Vecāku pieņēmumi un realitāte. Kā runāt ar pusaudzi par alkohola lietošanas paradumiem

Nenoliedzami, ka tavu bērnu, kurš jau sasniedzis vai tuvojas sarežģītajam pusaudžu vecumam, ietekmē no visām pusēm – sociālie mediji un izklaides industrijā manifestētais, reklāmas, klasesbiedri un draugi. Šīm visām ietekmēm summējoties, veidojas pusaudža pieņēmumi un attieksme pret alkoholu un citām atkarību izraisošajām vielām. Tāpat neizbēgami būs brīži, kad pusaudzis nonāks kādos pasākumos un ballītēs, kurās tiks lietotas kādas atkarību izraisošas vielas.

No šādu situāciju piedzīvošanas pusaudzi nav iespējams pasargāt, bet tavos spēkos un atbildībā ir viņu sagatavot tiktāl, lai pusaudzis, nonākot izvēles priekšā, spētu pieņemt apzinātu un informētu lēmumu patstāvīgi. Vai šīs zināšanas var garantēt, ka pusaudzis atkarību izraisošās vielas nelietos? Nē, garantēt nav iespējams, bet, kā liecina pētījumi, šo risku tādējādi var būtiski samazināt. Mēs, vecāki, mīlam savus bērnus un vēlamies viņus pasargāt no lēmumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt viņu dzīvi un tās kvalitāti. Apzinoties un izprotot potenciālos riskus, kas ir saistāmi, galvenokārt, ar alkohola lietošanu agrīnā vecumā, mēs noteikti būsim motivētāki plānot sarunu par šo tēmu. Lai vecākiem palīdzētu sagatavoties šādai sarunai, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sagatavojis bukletu "Pusaudzis. Alkohols. Smēķēšana. Padomi vecākiem, kā par to runāt", un šoreiz ielūkosimies tematikā par alkohola lietošanu.

Kā uzsver speciālisti, nebaidies un sāc runāt par šiem jautājumiem – ciešas un atklātas attiecības ar vecākiem un no tām izrietošās komunikācijas kvalitāte, var būt agrīnas alkohola lietošanas kavējošs faktors, savukārt šādas komunikācijas trūkums – provocējošs faktors. Jebkuri centieni runāt par šo tēmu ir uzteicami, atceroties, ka nav iespējams kļūdīties, izvēloties komunicēt un izrādot rūpes par bērnu.

Pētījumi liecina, – jo vēlāk tiek uzsākta alkohola lietošana, jo atbildīgāka tā lietošana būs dzīves laikā. Turklāt, jo ātrāk bērns tiks iepazīstināts ar vecāku uzskatiem un noteikumiem attiecībā uz alkohola lietošanu, jo lielāka iespēja, ka alkohola lietošanas uzsākšana un tā radītās negatīvās sekas tiks piedzīvotas vēlākā vecumā.

Kā alkohola lietošana var ietekmēt tavu bērnu



Pusaudža organisms vēl attīstās, līdz ar to, alkohola lietošana negatīvi ietekmē pusaudža fizisko (nespēks, slikta dūša, galvassāpes, kā arī nopietnāki simptomi smagas saindēšanās ar alkoholu gadījumā – galvas reiboņi, vemšana, svīšana, paātrināts vai palēnināts pulss, elpošanas traucējumi, krampji, bezsamaņa) un garīgo veselību (nervozitāte, garastāvokļa svārstības, rupjība, nomāktība, vienaldzība pret apkārtējiem, iniciatīvas trūkums, miega traucējumi, koncentrēšanās spēju pazemināšanās), tādējādi kavējot pusaudža attīstības potenciāla sasniegšanu.

Būtiski zināt, ka pusaudžiem psihiskās atkarības mehānisms attīstās divarpus reizes ātrāk nekā pieaugušajiem. Tāpat dažādu traumu gūšana (kritieni, ceļu satiksmes negadījumi, uzbrukumi)un nāve (noslīkšana, pašnāvības), seksuāli riskanta uzvedība (agrīni uzsākta dzimumdzīve, gadījuma dzimumsakari, neizsargāšanās no nevēlamas grūtniecības un dažādām seksuāli transmisīvām infekcijām (t.sk., HIV), izvarošana), likumpārkāpumi (dalība kautiņos, zādzības, nepatikšanas ar policiju), sekmju pasliktināšanās un mācību stundu kavējumi ir saistāmas ar alkohola lietošanu pusaudžu vecumā. Vai risks, ka mūsu bērns nesasniegs savu spēju (akadēmisko, radošo, sportisko) pilnīgu potenciālu, nav pietiekami motivējošs, lai tomēr ieplānotu sarunu par alkohola lietošanu?

Kāda ir realitāte



15 gadu vecumā alkoholu vismaz reizi pamēģinājuši gandrīz 90 procenti skolēnu. Regulāri alkohola lietošanas paradumi, t.i., alkohols dzīves laikā lietots 40 un vairāk reižu, līdz minētajam vecumam izveidojušies katram piektajam skolēnam. 15 gadu vecumā vismaz vienu reizi dzīves laikā ir bijuši piedzērušies nedaudz mazāk par pusi jeb 44 procenti skolēnu. Protams, mēs varam cerēt, ka mūsu pusaudzis šajā statistikā neietilpst, tomēr nevaram ignorēt faktu, ka, visticamāk, ir daļa no tās. Ir jāsaprot un jāpieņem, ka nav iespējams pilnībā pasargāt savu bērnu no visām potenciāli bīstamajām situācijām, vietām un cilvēkiem, bet ir iespējams ar pusaudzi laikus veidot atklātu un uzticībā balstītu komunikāciju, uzsver SPKC pārstāvji.

Kāpēc pusaudzis sāk lietot alkoholu



Būt pusaudzim nav viegli. Pusaudzis pieaugot piedzīvo dažādas fizioloģiskas un psiholoģiskas pārmaiņas, rodas morāles dilemmas, vēlme augt un mainīties, centieni būt pieņemtam un iederīgam pusaudžu vidū. Šajā vecuma posmā izpaužas arī tādas specifiskas īpatnības, kā vēlme pamēģināt, justies pieaugušākam, dumpošanās un apzināta strikti noteikto robežu pārkāpšana, vēlme pašapliecināties un gūt vienaudžu atzinību, pieņemšanu.

Šajā periodā īpaši sāpīgi var tikt uztverta skolas maiņa, vecāku šķiršanās, attiecību problēmas, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu un citi notikumi. Tāpat konflikti, problēmas ar alkoholu ģimenē, nopietna psiholoģiska un/vai fiziska trauma agrākā vecumā, garīgās veselības traucējumi, tuva draudzība ar vienaudžiem, kuri lieto alkoholu vai citas atkarību izraisošās vielas negatīvi ietekmē

pusaudža izvēles, veicinot agrīnu atkarību izraisošu vielu uzsākšanu. Šie, protams, ir tikai daži no faktoriem, kas varētu veicināt pusaudža interesi par alkohola lietošanu. Uzmanības pievēršana

tiem var palīdzēt laikus pamanīt kādas izmaiņas uzvedībā, lai rīkotos.