Resnā meitenīte un simboliskā 'emocionālā kuņģa izskalošana'. Psihoterapijas aizkulises

Viena no šādām figūrām ir puisis, kurā ļoti gribas iemīlēties. Savas jūtas Terēze izpauž caur zīmējumu. Tajā viņa ir uzzīmēta ar muguru pret attēla skatītāju. Lielas, mīkstas formas, rokas un kājas nav uzzīmētas, detalizēti ir uzzīmēts tikai puika. Atainots apskāviens. Tas atgādina lielu kokonu ar divām galvām augšpusē, no kuriem viena skatās uz mums (puiša), otra redzama ar pakausi. Meitenes figūra it kā pārņem, it kā "aprij" puiša figūru. Es to viņai izsaku skaļi.

T: – Jā, es viņu it kā apriju.

Viņa saka, aizdomājoties par meiteni zīmējumā.

T: – Bet es viņu negribu aprīt. Nē...

Pēc pauzes viņa papildina.

T: – Es vēlos, lai viņš mani norij. Bet viņš taču to nedarīs, priekš kam viņam tas.

Pirmajā mirklī es apjūku par tik skaidri izteiktu vēlmi. Viņa ir tuvu asarām. Kaut kas šajā "rīšanā" ir par mātišķumu, grūtniecību, bet ne tikai, ne par to.

Es: – Tev ir vientuļi.

Jā, viņa stāsta par savu vientulību, bailēm, ka neviens viņu nemīl un nekad nemīlēs. Viņa stāsta par tēvu, kuru nepazīst (viņu uzaudzināja mamma un vecmamma), taču vienu reizi ir redzējusi uz ielas (viņai rādījuši).

Un es saprotu, ka, iespējams, viņa pārnes uz mani daļu tēva tēla. Tieši tēvs, ja viņš būtu viņas dzīvē, varētu palīdzēt viņai iemācīties mīlēt, "nerijot". Mēs vēl runājam par tēvu, par jūtām pret viņu.

T: – Mamma man visu laiku prasa, ar ko mēs te nodarbojamies. Es nevaru viņai paskaidrot. Kaut es jūs saprotu, es arī saprotu, ko dariet jūs un ko es. Jūs esat ļoti neparasts cilvēks, es tādu nekad neesmu satikusi. Es jūtu, bet es nekad nezinu, ko jūs domājat.

Tāds "neparasts cilvēks", citādāks, kura domas ne vienmēr var uzminēt, viņai varētu būt bijis tēvs. Mūsu attiecībās viņa meklē pieredzi, kuru nav ieguvusi. Es varu viņai tajā palīdzēt.

Es: – Vai tu gribētu uzzināt, ko es domāju?

T: – Jā.

Es: – Kā tu to varētu izdarīt?

T: – Es varu jums pajautāt.

Viņa teica pēc ilgas pauzes.

T: – Jā, es varu. Ko jūs tagad domājat?

Es: – Es domāju, ka tu man esi ļoti interesanta. Un vēl es domāju – ja man kaut kas nebūs saprotams tajā, kas ar tevi notiek, es tev varu pajautāt. Ko tev tagad gribas?

T: – Es reti kādu ņemu aiz rokas, man pat vieglāk reizēm ir apņemt draudzeni, bet ne paņemt aiz rokas... Es nekad nepasniedzu roku, sasveicinoties un atvadoties. Es vēlos jums paspiest roku.

Mēs pabeidzam darbu ar šo rokasspiedienu. Terēzei ir jauna pieredze uztvert otru cilvēku kā atsevišķu, ne līdzīgu sev. Ja agrāk simboliski viņas komunikācija ar pasauli bija aprīšana, piesavināšanās, tad tagad ir uzradies rokasspiediens. Ne visu par otru var saprast un pat iedomāties, taču ir iespēja pajautāt.