Kāpēc bērniem ļaut piedzīvot vilšanos un kā palīdzēt pārvarēt nepatīkamās sajūtas

Nereti, sociālajos tīklos lasot bērnu audzināšanai veltītus vēstījumus, var rasties priekšstats, ka galvenais vecāku uzdevums – neļaut bērnam piedzīvot vilšanos, sarūgtinājumu. Daudziem šķiet, ka negatīvi pārdzīvojumi salauzīs bērna likteni. Bet vai patiesi tā ir? Un ko mēs liedzam bērniem, ja neļaujam piedzīvot šo vilšanās sajūtu?

Uz jautājumiem portālā "Psychologies" atbildes meklē psiholoģe Rufina Kašapova.

Ikviens vecāks zina, cik neizturami var būt klausīties bērna raudās. Vēlme "ātrāk to visu pārtraukt" ir pilnīgi saprotama un dabiska: mazie cilvēkbērni ir tik neaizsargāti, bez pieaugušajiem viņiem neizdzīvot, jo par to taču runā visa mūsu evolucionārā pieredze!

Vecuma ietekme



"Kamēr bērns ir mazs, jebkuri pārdzīvojumi viņam ir galēji. Prieks, skumjas, sāpes – viņš tās izjūt ar visu esību. Viņš nezina, ko nozīmē paciest, gaidīt. Bērna atmiņā pagaidām nav pieredzes, kas viņam pateiktu, ka notiekošais agri vai vēlu beigsies. Tā ir iekārtota daba: vecākam ir jāskrien un jāglābj bērns, bet mazajam nav jāpaciešas. Bet agri vai vēlu bērns izaug no zīdaiņa vecuma. Viņš uzkrāj pieredzi, mācās pagaidīt, tikt galā ar diskomfortu. Un šī prasme viņam ļoti var būt noderīga nākotnē," skaidro speciāliste.



Kādēļ bērnus jāmāca būt pacietīgiem



Prasmei tikt galā ar vilšanās sajūtu nav nekā kopīga ar ieradumu patstāvīgi paciest neērtības. Kad mēs neapzināti ignorējam personīgās vajadzības un vēlmes, tas samazina mūsu dzīves kvalitāti. Bet, lūk, ja grūtā situācijā mēs varam saņemties un paciesties bez kaitējuma psihei – šāda pieredze mūs labāk adaptē, sniedz mums elastību, ietaupa mūsu spēkus.

"Šopavasar mēs plānojām strādāt vai atpūsties, bet tā vietā sēdējām mājās, un vēl nemaz nav saprotams, ko darīsim vasarā. Bet mēs tikām galā ar vilšanās sajūtu, jo saprotam notiekošā jēgu. Mēs atzīstam, ka dzīve ir mainījusies, tā vairs nav tāda, kā mēs to plānojām, un sākam to plānot no jauna," norāda Kašapova.

Mēs reaģējam darbībā: ieviešam kārtību mājās, izdomājam sev nodarbes. Bet tas, kurš nesaprot, krīt histērijā vai piedzīvo bezizejas sajūtu, vai meklē vainīgos. Un tas ir raksturīgi tieši tiem, kuri nav iemācījušies pārdzīvot vilšanās sajūtu.