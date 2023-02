'X' vai 'O' veida kāju deformācija bērnam: kāds ir vecāku rīcības plāns

Pēc ārsta pārbaudes atzinumā ierakstīts slēdziens – bērnam ir "X" (vai "O") veida kāju deformācija. Kā rīkoties un ko darīt vecākiem, skaidro "Rimi Bērniem" eksperte, fizioterapeite Jekaterina Bovtramoviča.

"Biežākie kāju deformāciju veidi ir "X" un "O" veida kājas. Parasti vecāki to pamana paši. Vislabāk novērtēt situāciju var tad, ja bērns nostājas plikām kājām. Uzmanība jāpievērš ceļiem," norāda Bovtramoviča.

"X" veida kāju deformācija

Pazīmes:

kājas veido "X" burtam līdzīgu figūru;

ceļgali var būt ieliekti uz iekšu un saskarties;

apakšstilbi izvērsti uz āru;

starp potītēm paliek sprauga.

"O" veida kāju deformācija

Pazīmes:

kājas veido "O" burtam līdzīgu figūru;

ceļgali un apakšstilbi izliekti uz āru;

ja pēdas pie potītēm saliek kopā, ceļi nesaskaras;

būtiskas deformācijas gadījumā starp ceļiem var ielikt pat mazu bumbu.

Kas izraisa kāju deformāciju

Ja bērnam ir "X" vai "O" veida kāju deformācija, meklējot iemeslus, jāskatās visa ķermeņa stāja. "Vaina var būt ne tikai ceļos. Kājas sākas no iegurņa, un problēma var veidoties iegurņa rotācijas dēļ," skaidro eksperte. Vērts atzīmēt, ka kāju deformācija bieži veidojas arī tāpēc, ka organismā trūkst D vitamīna. Vēl to mēdz izraisīt palielināta ķermeņa masa. Tāpat kāju deformācija var attīstīties bērniem, kuri sākuši pārāk agri stāvēt kājās – aptuveni sešu mēnešu vecumā. Tad tas parasti kļūst pamanāms 1–1,5 gadu vecumā.

"Problēmas cēlonis var būt arī hipermobilas locītavas. Tas nozīmē, ka saites ir mīkstas, elastīgas, pārstieptas, tādēļ pilnā apjomā nepilda savu funkciju. Tas var būt ģenētiski iedzimts. Padomājiet, vai šāda problēma nav kādam no vecākiem vai vecvecākiem," aicina fizioterapeite, piebilstot, ka "O" veida kājas bieži novēro bērniem, kuri trenējas futbolā.

Kādas neērtības rada

Kāju deformācija rada stājas disbalansu, tādēļ var attīstīties sāpes citās ķermeņa daļās, piemēram, mugurā. Vēl tas var ietekmēt pēdu pozīciju, līdz ar to kājas ķeras un bērns staigājot vai skrienot biežāk klūp.

Ja "X" veida kāju deformācija attīstījusies pārlieku lielas ķermeņa masas dēļ, augšstilbi berzējas viens pret otru. Līdz ar to šajā vietā ātrāk izdilst bikses, bet vasarā, kad ķermenis svīst, var attīstīties ādas iekaisumi. Var rasties arī grūtības veikalos atrast piemērotu apģērbu.

Bērnam, kuram ir izteikti hipermobilas locītavas, nevajadzētu nodarboties ar sporta veidiem, kuros viegli var gūt izmežģījumus, piemēram, futbolu, basketbolu, tenisu. Taču vislielākās problēmas minimāla vai vidēja kāju deformācija sagādā nevis fiziski, bet psiholoģiski. Biežāk no tā cieš meitenes.

Cik ilgi gaidīt un kur meklēt palīdzību

"Līdz bērna piecu gadu vecumam uztraukumam par līkām kājām nav pamata. Kauli vēl ir mīksti, augoši un var būt dažāda veida deformācijas. Ja to novēro bērnam vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem, tad gan situācija nākotnē pati no sevis diez vai mainīsies," norāda eksperte.

"Visbiežāk gan kāju deformācija traucē vecākiem, nevis bērniem," piebilst fizioterapeite. Viņa iesaka – ja mammai vai tētim nav mierīgs prāts, droši var apmeklēt speciālistu. Ja vecākiem rodas aizdomas, ka bērnam ir deformētas kājas, var vērsties pie ģimenes ārsta, ortopēda, rehabilitologa, fizioterapeita. Speciālists palīdzēs saprast, kādēļ šāda problēma radusies un kā to novērst.

Ko var darīt



Var izpildīt vingrojumus, lai stabilizētu stāju un stiprinātu muskuļu spēku. To skaitā ir stiepšanās un līdzsvara vingrojumi, vingrojumi pēdām.

Var izmantot korekciju teipojot. Bez vingrojumiem teipošana vien gan nepalīdzēs.

Iespējams iziet atbilstošu masāžas kursu.

Ja ir "X" veida kājas, var nodarboties ar jāšanas sportu, braukt ar velosipēdu, nodarboties ar peldēšanu, sēdēt turku pozā

Ja ir "O" veida kājas, var meklēt nodarbes, kas tuvina ceļus.

Gadījumā, ja kāju deformācija izveidojusies pārlieku lielas ķermeņa masas dēļ, vajadzētu domāt par pareiza uztura paradumu ieviešanu un fiziskajām aktivitātēm. Tas palīdzēs atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un uzlabos stāju.

Ja kāju deformācija ir smaga, problēmu var ārstēt ķirurģiski. Taču šāds risinājums paredzams ļoti retos gadījumos.

Ko nevajadzētu darīt