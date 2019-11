Trīs ieteikumi, kā grūtniecības laikā izvairīties no rīta nelabuma

Rīta nelabums ir lieta, kas grūtniecības pirmajā trimestrī nomoka daudzas sievietes. Šādos rītos šķiet, ka deguns ir īpaši jutīgs. Nevar noliegt, ka rīta nelabums ir viena no nepatīkamākajām grūtniecības izpausmēm. Taču ir veidi, kā tu vari to kontrolēt.

Grāmatas "The Working Women's Pregancy" autore Mardžorija Grīnfelde savā grāmatā atklāj, ka agrīnā grūtniecības stadijā aptuveni 50 procenti sieviešu piedzīvo vemšanu. "Tas ir ļoti, ļoti izplatīti, bet katrai sievietei šīs sajūtas atšķiras," viņa skaidro. "Ir tādas, kas jūtas slikti visu dienu, bet dažas nelabums moka tikai konkrētā laika posmā, piemēram, no rītiem vai vakaros."

Slikta dūša un vemšana nenoliedzami ir viena no grūtniecības nastām. Portālā "Parents" tiek atklātas dažādas metodes, kas palīdzēs tev no to kontrolēt.

Izvairies no smaržām, kas rada nelabumu

"Rīta nelabumu grūtniecības laikā bieži vien izraisa dažādas smaržas," atklāj dietoloģe un uztura speciāliste Mirijama Ērika. Kad tev jāsastopas ar kādu no smaržām, kas tev izraisa nelabumu, bet tev nav iespēja aiziet kur citur vai atvērt logu, centies to aizstāt ar kādu svaigu smaržu, piemēram, citrona. Nēsā somiņā līdzi pudelīti ar citrona ekstraktu vai citu smaržu, ko tu vajadzības gadījumā vari veikli pielikt pie deguna, lai izvairītos no sliktas dūšas.

Taču ar to vien nebūs gana. Lai vēl vairāk samazinātu vemšanas risku, centies saprast, kuras smaržas ir tās, kas tev liek justies slikti. Ja tās ir kādas kolēģes smaržas, tad nekāp vienā liftā ar viņu. Savukārt, ja nelabumu izraisa kāds konkrēts pārtikas produkts, palūdz, lai to negatavo tavā klātbūtnē. Kad tu sapratīsi, kuras smaržas ir tās, kas izraisa nelabumu, spēsi efektīvāk atrast veidus, kā no tām izvairīties.

Atrodi pārtikas produktu, kas palīdz tev izvairīties no sliktas dūšas

Kaut šajā brīdī ēdiens ir pēdējā lieta, par ko tu vēlies domāt, brīdī, kad tevi moka slikta dūša, steidzies uz virtuvi, lai apēstu kaut ko, kas palīdzēs tev no tās tik vaļā. "Katrai sievietei ir savs produkts, kas palīdz izvairīties no vemšanas. Kas vienai sniedz atvieglojumu, citai var situāciju tikai pasliktināt," piebilst uztura speciāliste.

Portālā "Md Web" iesaka nelabuma brīžos ēst viegli sagremojamus ēdienus, piemēram, banānu, rīsus vai vistas buljonu. Tāpat nelabumu var novērst arī vieglas un ogļhidrātiem bagātas uzkodas, piemēram, krekeri.

Savukārt trekni un pikanti ēdieni var likt tavam vēderam "griezties". Taču var gadīties, ka tu esi viena no retajām, kurām tieši šie ēdieni uzlabo pašsajūtu. To, kurš ir tas produkts, kas pasargā tevi no sliktas dūšas, tu uzzināsi tikai mēģinot.

Ēd bieži, bet mazas porcijas

Portālā "Parents" minēts, ka daudzas sievietes atzinušas biežu ēšanu par veiksmīgu tehniku, kā izvairīties no nelabuma grūtniecības laikā. Tā vietā, lai dienas laikā apēstu trīs lielas maltītes, labāk būtu apēst sešas nelielas.

Grāmatas "What To Expect When You're Expecting" līdzautore Hedija Murkofa iesaka ieviest našķu bļodu un turēt to sev tuvumā, lai vajadzības gadījumā vari tai viegli piekļūt. Tas palīdzēs tev izvairīties no tukša kuņģa, kas nereti ir viens no nelabuma izraisītājiem.