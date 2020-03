Uzmanīgi ar cukuru – kas ir grūtniecības jeb gestācijas diabēts

Ir skaidrs, ka sievietei grūtniecības laikā vairāk nekā ikdienā ir jāuzmana sava veselība, lai ne tikai pašai, bet arī jaunajai dzīvībai, kas attīstās sievietes dzemdē, viss būtu kārtībā. Ne viena vien topošā māmiņa no sava uzraugošā ārsta tiek brīdināta par grūtniecības jeb gestācijas diabētu. Kas ir šis diabēta veids un kādi ir riska faktori, kas var liecināt par gestācijas diabēta klātbūtni grūtniecībā, skaidrojam šajā rakstā.

Svarīgi apzināties, ka brīdī, kad grūtnieci uzraugošais ginekoloģijas vai dzemdību speciālists nosūta veikt glikozes slodzes testu par aizdomām, ka sievietei varētu būt gestācijas diabēts, vēl nav simtprocentīgs rādītājs, ka tā tiešām ir. To, kādi ir riska faktori, portālam "Cālis" skaidro Rīgas Dzemdību nama ārste, ginekoloģe un dzemdību speciāliste Līva Ušpele, bet uztura ieteikumus grūtniecei ar gestācijas diabētu sniedz Rīgas Dzemdību nama uztura speciāliste Liene Sondore. Dr. Līva Ušpele arī pētījusi situāciju Latvijā un pēc iegūtajiem datiem noskaidrots, ka pieciem procentiem grūtnieču ir paaugstināts cukura līmenis asinīs. No visām grūtniecēm ar paaugstinātu cukura līmeni asinīs, 87 procentiem uzstādīta diagnoze gestācijas diabēts.

Grūtniecības jeb gestācijas diabēts – traucēta cukura vielmaiņa organismā

Grūtniecības diabēts jeb gestācijas diabēts, līdzīgi kā jebkurš cits diabēts, ir saslimšana, kad traucēta cukura vielmaiņa organismā. Tas nozīmē, ka veids, kā organisms tiek galā ar uzturā uzņemto cukuru, nenorit tāpat kā veselam cilvēkam. "Visām ķermeņa šūnām cukurs ir vajadzīgs, lai normāli strādātu. Cukuru šūnās ievada hormons, ko sauc par insulīnu – to izstrādā aizkuņģa dziedzeris. Ja organisms neizstrādā pietiekami daudz insulīna, vai ķermeņa šūnas nespēj normāli atbildēt uz insulīnu, tad šis cukurs uzkrājas asinīs palielinātā daudzumā," skaidro Dr. Līva Ušpele.

Līdz ar to gestācijas diabēts ir forma, kas skar sievietes, kad tās ir grūtnieces. Protams, jāsaprot, ka gestācijas diabēts nav visām grūtniecēm. Gestācijas diabēts var būt tādēļ, ka grūtniecības laikā kopumā pieaug fizioloģiskās vajadzība pēc insulīna, bet ne vienmēr grūtnieces organisms spēj attiecīgi būt jutīgs pret insulīnu, jo šūnu jutība pret to ir mainīta. "Latvijā skrīningu veic plašai riska grupai, riska faktori ir salīdzinoši daudz, un skrīningu veic 24.–28. grūtniecības nedēļā. Bet ātrāk to dara tad, ja sievietei ir bijis gestācijas diabēts iepriekšējā grūtniecībā vai grūtniecībās, vai ir kāds no 2. tipa cukura diabēta riska faktoriem," stāsta Dr. Ušpele.

Ja sievietei ir kāds no riska faktoriem, grūtnieci, stājoties uzskaitē, ginekologs nosūta glikozes līmeņa noteikšanai asinīs tukšā dūšā. "Ja tukšā dūšā cukurs, stājoties uzskaitē, nav paaugstināts, bet ir zināmi riska faktori, tad mēs veicam orālās glikozes tolerances testu jau 16.–18. grūtniecības nedēļā, lai agrīnāk diagnosticētu gestācijas diabētu. Arī tad, ja tas ir normāls, jebkurā gadījumā mēs atkārtojam šīs analīzes vēl 24.–28. nedēļā," skaidro Dr. Ušpele.

Riska faktori, kas ir indikācija agrīnai orālās glikozes tolerances testa veikšanai:

Ķermeņa masas indekss (ĶMI) virs 30;

Vecums ≥ 45 gadi;

Cukura diabēts ģimenes anamnēzē;

Zema fiziskā aktivitāte;

Sirds un asinsvadu slimības, hipertensija, insults anamnēzē;

Dislipidēmija – paaugstināts holesterīna līmenis asinīs;

Etniskā piederība (aziātiem lielāks risks);

Gestācijas diabēts anamnēzē;

Iepriekšējās dzemdībās dzimis bērns ar lielu svaru (≥ 4,100 kg);

Depresija vai citas psihiskas saslimšanas agrāk dzīvē;

Policistisko olnīcu sindroms.

Grūtniecei pirmreizēju glikozes slodzes testu veic 24.–28. nedēļā, ja ir šādi gestācijas diabēta riska faktori:

ĶMI ≥ 25 stājoties uzskaitē;

Mazkustīgs dzīvesveids – mazāk par 30 minūtēm fizisko aktivitāšu dienā vai mazāk par četrām stundām nedēļā;

Sievietei ir 35 vai vairāk gadu;

Arteriāla hipertensija – paaugstināts asinsspiediens vai jebkura cita kardiovaskulāra saslimšana;

Dislipidēmija;

Kādam no 1. pakāpes radiniekiem ir cukura diabēts (māsas, brāļi, vecāki);

Iepriekšējās grūtniecībās bijis nelabvēlīgs iznākums;

Sieviete lieto glikokortikosteroīdus;

Daudzaugļu grūtniecība;

Sieviete bijusi/ir smēķētāja;

Etniskā piederība;

Iepriekšējās grūtniecībās bijusi preeklampsija (paaugstināts asinsspiediens, kas parādījies grūtniecības laikā pēc 20. grūtniecības nedēļas);

Urīna analīzēs atkārtoti ir paaugstināts cukura līmenis jeb glikozūrija;

Palielināts augļūdeņu daudzums sonogrāfiskajā izmeklēšanā;

Iepriekšējā grūtniecībā jaundzimušā svars ir bijis 4,100 kg un vairāk;

Liels ķermeņa svara pieaugums iepriekšējā grūtniecībā;

Policistisko olnīcu sindroms;

Jebkādi citi ar insulīna rezistenci saistīti sindromi (dzīves laikā izteikti slimīga aptaukošanās);

Ja ir iepriekš diagnosticēta robežhiperglikēmija – paaugstināts cukura līmenis asinīs tukšā dūšā, ko vēl nediagnosticē kā cukura diabētu;

Glikētais hemoglobīns (HbA1c) ≥5,7 procenti.

Katru grūtnieci ārsts rūpīgi iztaujā un izmeklē, lai noteiktu kādu no gestācijas diabēta riska faktoriem. Uz glikozes slodzes skrīningu grūtniece saņem nosūtījumu, ja viņai ir kaut viens no riska faktoriem. Kā norāda Dr. Ušpele, mūsdienās viens no samērā bieži sastopamiem riska faktoriem, kas ir indikācija glikozes slodzes testam, ir mazkustīgais dzīvesveids.

Gestācijas diabēts tiek apstiprināts, ja vismaz viens no cukura līmeņa rādītājiem asinīs atbilst minētajiem kritērijiem: 1) cukura līmenis asinīs tukšā dūšā ir ≥ 5,1 – 6,9 mmol/l; 2) cukura līmenis asinīs stundu pēc cukura slodzes testa ir ≥ 10 mmol/l; 3) cukura līmenis asinīs divas stundas pēc cukura slodzes testa ir ≥ 8,5 – 11 mmol/l.

Ja grūtniecei uzstādīta diagnoze – gestācijas diabēts – viņai to nevajadzētu ignorēt, un jāievēro ārsta norādījumi. Grūtniecei ar gestācijas diabētu nepieciešama rūpīga uzraudzība grūtniecības laikā, kā arī vēlama endokrinologa konsultācija. "Gestācijas diabēta ārstēšana tiek uzsākta ar uztura un fizisko aktivitāšu paradumu maiņu, kontrolējot arī svara pieaugumu grūtniecības laikā atbilstoši sākotnēji aprēķinātajam ķermeņa masas indeksam. Līdztekus tam, grūtniecei jāveic glikozes līmeņa paškontrole kapilārajās asinīs vairākas reizes dienā ar ierīci, ko sauc par glikometru. Šos rādītājus ārsts izvērtē 1–2 reizes nedēļā, lai novērtētu vai dzīvesveida maiņa ietekmē cukura vielmaiņu. Ja atbildes reakcija ir nepietiekama, ļoti iespējams, ka grūtniecei būs nepieciešams pāriet uz regulāru insulīna injekciju veikšanu. Sievietēm rekomendē arī uzsākt vai turpināt fiziskās aktivitātes (vieglas intensitātes aerobu slodzi vismaz 30 minūtes dienā) , jo tas veicina glikozes vielmaiņu," skaidro Dr. Ušpele. Labās ziņas gan ir tās, ka, noslēdzoties grūtniecībai, arī gestācijas diabēts izzūd.