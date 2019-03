Sešas šķietami nekaitīgas frāzes, kas strīda laikā var aizvainot laulāto draugu

Attiecības ir kā rožu lauks, kur ir gan skaisti ziedi, gan asi ērkšķi. Nevienas attiecības nav iedomājamas bez strīdiem un nesaskaņām. Dusmu pārņemti mēs mēdzam pateikt lietas, kuras vēlāk nākas nožēlot. Kaut dažas no strīda laikā izteiktajām frāzēm varētu šķist nekaitīgas, tās patiesībā var situāciju saasināt vēl vairāk.

Likt savam laulātajam draugam noprast, ka viņš ir sadzirdēt un viņa viedoklis un domas ir uzklausītas, ir viens no laimīgu attiecību pamatnosacījumiem. Tas tavam partnerim palīdz apzināties, ka tu viņu mīli un cieni viņa viedokli. Lai gan mēs apzināmies, cik svarīgi tas ir, mēdzam izmantot frāzes, kas liek viņiem justies gluži pretēji. Piemēram, brīdī, kad laulātais draugs izsaka savu viedokli, izmantojam tādas frāzes kā "Tas ir smieklīgi" vai "Tu saraucies par sīkumiem".

Portāls "Fatherly" atklāj sešas šķietami nekaitīgas frāzes, ka patiesībā var aizvainot tavu laulāto draugu.

"Nomierinies!"

Šī frāze strīda laikā tavam partnerim uzreiz liks ieņemt aizsargpozīciju un izraisīs pretēju reakciju, nekā tu, pasakot šo frāzi, biji vēlējies saņemt. Liekot viņam nomierināties, tu parādi, ka, tavuprāt, viņa reakcija uz notiekošo ir neracionāla un uz emocijām. Taču arī tad, ja emocijas šajā brīdī sit augstu vilni, tas nozīmē, ka cilvēkam ir pamats šādi justies un nepieciešamība savas emocijas izpaust uz āru. Strīda laikā uzbļaujot "Nomierinies!", tu liec laulātajam draugam noprast, ka viņa šī brīža emocijām nav izskaidrojuma, tās ir pārspīlētas un gluži nevietā. Citiem vārdiem sakot, tu liec viņam justies nesaprastam un nesadzirdētam.

"Dari, ko tu gribi!"

Mums visiem ir skaidrs, ka šī frāze nebūt nenozīmē, ka tu esi mierā ar to, ko partneris vēlas darīt. Un zini, arī viņš saprot, ka "Dari, ko tu gribi" nozīmē gluži pretējo. Visbiežāk šo frāzi mēs izmantojam, lai pieliktu punktu kādam strīdam, jo mums ir aptrūkušies argumenti, kāpēc liegt partnerim darīt iecerēto, vai mēs vienkārši esam noguruši, cenšoties pierādīt savu taisnību. Lai kura no šīm sajūtām liek tev teikt "Dari, ko tu gribi!", apzinies, ka tā nav frāze, ar kuru nobeigt strīdu, tā drīzāk piešķils tam uguni. Interesanti ir arī tas, ka tu apzinies – ja laulātais draugs ņems vērā tavu padomu un darīs to, ko pats vēlas, tu nebūsi ar to mierā.

"Labāk padomā par visu labo, kas tev šajā dzīvē ir!"

Nenoliedzami ir lieliski, ja ikdienā jūs spējat viens otram atgādināt labās lietas jūsu dzīvē un laulībā, taču to nevajadzētu darīt, izmantojot frāzi "Labāk padomā par visu labo, kas tev šajā dzīvē ir". Gluži kā visas iepriekš minētās frāzes, arī šī nav izņēmums un liks tavam laulātajam draugam aizsvilties dusmās, tā vietā, lai gremdētos patīkamās un siltās atmiņās,

Tāpat šī frāze tavam laulātajam partnerim var likt justies vainīgam un nepateicīgam, un tās noteikti nav sajūtas, kuras tu vēlies viņā rosināt. "Tavs partneris to var uztvert kā pavēli beigt justies nomāktam par sliktajām lietām, kas ar viņu notiek. Tikpat labi tu viņam varētu pateikt: "Tu drīksti tikai smaidīt un priecāties par visu, kas ar tevi notiek, neatkarīgi no tā, vai tas ir kas labs vai slikts"," skaidro licencēts garīgās veselības konsultants Erins Parisī.

"Man žēl, ka tu tā jūties"

Šo frāzi mēs nereti izmantojam brīžos, kad it kā vēlamies atvainoties, taču, jāatzīst, ka šādās situācijās "Piedod!" daudz precīzāk pateiktu to, ko vēlamies. "Man žēl, ka tu tā jūties!" liek tavam laulātajam draugam noprast, ka tu neesi gatavs atvainoties, bet gan gluži otrādi – novel vainu uz viņu un viņa šī brīža sajūtām. "Pateikt savam partnerim "Man žēl, ka tu tā jūties" ir gluži tāpat kā pateikt "Es nenožēloju savu rīcību, kas lika tev justies nomāktam"," skaidro attiecību terapeite Rozalinda Sedaka. Izmantojot šo frāzi, tu neuzņemies atbildību par savas rīcības sekām, vēl ļaunāk – tu nenožēlo, ka liki savam laulātajam draugam piedzīvot negatīvas emocijas.

"Tu pārspīlē!"

Nekas neliks tavam partnerim pārspīlēt vairāk, kā tavs pieņēmums, ka viņš to jau dara. Ja, tavuprāt, tavs laulātais draugs pārspīlē, tas nozīmē, ka konkrētais temats viņam ir svarīgs. Savukārt, izmantojot šo frāzi, tu liec viņam noprast, ka šim tematam tavā dzīvē nav tik liela nozīme. Tas savukārt var radīt problēmas attiecībās nākotnē. "Šī frāze norāda uz to, ka laulāta drauga sajūtas tev šķiet gluži nevietā, tu neizproti, kāpēc viņš tā jūtas, un nemaz necenties izprast. Tas nav labs veids, kādā atbalstīt savu partneri," atzīst Sedaka.

Tāpat frāze "Tu pārspīlē!" liek partnerim noprast, ka tā ir viņa izvēle šobrīd justies pārlieku emocionālam. "Vienkārši ieklausies savā partnerī arī tad, ja, tavuprāt, viņš šobrīd pārspīlē. Šāda rīcība viņu nomierinās daudz ātrāk nekā tavs izteiktais aizrādījums," ierosina Parisī.

"Tā ir tava vaina!"

Mēs visi esam pieauguši cilvēki un meklēt vainīgo tā vietā, lai censtos tikt pie risinājuma ir bezjēdzīgi un muļķīgi. Nemaz nerunājot par to, ka šī frāze norāda, ka, tavuprāt, pie visa ir vainīgs partneris, nogrūžot vainas akmeni no saviem pleciem. Bet, ja tu mirkli apsēstos un padomātu, noteikti nonāktu pie secinājuma, ka lielākajā daļā situāciju esat vainīgi jūs abi. "Tas liek tavam partnerim apšaubīt visu, ko viņš dara, un laika gaitā var pamudināt uzskatīt, ka visas problēmas, kas veidojušās jūsu attiecībās ir viņa vaina," skaidro Parisī. "Tāpat tas iedragās viņa pašapziņu."

