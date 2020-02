No zīdaiņu gultiņas uz lielo bērnu guļvietu: ieteikumi vieglākam pārejas posmam

Visu bērnu dzīvē pienāk brīdis, kad ir jāatvadās no iemīļotās redeļu gultiņas un ir laiks pārejai uz lielāku guļvietu. Šis, gluži kā citas nozīmīgas pārmaiņas bērna dzīvē, ne vienmēr ir viegls uzdevums. Kad ir īstais laiks jaunai gultas iegādei un kā adaptēšanās procesu padarīt vieglāku gan vecākiem, gan mazulim – atbildes uz šiem jautājumiem atradīsi šajā rakstā.

Kaut nav noteikts konkrēts laiks, cik gadu vecumā mazulis ir gatavs atvadīties no zīdaiņa gultiņas, visbiežāk mazie ir gatavi spert šo nozīmīgo soli laika posmā no 18 mēnešu līdz trīs ar pus gadu vecumam. Taču jāatceras, ka katrs bērns ir gatavs pārejai uz lielāku gultu savā laikā, tāpēc nevajadzētu salīdzināt vai satraukties, ja tava atvase trīs gadu vecumā vēl aizvien nevēlas atvadīties no iemīļotās gultiņas ar redelēm.

Neskatoties uz to, portālā "Parents" pediatrs Marks Vidoms iesaka vecākiem iegādāties lielāku gultu jau laikus, lai izvairītos no situācijas, kad mazais pats pārrāpjas pāri redelēm un savaino sevi. Lielākā daļa bērnu spēj paši pārrāpties pāri gultas redelēm, kad viņu augums ir sasniedzis aptuveni 90 centimetrus. Protams, daži mazuļi ir īpaši veikli un spēs izrāpties no gultiņas pašu spēkiem jau ātrāk.

Mazuļa garums un vecums nav vienīgie faktori, pēc kuriem vecākiem vajadzētu secināt – atvase ir gatava atvadīties no zīdaiņa gultiņas. Par šādu attīstības posmu bērna dzīvē liecina arī viņa darbības, piemēram, jau iepriekš pieminētā rāpšanās pāri margām vai atklāta saruna ar vecākiem, paziņojot – gribu lielāku gultu.

Taču, ja mazulis redeļu gultā jūtas ērti un necenšas no tās visiem spēkiem izlauzties, nav nekāda pamata iegādāties lielāku guļamvietu tikai tāpēc, ka atvase jau sasniegusi divu gadu vecumu, portālā "Very Well Family" uzsver miega eksperts Lorijs Strongs.

Vēl viena svarīga lieta, kas būtu jāņem vērā – tik lielas pārmaiņas, kā gultas maiņa, nedrīkst pārklāties ar citiem lieliem dzīves notikumiem bērna dzīvē, piemēram, podiņapmācību, pirmajām bērnudārza gaitām, ģimenes papildinājumu u.c. Gluži tāpat, kā mācot bērnu nokārtoties podiņā, arī šīm pārmaiņām jānāk mierīgā laikā, kad gan mazulis, gan vecāki tam var veltīt pietiekoši daudz laika, uzmanības un pacietības.

Taču, ja jūti, ka šis ir īstais laiks un mazulis ir gatavs lielajām pārmaiņām, nav nekāda pamata gaidīt un ir vērts sākt atvadīties no zīdaiņa gultiņas un turpmākās naktis pavadīt jaunā guļvietā.

Lūk, daži padomi, kas palīdzēs šo svarīgo dzīves soli vecāku un bērnu dzīvē novadīt veiksmīgāk!