Saulesbrilles bērnam – iespēja izvairīties no redzes bojājumiem

Domājot par saulesbriļļu iegādi bērniem, nav noteikts viens vecums no kura tās vajadzētu sākt lietot. Tomēr pie saulesbrillēm radināt bērnu vajadzētu tad, kad viņš ar tām pat spēj tikt galā – uzlikt, noņemt, kā arī spēj sekot līdzi tam, kur tās ir nolicis, lai saulesbrilles spētu kalpot pēc iespējas ilgāku laiku. Taču, jāņem vērā, ka nav tāda vecuma, kad saulesbriļļu lietošana nebūtu ieteicama.

Izvēloties saulesbrilles bērnam, galvenais faktors – lai brilles nodrošinātu 100% aizsardzību pret UVA un UVB stariem. Jāatceras, ka iegādājoties saulesbrilles optikas salonos, tām vienmēr būs 100% nodrošinājums pret ultravioletajiem stariem. Šī aizsardzība ir svarīga, jo gadījumos, kad tā netiek nodrošināta, nekvalitatīvu briļļu lietošana var radīt lielāku kaitējumu nekā to nelietošana vispār. Brīžos, kad uzliekam saulesbrilles, acu zīlītes paplašinās, tādēļ, ja saulesbrillēm nav atbilstošas aizsardzības, UV starojums nonāk acs struktūrās vēl lielākos apmēros.

Jāņem vērā arī tas, lai brilles patiktu pašam bērnam, piemēram, krāsas ziņā, un to materiāls būtu piemērots fiziskām aktivitātēm. Tas nozīmē, ka piemērotas būs brilles ar gumijas ietvariem, kas ērti pieguļ galvai, nespiež un nelūst, savukārt lēcas vajadzētu izvēlēties no polikarbonāta, jo tas būs drošs risinājums, lai tās nesaplīstu un nesavainotu acis. Tā kā bērni ir aktīvi: skrien, met kūleņus un sporto – lai nodrošinātu briļļu stabilitāti, iespējams lietot arī speciāli pielāgotas gumijas vai aukliņas, kas stiprinās uz briļļu kājiņām un noturēs tās pareizajā pozīcijā. Gadījumos, kad bērniem ir nepieciešams ikdienā lietot optiskās brilles, iespējami risinājumi actiņu pasargāšanai var būt optisko saulesbriļļu iegāde vai fotohromās briļļu lēcas, kas maina toni atkarībā no UV starojuma daudzuma. Tas nozīmē, ka briļļu tonis telpās būs caurspīdīgs, bet ārā, saules gaismā, lēcas ietonēsies. Savukārt, ja vēlamies nodrošināt bērnu acīm maksimālu aizsardzību, lieliska izvēle būs polarizētas saulesbrilles, jo tās noņem lieko atspulgu un pasargā no apžilbšanas. Apmeklējot optikas salonus, speciālisti noteikti palīdzēs izvēlēties katram bērnam un situācijai atbilstošākās un vislabāk piemērotākās saulesbrilles.

Nereti aktīvi lietojot saulesbrilles, tās nolietojas – tiek saskrāpētas vai to filtrs vairs nespēj sniegt atbilstošu aizsardzību. Šādos gadījumos tās vajadzētu pārbaudīt, dodoties uz optikas salonu, kur tiks pārbaudīta to aizsargfiltra kvalitāte.

"Vēlētos atgādināt, ka vecāku pienākums ir jau no mazotnes rādīt pareizu piemēru un iemācīt bērniem patstāvīgi rūpēties par savu veselību. Gluži tāpat kā aicinām bērnu regulāri mazgāt rokas, mums ir jāatgādina, ka saulesbriļļu nēsāšana ir svarīga un nozīmīga, jo pasargā acu veselību ilgtermiņā," uzver optometriste.