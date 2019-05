No brokastīm līdz vakariņām: kam jābūt uz mazuļa šķīvja katrā ēdienreizē

Visa ģimene kopā pie galda – tas ir viens no dienas jaukākajiem brīžiem daudzās mājās, sevišķi tad, kad pie saimes galda jau var pievienoties arī paši mazākie. Tomēr nereti vecāki piemirst, ka bērns pēc gada vecuma pēkšņi nekļūst pieaudzis – ja viņš pats prot sēdēt un tikt galā ar karoti, tas nenozīmē, ka mazais var ēst to pašu, ko pārējie ģimenes locekļi. Viņam ir savas organisma īpatnības, un līdz trīs gadu vecumam uz pieaugušo uzturu jāpāriet pakāpeniski. Par to, kam jābūt maza bērna šķīvī, iknedēļas "Mazais nav lielais" vebinārā sociālajā vietnē "Instagram" Laura Grēviņa sarunājas ar recepšu bloga "Krustnagliņa" autori Katrīnu Mami.

Bērni ir dažādi. Viens grib ēst putru vakarā, kaut gan to iesaka rīta ēdienreizēm, jo tajā esošie ogļhidrāti dod enerģiju. Cits nedēļām ilgi spēj pārtikt no viena produkta. Kāds šodien ēd brokoļus, bet rīt uz tiem pat neskatīsies. Vēl kāds atsakās ēst gaļu, un tad jādomā, kā nodrošināt gana daudz olbaltumvielu. Vecākiem jābūt radošiem un jāpārvar kārdinājums aši aizpildīt tukšumu ar kādu neveselīgu našķi. Turklāt bērniem no gada līdz trīs gadu vecumam jāēd regulāri. Maltītes var nebūt lielas, tomēr tām jābūt pietiekami biežām – četrām, piecām vai pat sešām dienā. Laura un Katrīna atzīst – vecākiem tas var būt gana sarežģīti. Lai visa diena nepaietu, stāvot pie plīts, viņas iesaka turēt pa rokai veselīgas uzkodas un dalās padomos, ko likt uz šķīvja katrā ēdienreizē.

Kas vajadzīgs visiem mazuļiem

Lai bērns ēstu pilnvērtīgi, dienas laikā viņam jāuzņem gan graudaugi un olbaltumvielas, gan dārzeņi un augļi. Izvēloties graudaugu produktus, jāatceras, ka pilngraudu produktos ir vairāk B grupas vitamīnu. Olbaltumvielas nodrošinās gaļa, zivis, pākšaugi, olas un piena produkti. Tāpat svarīgas ir vērtīgās taukskābes, ko iespējams uzņemt, pievienojot ēdienam augu eļļas. Tomēr lielākajai daļai – apmēram pusi šķīvja satura – jāveido dārzeņiem un augļiem. Nedrīkst aizmirst arī par ūdeni. Dažreiz mazajam var šķist, ka viņš ir izsalcis, taču patiesībā pienācis laiks padzerties.

Brokastis

Rīts ir vispiemērotākais laiks ogļhidrātiem – putra ar medu, pilngraudu pankūkas, maize. Ja nelietojat piena produktus, gardas putras var izvārīt arī uz ūdens vai augu pienu bāzes. Lieliski derēs arī dārzeņi, omlete vai citādi pagatavotas olas.

Otrās brokastis

Šī uzkoda starp brokastīm un pusdienām vajadzīga, ja bērni ceļas ļoti agri. Ja tiek ēstas otrās brokastis, pusdienas var dot mazliet vēlāk, jo mazajam ir jāpaspēj sajust izsalkumu. Otrajās brokastīs bērnam var piedāvāt bumbieri, banānu vai citu augli, siera nūjiņas, smūtiju, pilngraudu maizi ar sieru vai dārzeņiem.

Pusdienas

Šī ir ļoti svarīga ēdienreize, īpaši vasarā, kad bērni rotaļājas ārā un nereti aizmieg vēl pirms vakariņām. Ja bērns negrib vakariņas, tās uzspiest nevajag, taču tieši tāpēc pusdienām ir jābūt sātīgām.

Pusdienām piemēroti būs tvaicēti dārzeņi – burkāns, saldie kartupeļi, bietes, kabači, sezonas dārzeņi, kā arī gaļa, zivs vai pākšaugi, lai uzņemtu olbaltumvielas. Ieteicams būt atturīgiem ar sāli, tomēr mazu šķipsniņu ēdienam var pievienot, lai izceltu dabiskās garšas. Pusdienas ir arī lielisks veids, kā "iemānīt" bērnam vērtīgus produktus, kas viņam negaršo. Daudzi mazuļi labprāt ēd krēmzupas un sautējumus, kuros var "paslēpt" vajadzīgo. Tāpat iespējams pagatavot uzturvielām bagātas mērces. Ja bērns negrib ēst gaļu, var pagatavot krēmzupu uz gaļas buljona bāzes, nodrošinot nepieciešamās vielas.