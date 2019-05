Spēt saredzēt bērna seksuālu izmantošanu. Pazīmes un ieteikumi tās atklāšanā

Kas mums liedz saredzēt seksuālo izmantošanu

Ņemot vērā problēmas apmērus, mums jārēķinās ar to, ka ir daudz pieaugušo, kas sev tuvu personu lokā ir saskārušies ar bērnu seksuālu izmantošanu, vai pazīst kādu, kas ir ticis izmantots, bet, iespējams, nav to pamanījuši. Ja notiek kaut kas tik neiedomājams, ir tikai cilvēcīgi, ka prāts atrod veidus, kā to noliegt. Viens no visbiežākajiem secinājumiem, ko šādā situācijā izdara vecāki, ir: "Mans bērns man pateiktu, ja viņu kāds seksuāli izmantotu, bet viņš neko tādu nav teicis, tātad – tas nenotiek". Bet tomēr, kā jau augstāk minēts, ir dažādi iemesli, kādēļ bērni nestāsta.

Bērni bieži vien drīzāk mums parāda, nevis pastāsta, ka viņus kaut kas nomāc. Izmaiņas bērna uzvedībā var izraisīt dažādi iemesli, bet, ja mēs pamanām vairākas brīdinājuma pazīmes, ir laiks vērsties pēc palīdzības vai padoma.

Jāpievērš uzmanība, ja bērns:

neadekvāti izrāda savu seksualitāti, izmantojot rotaļlietas vai citus priekšmetus;

cieš no murgiem, slikti guļ;

atsvešinās vai izrāda pārspīlētu pieķeršanos;

pēkšņi mainās kā personība, kļūst nedrošs;

regresē uzvedībā, piemēram, sāk slapināt gultā;

izjūt neizskaidrojamas bailes no konkrētām vietām vai cilvēkiem;

ļaujas dusmu izvirdumiem;

maina ēšanas paradumus;

kļūst noslēpumains.

Nedrīkst atstāt bez ievērības, ja:

bērnam konstatē fiziskas pazīmes, piemēram – neizskaidrojamas sāpes vai ievainojumus ap dzimumorgāniem, seksuāli transmisīvās slimības.

Kā ar lielākiem bērniem un pusaudžiem?

Daudzi gados vecāki bērni, gan zēni, gan meitenes, tiek seksuāli izmantoti ārpus mājām, plašākā sociālajā lokā. Pazīmes, kas liecina par paaugstinātu risku, ka jaunietis tiek seksuāli izmantots:

pārstāj apmeklēt skolu vai pazūd bez vēsts;

atsvešinās no ģimenes un draugiem;

kļūst noslēpumains;

ir redzēts dažādās automašīnās, iespējams, ar gados vecākiem cilvēkiem;

neskaidros apstākļos jaunietim parādās nauda vai dāvanas, tostarp mobilais tālrunis;

biežāk nekā parasti apmeklē ārstu vai medmāsiņu skolā.

Ko varam darīt, lai novērstu bērnu seksuālo izmantošanu?

Drošas attiecības starp pieaugušajiem un bērniem ir tādas, kurās nav noslēpumu. Bērni, kuriem ir šādas attiecības, jūtas droši pastāstīt kādam par notikušo pat tad, ja viņi nebūs izrādījušies spējīgi pateikt "nē" varmākam. Cilvēki, kas vēlas seksuāli izmantot bērnus, parasti izvairās no attiecībām, kurās nav noslēpumu.

Jo grūtāk varmākam būs iespraukties starp bērniem vai jauniešiem un viņu vecākiem vai aizbildņiem, jo lielāka iespēja, ka šie bērni un jaunieši būs pasargāti.