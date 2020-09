Mīti par vientuļajām mammām, kas bieži vien nav taisnība

Alimentu prašņātājas, aizmirsušas par bērniem, karjeristes – tā nereti mēdz izteikties par vientuļajām mammām, uz kuru pleciem gulstas visa bērnu audzināšana pēc tam, kad blakus vairs nav otra bērnu vecāka. Taču ir daudz mītu par vientuļajām mammām, kas bieži vien, speciālistu skatījumā, it nemaz nav patiesi.

"Jo vairāk bloga ierakstu un ziņu es lasu par vientuļajiem vecākiem, jo vairāk es saprotu, ka novecojuši mīti, kas iesakņojušies cilvēku apziņā par vientuļajām mātēm, turpina savu uzvaras gājienu arī mūsdienu interneta vidē," norāda filozofe Berita Brogārda, kas specializējas prāta filozofijā un kognitīvajā neirozinātnē. Lūk, daži no mītiem par vientuļajām mātēm, kurus Brogārda, papildinot ar dažādu speciālistu skaidrojumu, apkopojusi vietnē "Psychology Today"!

Vientuļās mammas nespēj mīlēt bērnus un sniegt uzmanību vienlīdzīgi divu vecāku ģimenēm

Patiesība ir tāda, ka nav maģisks cipars, cik vecāku vienā ģimenē spēj nodrošināt to, lai bērns būtu patiesi mīlēts un aprūpēts. Šo mītu baro fantāzija par to, ka visi bērni, kas dzīvo nesalauztās ģimenēs, saņem vienlīdzīgu uzmanību no abiem vecākiem, kuri katrs apber bērnus ar mīlestību un uzmanību, bet mājās nav konfliktu, dusmu un savstarpēju apvainojumu, norāda psiholoģe un vairāku grāmatu autore Bella Depaulo. Taču tā nudien nav taisnība – arī ģimenēs, kur abi vecāki ir kopā, bērni aug negatīvā vidē, kur valda nesaskaņas un pāridarījumi. "Attiecībā pret bērniem, mīlestība ir atbilde. Un vientuļie vecāki to var sniegt ļoti daudz," saka Depaulo.

Vientuļajām mammām ir mazāk laika saviem bērniem

Ikviena vientuļā mamma pie šāda apgalvojuma sarauks pieri un teiks, ka tā vis nav. Taisnība ir tāda, ka, esot vientuļajai mammai, laiks ir stratēģiski jāsaplāno un tas prasa sevis ieguldīšanos, lai veltītu laiku gan darbam, gan bērniem. Un mēdz būt sievietes, kuras pēc šķiršanās atskārst, ka nu viņām ir vairāk laika, ko pavadīt kopā ar bērnu, nekā pirms tam. Kad sevi vairs nav jāvelta laulātajam, vairāk laika atliek, lai darītu lietas, ko mīli. Un ar bērniem tā būs vienmēr.

Precētās mammas izjūt žēlumu pret vientuļajām mammām

Izrādās, ir tieši pretēji – laulātās mammas ne vienmēr žēlo vientuļās mammas, bet mazliet pat apskauž. Žurnāla "Babytalk" veiktā aptauja liecinājusi, ka 22 procenti no aptaujātajām laulenēm domā, ka vientuļajām mammām ar bērnu audzināšanu veicas vieglāk. 76 procentiem precēto sieviešu pievilcīga likās doma, ka vientuļajām mammām nav jāstrīdas ar otro pusīti par to, kā labāk audzināt bērnu. Tāpat liela daļa aptaujāto sieviešu atzina – vientuļo mammu bonuss ir tas, ka viņām nav jāpiestrādā pie laulības, kā arī ir jauki, ja nav jāsatiekas ar laulātās puses radiniekiem.

Vientuļās mammas ir vieglprātīgas

Iedomājieties situāciju – vientuļā mamma devusies uz pirmo randiņu ar kādā iepazīšanās vietnē sastaptu vīrieti. Viņa sadūšojas un atklāj, ka viņai ir trīs bērni. Vīrietis apbrīnā saka: "Wow!" Taču pēc mirkļa viņa sejas izteiksme izmainās un viņš nekautrējas pavaicāt: "Vai viņi visi ir no viena tēva?" Un jaukais randiņš ir beidzies, nemaz nesākoties. Kā skaidro Bogārda, ir vīrieši, kuri tic, ka vientuļās mammas neveido nopietnas attiecības, ielaižoties vien īslaicīgos romānos. Taču tā visbiežāk nemaz nav taisnība. Vientuļo mammu prioritātes nereti ir tā sarindotas, ka vispirms viņa parūpēsies par savu bērnu, pēc tam darbu, bet vīrietis būs ja ne trešais, tad ceturtais vai pat piektais prioritāšu sarakstā.

Vientuļajām mammām ir grūti iesaistīties randiņu dzīvē

Meklēt īsto un vienīgo un doties uz randiņiem ir grūti ikvienam, nevis tikai vientuļajām mammām, kurām, pēc pretējā dzimuma uzskatiem, ir bagāža. Lai samazinātu iespēju uzskriet virsū vīrietim, kurš uzskata, ka sieviete ar bērniem no iepriekšējām attiecībām nav derīga attiecībām, viens no veidiem, kā iepazīties, ir iepazīšanās portāli, iesaka Bogārda. "Iepazīšanās portāli ļauj izšķirot labos ābolus no sliktajiem. Tev tikai vajag būt tiešai par to, ka tev ir bērni. Taču ir noderīgi parūpēties par to, ka tava randiņu dzīve ir atsevišķa no ģimenes dzīves, līdz brīdim, kad esi sastapusi cilvēku, kurš gatavs veidot attiecības," iesaka speciāliste.

Vientuļā mamma ir vainīga pie tā, ka viņas attiecības izjuka

Mūsdienu pasaulē arguments, ka "sieviete vienkārši nespēja uzturēt laulību" vairs nestrādā. "Šobrīd daudzas sievietes kļūst par vientuļajām mātēm pēc pašu iniciatīvas, ticot tam, ka viņu sapnim par ģimeni un kļūšanu mātēm nevajag apstāties tikai tāpēc, ka nav uzticama partnera," norādījusi Konstance Šapiro, profesore, grāmatu autore, kas specializējas neauglības jautājumos no psiholoģiskās puses. Profesore izpētījusi, ka viņas vadītājās vientuļo māšu atbalsta grupās gadu gaitā pievienojas arvien vairāk sieviešu, kas kļuvušas par mātēm medicīniskās apaugļošanas ceļā, izmantojot spermas donorus.

Vientuļās mammas ir visu varošas supermammas

Patiesība ir tāda, ka vientuļajām mammām ir tādas pašas raizes un vajadzības, kā ikvienai citai mammai. Dažas cīnās ar emocionālām traumām, ko atstājusi smaga šķiršanās vai laulātā zaudējums. Vientuļajām mammām jāizveido uzticamības personu loks, kas var sniegt emocionālo atbalstu, palīdzēt ārkārtas situācijās vai vienkārši būt blakus, iesaka Šellija Darnela, laulību un ģimenes terapeite. "Vientuļie vecāki ar veselīgu atbalsta sistēmu parasti jūtas mentāli un fiziski labāk, ja saviem bērniem var parādīt, ka tas ir tikai normāli – prasīt palīdzību," norāda terapeite.