Par to skaļi nerunā: ginekoloģe par maksts atslābumu pēc grūtniecības

Neatkarīgi no tā, kāpēc šī problēma radusies, svarīgākais ir efektīvi to risināt. Ar maksts atslābumu var cīnīties dažādos veidos. Kuru izvēlēties, atkarīgs no sievietes vēlmēm, vecuma, ginekoloģiskās veselības un laika.

Tām, kuras ir pacietīgākas, ginekoloģe iesaka iegurņa pamatnes muskulatūras stiprināšanas vingrinājumus. Dinsberga tos īpaši iesaka jaunajām māmiņām, kurām vingrojumus vajadzētu uzsākt jau uzreiz pēc grūtniecības. "Jo ātrāk jaunās māmiņas sākt veikt šos vingrojumus, jo būs labāki rezultāti," viņa piebilst. Sākumā, tūlīt pēc dzemdībām, tie var būt pavisam vienkārši vingrinājumi, ka palīdzēs atjaunot urīnizvadkanāla slēdzējmuskuļa aktivitāti un mazināt urīna nesaturēšanu pēc dzemdībām, bet pēcāk jau vingrinājumi var kļūt sarežģītāki.

Nepieciešamības gadījumā ginekoloģe iesaka konsultēties ar fizioterapeitu, kas ieteiks visatbilstošākos vingrinājumus. Viņa piebilst, ka ir svarīgi tos izpildīt pareizi, citādi tie nepalīdzēs. "Ar vingrojumu pareizu izpildi var panākt ļoti daudz, bet tas, protams, prasa regulāru darbošanos, un rezultāts nāks lēni," Dinsberga skaidro.

Aptuveni trīs mēnešu laikā pēc dzemdībām situācijai vajadzētu normalizēties. Taču, ja tomēr pēc šī laikposma sievietei vēl aizvien ir sūdzības par urīna nesaturēšanu vai arī viņa sajūt kādu no citiem iepriekš minētajiem simptomiem, vai vienkārši nav skaidrs – situācija ir normalizējusies vai nav, Dinsberga iesaka vērsties pēc palīdzības pie ginekologa vai vecmātes.

Taču, ja problēma ir izteikta, iespējams, vingrojumi vairs nespēs sniegt vēlamo rezultātu, jo neatgriezeniski ir samazinājies kolagēna līmenis sievietes organismā. Dinsberga stāsta, ka šādā gadījumā ir iespējams ievadīt augstas koncentrācijas hialuronskābes pildvielu maksts priekšējā un mugurējā sienā. Šīs procedūras efekts saglabājas līdz diviem gadiem.

Procedūra ilgst aptuveni 30 līdz 60 minūtes, un tās laikā tiek izmantota anestēzija, kuras ietekmē sieviete neizjūt sāpes. Dažkārt pēc procedūras viņa gan var sajust nelielu diskomfortu, kā arī var būt asiņošana injekciju vietās. Ir ginekologi, kas spēj atjaunot maksti pat vienas vai divu procedūru laikā.

Tā kā maksts atslābuma problēmu ir iespējams risināt, ginekoloģe iesaka sievietēm nekautrēties un runāt ar savu ārstu, ja parādās kāds no maksts atslābuma simptomiem, jo nerisināta šī problēma ar gadiem tikai progresē. "Jo ātrāk tiks apzināta problēma un uzsākta tās mērķtiecīga risināšana, jo labāks un noturīgāks būs rezultāts," piebilst Dinsberga.