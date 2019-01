Piču paču rociņām – viltības, kas mudinās bērnu biežāk mazgāt rokas

Roku mazgāšana ir svarīga no tīrības viedokļa, bet bieži vien bērniem ir dažādas atrunas, lai to nedarītu regulāri. Šo svarīgo ikdienas pienākumu dažādos veidos var pārvērst interesantā piedzīvojumā, lai bērni mazgātos ar prieku. Tomēr šeit neiztikt bez pieaugušo palīdzības, tāpēc piedāvājam iepazīties ar dažām viltībām, kas varētu bērnus mudināt mazgāt rokas biežāk un rūpīgāk.

Bērns ir vecāku spogulis – regulāri mazgā rokas, un arī viņš to darīs.

Kopā internetā pameklējiet, kā izskatās baktērijas: "Katra no tām cīnās par vietu uz tavām rokām!" būs diezgan pārliecinošs arguments doties mazgāt rokas.

Biežāk trauciņā mainiet ziepes! Variet iekārtot kastīti, kurā likt iesāktās ziepes. Pēc laika atkal samainiet zilās ziepes pret zaļajām, dekoratīvās pret caurspīdīgajām utml.

Veikalā vai tirdziņā dodiet iespēju bērnam pašam izvēlēties ziepes pēc izskata un smaržas, lai viņam ir savas "īstās" ziepes.

Nav jābūt ķīmiķim, lai kopā pagatavotu ziepes mājās. Uzdevuma atvieglošanai var nopirkt ziepju gatavošanai paredzēto komplektu.

Šeit atradīsi animācijas filmiņu, ko noskatīties kopā ar bērnu un padomāt, cik svarīga ir roku mazgāšana.

Trīs bērnu mamma un bloga "Mammas rokas" autore Laine Lapiņa no Cēsīm ikdienā pievērš lielu uzmanību, lai mazākajiem ģimenē būtu tīras rokas: "Skolās daudz tiek runāts par higiēnu un arī mācītas pareizas tehnikas rūpīgai roku mazgāšanai. Bērni to ņem vērā. Piemēram, vienreiz notika eksperiments ar baltmaizes aptaustīšanu un tālākiem vērojumiem nedēļas garumā, kā aug baktērijas. Kopš mājās ir mazulis, ļoti bieži visi mazgājam rokas. Ciemiņi arī tiek vienmēr aicināti nomazgāt rokas un zina, ka tas ir pirmais, kas jāizdara, pie mums ierodoties. Lietojam pamatā ziepes, bet speciālus dezinfekcijas līdzekļus vadājam līdzi mašīnā, īpaši vīrusu laikā."

Šajā rakstā uzzini, kādi ir pediatra ieteikumi, lai gripai neļautu pietuvoties tavam bērnam.

Foto: Publicitātes attēli

10 interesanti fakti par roku mazgāšanas nozīmi

Britu zinātnieki izskaitļojuši – ja cilvēki regulāri mazgātu rokas, turklāt darītu to pareizi, ik gadu izdotos izglābt miljons cilvēku dzīvību visā pasaulē. Iespaidīgi, vai ne? Piedāvājam vēl dažus interesantus un noderīgus faktus par roku higiēnu:

1. Mikroorganismu "iecienītākās" vietas uz cilvēka ķermeņa ir galvas matainā daļa un rokas. Uz rokām to visvairāk ir aiz nagiem, plaukstu sānu daļās un rievās. Tāpēc regulāra roku mazgāšana ir vienkāršākais, lētākais un efektīvākais veids, kā izvairīties no saslimšanas ar gripu un daudzām citām slimībām.

2. Uz cilvēka rokām ir vidēji 840 000 dažādu mikroorganismu, kuru dzīves cikls var sasniegt trīs stundas, tāpēc 80 procenti infekcijas slimību izraisa tieši roku pieskāriens. Ne velti pastāv uzskats, ka skūpstīšanās ir veselīgāka un higiēniskāka nodarbe par sarokošanos.

3. Roku noskalošana zem tekoša ūdens nav roku mazgāšana! Rokas ir jāmazgā ar ziepēm, jo to sastāvā esošās virsm-aktīvās vielas atbrīvo ādu no lielas daļas uz tās esošajiem mikroorganismiem, tā samazinot saindēšanās un infekciju risku līdz pat 50 procentiem. Neraugoties uz to, rokas ar ziepēm mazgā tikai 30 procenti pasaules iedzīvotāju.

4. Ieteicamais roku mazgāšanas ilgums ir 20 sekundes (šajā ziņā grēko pat medicīnas darbinieki, kuri mazgā rokas vidēji deviņas sekundes).

5. Neticami, bet fakts – pateicoties sārmainajam sastāvam, pelni un smiltis iznīcina vairāk baktēriju nekā vienkārši ūdens, tāpēc šie līdzekļi tiek uzskatīti par efektīvākajiem roku ziepju aizstājējiem. Ja ziepes nav pieejamas, pelnus un smiltis roku higiēnā iesaka izmantot pat Pasaules Veselības organizācija.

6. Uzskats, ka roku mazgāšana karstā ūdenī palielina roku higiēnas efektivitāti, ir maldīgs. Regulāra roku pakļaušana karsta ūdens iedarbībai veicina ādas iekaisumus, jo sausina ādu. Rokas ieteicams mazgāt siltā ūdenī.

7. Sievietes pret roku higiēnu attiecas atbildīgāk nekā vīrieši – viņas gan mazgā rokas biežāk, gan dara to ilgāk un pareizāk, gan arī vairāk izmanto roku higiēnas līdzekļus. Piemēram, rokas ar ziepēm regulāri mazgā 78 procenti sieviešu, bet tikai 50 procentiem vīriešu.

Foto: Shutterstock

8. Cilvēks ar mikrobiem un baktērijām ikdienā sastopas ik uz soļa, jo šie mikroorganismi nepārtraukti vairojas – uz porainām virsmām (nerūsējošais tērauds, plastmasa) to dzīves cikls var sasniegt pat 48 stundas. Pat parasta biroja darbinieka rokas ikdienā saskaras ar 10 miljoniem dažādu baktēriju.

9. Pastāv uzskats, ka visnetīrākās lietas pasaulē ir skaidra nauda, jo tā ir nepārtrauktā apritē (ceļo no rokas rokā, no maka makā utt.), un durvju rokturi. Neraugoties uz to, rokas pēc darbībām ar skaidru naudu mazgā tikai 27 procenti pieaugušo.

10. Attīstoties tehnoloģijām, baktēriju un mikrobu perēkļu, kuriem pakļautas cilvēka rokas, kļūst vairāk – datoru klaviatūras, mobilie telefoni, televizoru pultis u.c. Piemēram, mikrobu un baktēriju koncentrācija uz galda virsmas ir 400 reizes lielāka nekā labierīcībās, bet uz mobilā telefona virsmas – 10 reizes lielāka.

Mediķi norāda, ka roku mazgāšana nepasargā cilvēku no slimībām, kas izplatās gaisa pilienu veidā (šķaudot, klepojot, smejoties), piemēram, no vējbakām, masalām, tuberkulozes u.c., taču, veidojot šo mājas lapu un sniedzot izglītojošu informāciju, situāciju ir iespējams uzlabot, tādēļ ikviens ieviest šo vienkāršo un noderīgo rituālu – pareizu roku mazgāšanu. Padomus, ieteikumus un interesantus faktus par roku mazgāšanu var izlasīt mājaslapā, kas speciāli radīta minētajam tematam.