Podiņmācība tavā mājā patlaban ir aktualitāte numur viens, un tavs mazulis pa dienu jau spēj ilgstoši saglabāt sausas apakšbiksītes, bet uz nakti tu viņam vienalga velc autiņbiksītes, jo nepavisam negribas traucēt viņa saldo miedziņu, lai mainītu piečurāto gultasveļu.

Ko darīt? Lūk, "Parents" speciālisti sniedz praktiskus padomus, kā palīdzēt atradināties no slapināšanās pa nakti! Vēl par to, kā izkļūt no autiņbiksītēm jeb podiņmācības smalko zinātni, iepazīsti rakstā šeit, bet pazīmes, kas liecina, ka bērns ir gatavs apgūt podiņmācību, atradīsi te.

Gaidi signālu

Ja vairākas naktis pēc kārtas autiņbiksītes pa nakti bijušas sausas, piedāvā bērnam gulēt bez tām. Pārbaudi, kas notiks ar šo afēru. Ielāgo, bērns šo prasmi – palikt sausam – var iemācīties gan vienas nakts laikā, gan vairāku mēnešu garumā. Esi pacietīgs! Nedod uz nakti dzert daudz šķidruma, bet, lai pasaudzētu matraci, zem paladziņa paklāj īpašu plēvi vai matraci apklāj ar speciālu pārvalku, kas nelaiž cauri mitrumu.

Neizdari spiedienu uz bērnu

Nekad nerāj bērnu, ja nu pēkšņi viņš naktī tomēr ir pieslapinājis gultu: bailes var vēl vairāk tikai attālināt no pozitīva rezultāta. Baidoties, ka viņu rās, bērns var sākt pieprasīt, lai uz nakti viņam tomēr velk autiņbiksītes. Nomierini mazuli. Pasaki bērnam, ka tu viņam uzticies un domā, ka viņš jau ir pietiekami liels un var bez pampera arī iztikt. Ja gadījumā tu iepriekš jau kādu reizi esi bērnu norājis par piečurāto gultu, palūdz piedošanu un apsoli, ka tu ar sapratni izturēsies, ja nu viņam vēlreiz tā gadīsies.

Atstāj mazu gaismiņu

Pirmās pāris naktis, kad bērns tiek likts gulēt bez autiņbiksītēm, atstāj mazu gaismiņu, lai mazulis bez problēmām varētu nokļūt līdz podiņam turpat istabā vai uz tualeti. Ja vēlies, lai bērns dabiskās vajadzības nokārtotu tualetē, kur viņam ir speciāls sēdeklītis, bet viņš baidās no tumsas, nedaudz piekāpies noteikumiem un atļauj viņam naktī nokārtoties uz mazā podiņa, kas atrodas netālu no gultas. Jau agrāk "izskaitļo" ērtāko vietu bērna istabā: bērnam jābūt brīvai pieejai šim nakts podiņam.

Piekukuļošanas metode

Apsoli bērnam dāvanu, ja viņš naktī spēs iztikt bez autiņbiksītēm. Tam ir grūti noticēt, taču visbiežāk tas patiešām strādā. Piemēram, piedāvā bērnam nopirkt jaunu pidžamu viņa gaumē. Iespējams, tad viņš pats neapzināti sekos, lai jaunā pidžama paliktu sausa, un sāks naktī celties, lai aizietu uz podiņa.

Esi konsekvents

Ja tu turpini saukt savu bērnu par "mans mazulītis, mans maziņais" un pirms nakts miera iedod pudeli ar pienu vai ūdeni, diezin vai viņš naktī uzvedīsies kā liels bērns. Viņš jūt (un gudri to arī izmanto), ka sirds dziļumos tu nemaz ne pārāk gribi redzēt, kā bērns aug un kļūst patstāvīgs, tādēļ atkal un atkal izmanto šo tavu prieku, ko tev sagādā iespēja nomainīt autiņbiksītes.