Trīs paņēmieni, kā 'atdzīvināt' sakaltušu mīksto plastilīnu

Mīkstais plastilīns, no kura veidot visdažādākās figūriņas, dzīvnieciņus un pat būvēt plastilīna kūkas, iekarojis daudzu bērnu sirdis un pastāvīgu vietu rotaļlietu plauktiņā. Taču nereti, nenovaktējot un laikus nesaliekot mīksto plastilīnu trauciņos, tas mēdz apkalst vai kļūt pavisam ciets. Vai tiešām jāmet ārā un jāpērk jauns?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izrādās, pielietojot dažas viltības, mīkstos plastilīnus (piemēram, tik ļoti populāro "Play-Doh") ir iespējams "atdzīvināt", ja tie sakaltuši. Tāpēc, ja gadījies vairākas stundas bez uzraudzības atstāt uz bērna galdiņa kādu mīkstā plastilīna veidojumu, kas nedaudz apkaltis un nepadodas veidošanai, nevajag to uzreiz izmest un "norakstīt" kā nelietojamu. Lūk, trīs dažādi paņēmieni, kā plastilīnu padarīt atkal mīkstu!

1. paņēmiens – ņem palīgā noslēdzamu maisiņu un ūdeni

Tā kā mīkstie plastalīni mēdz izžūt un sakalst, jo to sastāvā ir ūdens, atkal un atkal sev jāatgādina, ka plastilīns jāglabā tā cieši noslēdzamajā trauciņā. Lai plastilīnu atkal padarītu mīkstu, talkā ņem ūdeni, iesaka vietne "School Specialty". Ja plastilīna gabaliņš apkaltis no ārpuses, bet vidū vēl ir mīksts, pietiks vien ar dažiem pilieniem ūdens. Uzpilini ūdeni uz plastilīna un samīci to plaukstās, lai tas uzsūktu ūdens pilienus.

Ja šāds variants nenostrādā, samitrini virtuves papīra dvieli un ietin tajā plastilīna gabaliņu, atstājot to uz dažām stundām. Šādā veidā plastilīns samitrināsies un pēc tam atkal nāksies vien to pamīcīt rokās kā mīklas gabaliņu.

Pavisam cietam plastilīnam vajadzēs aizspiežamu plastmasas maisiņu (to pašu, kurā vasarās mēdzam saldēt ogas vai glabāt sviestmaizes) un ūdeni. Ja nepieciešams, iepriekš mīksto plastilīnu salauz mazākos gabaliņos un saliec tos maisiņā. Tad pievieno dažus pilienus ūdens – bet ne pārāk daudz – un aizver maisiņu. Paspaidi plastilīnu caur maisiņu, pavēro, vai tas kļūst mīkstāks. Ja nepieciešams, pievieno vēl dažus ūdens pilienus, līdz atgūta mīkstā plastilīna konsistence.

2. paņēmiens – iemērkšana ūdenī

Vēl viens veids, kā pavisam ātri "atdzīvināt" sakaltušu mīksto plastilīnu – iemērkt to ūdenī, ieteikts vietnē "Mom Life Made Easy". Sagatavo trauku ar vēsu ūdeni. Iemērc tajā sakaltušo plastilīnu un noturi dažas sekundes. Tad izņem plastilīnu ārā un mēģini samīcīt rokās, lai tas lēnām atgūtu mīksto konsistenci. Ja vēlamā rezultāta vēl nav, iemērc plastilīnu vēlreiz uz dažām sekundēm ūdenī un atkārto mīcīšanu. Tas var būt mazliet netīrīgs darbiņš, bet noteikti būs tā vērts. Mērcēšanu var atkārtot, līdz plastilīns patiesi kļuvis atkal mīksts!

3. paņēmiens – glicerīns plastilīna mīkstumam

Ja atkal un atkal mājās atrodas arvien jauni apkaltuša plastilīna gabaliņi, ko bērns aizmirsis laikus ievietot atpakaļ trauciņos, talkā var nākt jebkurā aptiekā nopērkamais vecais labais glicerīns, iesaka vietne "Red & Honey". Kas jādara? Uztaisi bedrīti lielāka plastilīna pikucī un ielej tajā aptuveni pustējkaroti glicerīna, un tad – no sirds samīci plastilīnu plaukstā, līdz tas uzsūcis visu glicerīnu. Mazākiem gabaliņiem pietiks vien ar dažiem pilieniem glicerīna. Var nākties plastilīna gabaliņus krietni pamīcīt, bet rezultāts noteikti būs tā vērts!