Trīs bērnu māmiņas ieteikumi, kā sagatavoties mazuļa ienākšanai ģimenē

Apģērbs, kas ož pēc saskābuša piena, netīro drēbju kaudzes un mazuļa dusmu uzplūdumi nav sveši nevienam vecākam, taču vai ar to rēķinās arī topošie vecāki? Trīs bērnu māmiņa sagatavojusi asprātīgus ieteikumus, kas topošajai mammai un tētim palīdzēs labāk sagatavoties bērniņa ienākšanai ģimenē.

Trīs bērnu māmiņa Laura Meza pēc pirmā mazuļa laišanas pasaulē piedzīvoja pēcdzemdību depresiju. Tajā laikā sieviete jutās viena, apjukusi un nesaprasta, viņa atzīst portālam "Bored Panda". Lai atbrīvotos no sakrātajām emocijām un pārdomām, Laura nolēma sākt rakstīt blogu.

Sieviete savā blogā apraksta visu, kas saistīts ar bērnu audzināšanu, sākot ar sajūtām un beidzot ar praktiskām lietām, piemēram, pirmajiem bērnu autiņiem. Bloga "The Mum on the Run" ierakstiem seko līdzi jau gandrīz 250 tūkstoši cilvēku visā pasaulē. Trīs bērnu māmiņa ir patiesa un atklāta – tieši tas padara viņas tekstus tiks saistošus arī citām sievietēm, minēts portālā.

Laura ir pabeigusi maģistru psiholoģijā, un viņas mērķis ir palīdzēt sievietēm tikt galā ar lielajām pārmaiņām, kas viņu dzīvēs ienāk līdz ar mammas lomu.

Viens no jaunākajiem Lauras bloga ierakstiem sniedz māmiņām ieteikumus, kā sagatavoties bērnu ienākšanai ģimenē. Ar to Lauras "Facebook" lapā dalījās 69 tūkstoši portāla lietotāju. Trīs bērnu māmiņas ieteikumi tev palīdzēs saprast, ka kļūšana par vecākiem ir liels pārbaudījums, kur bez bērna pirkstiem tavās acīs, netīras mājas un iegrauztiem āboliem neiztikt. Lūk, Lauras ieteikumi, ko pati trīs bērnu māmiņa iesaka uztvert ar humoru!

"Kā sagatavoties bērna piedzimšanai:

Nopērc piecus ķekarus ar banāniem un dari visu iespējamo, lai tie dienas laikā jau būtu apēsti;

Skaties bērniem domātus videoklipus portālā "YouTube";

Aizej uz lielveikalu kopā ar bulli, palaid to vaļā un nebeidzami atvainojies cilvēkiem, kad tas skrien viņiem garām, sakot: "Viņš kļūst dusmīgs, kad ir izsalcis.";

Pajautā visiem kaimiņiem viņu netīro veļu un sāc to mazgāt. Kad veļa ir tīra, palūdz viņiem to uzvilkt un uzreiz sasmērēt;

Iekodies visos ābolos un noliec tos atpakaļ bļodā;

Kārtīgi izslauki māju, izmazgā to un tad izlej uz grīdas jogurtu;

Palūdz kādam ar pirkstu iebakstīt tev acī;

Ejot uz tualeti, neaizver durvis un ar videozvana palīdzību sazinies ar draudzeni, lai pārspriestu šodien piedzīvoto;

Uzlej sev uz krekla saskābušu pienu;

Pamēģini atvērt čupačupu trīs sekundēs un uzliec taimeri, kas ar skaļiem kliedzieniem tevi brīdina, ka laiks ir pagājis.

Tagad tu esi 10 procentus gatavs bērna ienākšanai ģimenē."

"Šis ir viens no ieraktiem par kuru es neesmu saņēmusi nevienu negatīvu komentāru," portālam "Bored Panda" atzīst trīs bērnu māmiņa. "Pat vecākas paaudzes cilvēki atzina, ka tas viņiem licis gardi pasmieties, jo vecāki arī tajā laikā piedzīvoja visas šīs lietas, pēc kurām viņi nemaz neilgojas."

Cilvēku pozitīvo attieksmi var novērot arī viņu atstātajos komentāros zem Lauras ieraksta. Tur māmiņas dalās savos vai dzirdētos stāstos par nedienām ar bērniem. Tāpat māmiņas iesaka papildināt sarakstu ar citiem ieteikumiem. Piemēram, kāda sieviete raksta: "Apgulies gultā, lai ieslīgtu nakts miegā. Brīdī, kad sāc jau lēnām iemigt, sarunā, lai kāds draugs klusām ielavās tavā istabā, pieliek savu seju tuvu klāt tavējai un gaida, kad tu atvērsi acis, lai skaļi paziņotu "Esmu izslāpis"."

Nesakoties uz visām grūtībām un pārbaudījumiem, kas iet roku rokā ar vecāku lomu, trīs bērnu māmiņa atzīst, ka viņa neko negribētu mainīt. "Par spīti tam, ka esmu nemitīgā miega trūkumā, mani mati ar katru dienu paliek aizvien sirmāki, un es sāku izskatīties pēc piktas kundzītes gados, es neko nemainītu," viņa atzīst.