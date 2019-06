Kāpēc bērni izģērbj lelles? Atbild kognitīvi biheiviorālās terapeites

Lielākā daļa meiteņu labprāt spēlējas ar lellēm. Šķiet katrai mammai, kārtojot meitas mantas, kaut reizi acu priekšā ir pavēries nūdistu pludmales cienīgs skats leļļu izpildījumā. Nereti bērni arī labprātāk spēlējas ar kailām nevis apģērbtām lellēm. Kāpēc tā? Kad leļļu izģērbšana ir normāla, bet kad vecākiem par to vajadzētu sākt uztraukties? Uz jautājumiem atbild kognitīvi biheiviorālās terapeites Inese Lapsiņa un Karīna Strode.

"Facebook" domubiedru grupā "Atsaucīgo māmiņu forums" kāda mamma raksta, ka, kārtojot meitas mantas, viņai paveras izģērbtu leļļu jūra. Viņa pārējām domubiedru grupas dalībniecēm jautā, vai arī viņu meitas dara līdzīgi? Šis ieraksts "Facebook" ir komentēts 147 reizes, no kurām lielākā daļa ir māmiņu ieraksti, kuros viņas apstiprinoši atbild, ka arī viņu atvases rīkojās līdzīgi. Mammas ierakstu ir komentējusi arī kāda sieviete, kas strādā rotaļu istabā. Viņa stāsta, ka bieži vien redz bērnus izģērbjam lelles.

Komentāros zem ieraksta mammas arī pauž viedokli, kāpēc, viņuprāt, bērni ir iecienījuši rotaļas ar kailām lellēm. Kāda mamma uzskata, ka noģērbt lelles ir vieglāk nekā apģērbt, tāpēc, ja bērnam nepietiek pacietības novilkto apģērbu lellei uzvilkt atpakaļ, tad nekas cits neatliek, kā spēlēties ar plikām lellēm. Tikmēr kāda cita mamma domā, ka leļļu izģērbšana ir daļa no spēlēšanās procesa, bet vēl kāda pārliecinoši uzskata, ka šādi bērns neapzināti trenē sīko motoriku un stimulē smadzeņu darbību. Bet kā ir patiesībā? Kāpēc bērni izģērbj lelles?

Inese Lapsiņa stāsta, ka svarīgi ir tas, kādā vecumā bērnam ir tendence lelles izģērbt. Piemēram, pirmsskolas vecuma bērniem tā ir normāla uzvedība un saistās ar viņu vēlmi izzināt sevi un pasauli sev apkārt. "Viņi iepazīst savu ķermeni un arī, izģērbjot lelles, viņi redz lelles ķermeni," skaidro terapeite. "Tas ir ļoti dabīgi un ļoti saprotami, ka viņš grib iepazīt arī lelles ķermeni." Lapsiņa stāsta, ka bērns, iepazīstot rotaļlietas kailo ķermeni, prātā salīdzina to ar sevi un cilvēkiem sev apkārt. Viņai piekrīt arī Karīna Strode: "Cik mēs sevi atceramies, mums vienmēr ir bijusi interese par savu ķermeni. Arī zīdainīši izrāda šo interesi. Bērniem ir raksturīga vēlme izpētīt pasauli, un to viņi arī dara."

Tāpat Strode izceļ faktu, ka bērnam patīk darboties, un viņa darbošanās attiecīgā vecuma posmā iet roku rokā ar to, ko bērns prot. Kognitīvi biheiviorālā terapeite atklāj, ka līdz noteiktam vecumam bērns māk tikai izģērbt sevi un lelli un tikai pēcāk iemācās apģērbt, tāpēc arī spēlēšanās procesā mazais rotaļlietas izģērbj. "Bērns dara ar lellīti visu to, ko viņš spēj izdarīt, un viena no tām lietām ir novilkt viņai drēbes," viņa skaidro. Līdz ar to māmiņām nevajadzētu satraukties, ja viņu pirmskolas vecuma atvasei ir tendence izģērbt visas mājās esošās lelles, uzrīkojot kārtīgu nūdistu ballīti.

Strode skaidro, ka leļļu kaste var atgādināt nūdistu pludmali arī tāpēc, ka mazais prot tās izģērbt, taču nav neviens, kas tās apģērbtu. Šādā situācijā bērnam neatliek nekas cits, kā spēlēties ar kailām rotaļlietām.

Bērniem no četru līdz septiņu gadu vecumam ļoti raksturīgi ir spēlēt dažādas ķermeņa izpētes rotaļas – spēles ar kailām lellēm bērns var turpināt līdz piecu, dažkārt sešu gadu vecumam, atklāj Lapsiņa.

Savukārt skolas vecuma bērniem, arī pirmās un otrās klases skolniekiem, leļļu izģērbšana vairs nav tipiska. Šajā vecumā bērniem raksturīgi lelles saģērbt vai pārģērbt. To "Atsaucīgo māmiņu forumā" ir novērojušas arī vairākas mammas, ka, meitai pieaugot, viņa visas iepriekš izģērbtās rotaļlietas apģērbj. "Šajā vecumā bērni jau ir iepazinuši ķermeni, līdz ar to leļļu izģērbšana vairs nav atbilstoša," Lapsiņa skaidro.

Ja bērns, pārsniedzot septiņu gadu vecumu, vēl aizvien pastāvīgi izģērbj rotaļlietas, tad šai rīcībai ir jāmeklē skaidrojums. Lapsiņa kā vienu no skaidrojumiem, kāpēc bērns arī šajā vecumā turpina patstāvīgi atkailināt lelles, min iespēju, ka ģimenē netiek runāts par ķermeni un seksualitāti un tās tiek uzskatītas par tabu tēmām. Tam piekrīt arī strode, uzsverot, ka šādā ģimenē augošam bērnam ir lielāka interese par ķermeni, tāpēc viņš arī pēc septiņu gadu vecuma turpina izģērbt lelles, tās pētīt un iepazīt. Terapeite iedrošina vecākus bērnus jau agrīnā vecumā iepazīstināt ar ķermeni: "Bērniem ir jāzina, ka krūtis ir krūtis un ka arī dzimumorgāniem ir savi apzīmējumi."

Aptuveni trīs gadi ir vecums, kad bērns izrāda īpašu interesi par savu ķermeni. Terapeite uzsver, ja bērns uzdod sev interesējošos jautājumus par šo tēmu, tad vecākiem uz tiem noteikti ir jāatbild. Arī tad, ja ģimenē šī tiek uzskatīta par tabu tēmu, jācenšas neizvairīties no atbildes sniegšanas, jo tad bērns tās meklēs citur. Taču Lapsiņa uzsver, ka nav konkrēta vecuma, kad vajadzētu sākt bērnu iepazīstināt ar ķermeni.

Kaut rotaļāšanās ar kailām lellēm nav satraucoša darbība, vecākiem būtu jāpievērš uzmanība spēlēšanās procesam. Ja rotaļu laikā novēro, ka atvase ar lellēm veic dažāda veida seksuālas darbības, piemēram, imitē dzimumaktu, tad šādai bērna uzvedībai ir jāmeklē skaidrojums. Terapeites atklāj, ka šādās situācijās ir svarīgi saprast, kur bērns ir redzējis šāda veida uzvedību – vai tas ir bijis televīzijā, internetā vai par piemēru ir kalpojuši vecāki vai kādi citi apkārtējie.