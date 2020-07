Neļauj attiecībām ierūsēt! Knifiņi laimīgākai laulībai

Esot ilgās attiecībās, ar laiku var izveidoties pieradums. Kad sāc savu partneri uztvert par pašsaprotamu, sākas problēmas. Tieši tāpēc ir tik svarīgi rūpēties par savu laulību – tikai tā var attiecībās uzturēt "uguntiņu".

Medusmēneša periods lielākajā daļā laulību kaut kādā brīdī beidzas. Vai tas nozīmē, ka tauriņi un patīkamais satraukums pakrūtē vairs neatgriezīsies? Noteikti nē! Jebkurā laulībā nākas piedzīvot arī grūtākus brīžus, tas ir pavisam normāli. Taču, iedvesmojoties no “Huff Post”, esam apkopojuši 11 veidus, kā laulībā saglabāt prieku un laimi.

1. Atgādini partnerim (un sev), cik ļoti novērtē otru.

Ja esi precējies jau daudzus, daudzus gadus, kaislīgais skūpsts, sagaidot partneri mājās, var pārvērsties par mazu bučiņu, bet pēc tam pat par nespēju pacelt acis no datora, lai sasveicinātos. Dažkārt cilvēki laulībā kļūst tik tuvi, ka nonāk pie stagnējošas, kaut arī ērtas rutīnas. Taču tas ir bīstami! Pētījumi rāda, ka gandrīz puse no vīriešiem, kuri ir kāpuši savas otrās pusītes, stāsta, ka tas noticis emocionālās neapmierinātības, nevis seksa dēļ. Kad vīrieši jūt, ka sievas viņus nenovērtē, skaidrs, ka ir grūtāk atturēties pret pievilcīgu sieviešu skatieniem. Un tas pats attiecas arī uz sievietēm – ja beidzot ir kāds, kurš pievērš uzmanību, kāja, protams, var paslīdēt.

2. Atceries pateikt paldies par mazajām lietām.

Ilgstošās attiecībās var rasties vēlme piefiksēt, ko katrs ir darījis. Piemēram, “es iztīrīju bērnu skapi, tāpēc tev ir jātīra pagrabs”, “kad sākām attiecības, es pārvacos tevis dēļ, tagad ir tava kārta to darīt”, “pēdējoreiz es uzaicināju tevi uz randiņu, tāpēc tagad tas ir jādara tev”. Bet šādu spēlīšu spēlēšana ir bērnišķīga un nedara neko citu, kā sagrauj uzticēšanos un saikni, ko esi izveidojis ar savu dzīvesbiedru. Tā vietā labāk uzskaiti visu pozitīvo, ko partneris dienas laikā paveic – un pēc tam, protams, pasaki paldies! Visticamāk, viņš to pamanīs un atdarīs ar to pašu tev.

3. Esi godīgs un atklāts. Arī tad, ja ir kauns.

Ja esi pārtērējis ģimenes budžetu vai pamani, ka nākas katru mēnesi slēpt rēķinus no otra, zini, ka labi tas nebeigsies. Lai gan neuzticība parasti notiek gultā, tā var būt saistīta arī ar naudu. Ja būsi melojis par līdzekļu pārsniegšanu, tad būs jāmēro grūts ceļš, lai atgūtu dzīvesbiedra uzticību. Ja jūti, ka ar partneri vairs neesat tik tuvi kā iepriekš, ir jārīkojas līdzīgi un par problēmām jārunā uzreiz. Citādāk var nākties doties pie speciālista, kas, protams, nebūs lēts prieks.

4. Turpini rūpēties par savu ārieni.

Kad aiz muguras jau daudzi gadi un pāris bērni, ir viegli aizmirst par savu izskatu. Padomā par to, kā bija tad, kad pirmoreiz tikāties ar partneri. Vai tu būtu staigājis netīrās treniņbiksēs ar netīrītiem zobiem? Visticamāk, nē. Nav jāizskatās kā Džulianai Mūrai ik reizi, kad sēdi pie televizora ekrāna, taču reizi pa reizei ir jauki otra dēļ pacensties. Kad dodies vakariņās vai nakts izpriecās kopā ar draudzenēm vai draugiem, droši vien kaut nedaudz uzpucējies. Ar ko tavs laulātais draugs ir sliktāks?

5. Rūpējies arī par citām attiecībām.

Ir jauki doties ceļojumos vai izbraucienos kopā ar partneri un bērniem, taču nedēļas nogales kopā ar draugiem arī ir svarīgas. Apmainoties ar stāstiem un baudot jaunas pieredzes, tu arīdzan kļūsti par interesantāku cilvēku, ar ko komunicēt citiem, tostarp arī laulātajam draugam. Neliela distance laiku pa laikam var attiecībām atkal piešķilt dzirksteli. Izmanto to! Attiecībām ar mīļoto vajadzētu būt prioritātei. Taču tām nevajadzētu būt vienīgajām.

6. Domā, ko runā.

Ir daudz lietu, ko nekad nevajadzētu prasīt vai teikt savam ilggadējam dzīvesbiedram. Piemēram, nekad netaujā: “Vai nedomā, ka mūsu jaunā kaimiņiene ir pievilcīga?” Tas ir jautājums, uz kuru tu tikai domā, ka gribi dzirdēt atbildi. Tāpat arī nekad nav laba ideja sākt teikumu ar: “Zini, tavs mīnuss vienmēr ir bijis, ka...” Kurš gan to vēlas dzirdēt no sava mīļotā? Visticamāk, katram, sasniedzot noteiktu vecumu, pašam izveidojas apziņa par saviem plusiem un mīnusiem. Ja kāds, kuru mīli, norāda uz tiem, tas neveicina neko labu, tik vien kā iespēju rasties konfliktiem. “Tu vienmēr...” vai “tu nekad...”. Padomā par to. Neviens no šiem apgalvojumiem nav taisnība. Ja sāc ar šādiem vārdiem, cilvēks otrā pusē, visticamāk, noslēgsies vai veidos konfliktu. Apstājies kaut uz minūti un kārtīgi padomā, ko īsti vēlies pateikt.

7. Zeķes noliec vietā pati.

Dzīvē ir lielas un mazas problēmas. Lielās – bankas kontu iztukšošana, lai nodotos azartspēlēm, dubultas dzīves dzīvošana, ārlaulības bērni un tamlīdzīgi. Skaidrs, ka šajos jautājumos šķiršanās bieži vien ir loģiskākais risinājums. Taču lielākoties ikdienā nepiedzīvojam šāda līmeņa problēmas. Visbiežāk nākas saskarties ar kaitinošiem sīkumiem, kas, ik reizi atkārtojoties, baro aizvainojuma un dusmu steroīdus.

Visbiežāk problēmas sākotnēji ir pavisam niecīgas. Piemēram, laulātais draugs palūdz aizņemties mašīnu, bet pēc tam aizmirst ieliet iztērēto degvielu, kā rezultātā tev nākas satraukti meklēt tuvāko degvielas uzpildes staciju. Skaidrs, ka dusmas klāt! Un, kad tā jau ir septītā reize, tad aizkaitinātībā gribas kliegt. Lai laulība būtu laimīgāka, izvairies krāt sevī dusmas. Tā vietā uzreiz atgādini: “Mīļais, atceries ieliet degvielu!” Tas, protams, attiecas uz jebkuru problēmu.

8. Ļaujies klusumam.

Dažreiz labākais veids, kā risināt problēmu, ir vienkārši aiziet no tās. Ne katrs sīkums ir jārisina. Svarīgi ir saprast, ka arī apvainojumi mēdz būt nejauši. Centies atvadīties no aizvainojuma. Piedod vairāk. Un laiku pa laikam atgādini sev, kāpēc apprecējies ar šo cilvēku. Koncentrējies uz šiem iemesliem, nevis nejēdzīgiem sīkumiem, kas ikdienā nokaitina, taču patiesībā nekādu reālu skādi nenodara.

9. Izproti, ka dzīve nav taisna līnija.

Attiecības nav vienmērīgas. Ja ir, tad tas faktiski nozīmē, ka tām jau pienācis gals. Dzīvei ir kāpumi un kritumi, virsotnes un lejas. Mēs visi piedzīvojam periodus, kad vien doma par dzīvi bez laulātā drauga var radīt asaras, taču jau pēc nedēļas šķiet neiespējami izturēt viņa elpošanu. Svarīgi ir saprast, ka nekad nepaliksi vienā no fāzēm. Patiesība ir tāda, ka lielāko laulības daļu pavadām emocionālā vidusceļā. Būt vidusceļā gan nenozīmē būt tam pārim, kas restorānā sēž viens otram pretī un klusē. Taču ir jauki, ka starp bangojošām vētrām ik pa laikam ieplūst mierīgākas vēsmas.

10. Esi laipna.

Mums ir tendence nedaudz izmantot tos, kurus mēs visvairāk mīlam. Iespējams, tāpēc, ka zinām – viņi mūs mīl un līdz ar to varam izvairīties no problēmām. Ja birojā ir kāda problēma, tu atnāc mājās un izgāz to uz savu partneri. Daudz veselīgāka būtu pieeja, kurā katru dienu uzdod sev jautājumu: “Ko es šodien varu darīt, lai mans laulātais draugs būtu laimīgs?” Un padomā par to patiesi un no sirds. Laimīgā laulībā partneri viens otru cenšas iepriecināt. Tas dažkārt nozīmē kaklasaites uzvilkšanu, šausmu filmas skatīšanos ar aizvērtām acīm un ceļošanu pa vecām kara vietām, kad patiesībā gribēji laiskoties pludmalē.

11. Uzturi intimitāti un kaisli gan guļamistabā, gan ārpus tās.

Intimitāte nav tikai sekss, un kaisle nenozīmē tikai mīlēšanos uz virtuves letes. Guļamistabas paradumi mainās līdz ar attiecību attīstību. Neļauj citiem definēt, kas ir “normāls” seksa biežums laulībā. Izproti, ka viss ar laiku mainās, bet tas nenozīmē, ka kļūst garlaicīgāk vai mazāk aizraujoši. Turklāt, intimitāte izpaužas dažādās formās, piemēram, dziļās sarunās un maigos glāstos.