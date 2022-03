11 gadus vecais dobelnieks Jancis meistaro putnu būrīšus un nopelnīto naudiņu tērēs vistu iegādei

Jānis Dombrovskis jeb Jancis, kā viņu mājās sauc ģimene, ir 11 gadus vecs zēns, kurš dzīvo Dobelē un aizraujas ar visādām tehniskām lietām. Viņš metina, lodē, pats no izejmateriāliem ķibina kopā saules baterijas paneļus un taisa putnu būrīšus – ne tikai sev, bet arī citiem. Par nopelnīto naudiņu zēns iecerējis iegādāties vistas.

"Pavasaris tuvojas. Jancis sarūpējis būrīšus. 7eur/gab. Ir iespējams sūtīt ar Omniva. Par nopelnīto naudiņu Jancis pirks vistas." Tieši ar šādu īsu vēstījumu viņa mamma uzrunāja interesentus feisbukā, "Dobeles sludinājumu dēlis" grupā. Dažu dienu laikā ar šo vēstījumu dalījušies pusotrs tūkstotis cilvēku, saņemti vairāk nekā 50 komentāri, un teju visos no tiem izteikta vēlēšanās iegādāties Janča taisītos putnu būrīšus.

Tā kā zēna mērķis ir skaidri norādīts – par nopelnīto naudiņu viņš vēlas iegādāties vistas, varētu domāt, ka ģimene dzīvo laukos, aprūpē lielu saimniecību. Nebūt nē! Ģimene dzīvo Dobelē, tiesa, privātmājā. Un Jancis trīs gadus dīcis, ka grib vistiņas. Pēc trīs gadu dīkšanas pērnvasar mamma un tētis iekārtoja vistām mītnes vietu, un nu ģimene apčubina sešas vistas un gaili Pēteri. Taču tagad ģimene nolēma, ka vistu pulciņu varētu papildināt, tāpēc Jancis ķēries pie āmura un meistaro putniem būrīšus.

Janča mamma Nata Dombrovska stāsta, ka pirmā būrīšu partija plašākai publikai jau piedāvāta janvāra nogalē – tie jau visi izķerti. Tā kā straujiem soļiem tuvojas pavasaris, kad putni sāk meklēt sev ligzdošanas vietas, Jancis atkal atsācis būrīšu gatavošanu. Kopumā jau tapuši ap 40 būrīšiem, un tie nonākuši visdažādākajās Latvijas vietās. Daži preces pasūtītāji pat vēlējušies, lai uz būrīša ir zēna autogrāfs, vēl saņemts lūgums no kādas bērnu aprūpes iestādes, lai Jancis atbrauc ciemā un ierāda arī citiem bērniem, kā pašiem uzmeistarot būrīšus.

Jānis jau no mazotnes interesējies par visādām tehniskām lietām – ko atskrūvēt, pieskrūvēt, sanaglot, pārveidot. Turklāt interese par šādām lietām radusies tikai un vienīgi pašam, jo tētis nemaz nav mudinājis dēlu pievērsties šādām nodarbēm. Jānis pats no ārzemēm pasūta visādas mikroshēmas, saules bateriju detaļas, lai no tām veidotu paneļus. Lodē, metina, zāģē un naglo – zēnam ir "zelta rokas", tā par dēlu ar lepnumu stāsta mamma.

Pagājušajā vasarā vecāki kādudien vispār piedzīvojuši milzu pārsteigumu, – zēns par iekrāto naudiņu (sadāvināto, iekrāto no vecāku izsniegtās kabatas naudas) bija iegādājies vecu automašīnu. "Par 350 eiro nopirkām, faktiski tāds lūznis jau bija. Paredzēta lietošanai pagalmā. Un Jancis vienā dienā piesēdās pie stūres un aizbrauca. Protams, pagalma teritorijā. Arī pats bija apguvis, kas un kā darāms. Tētis tikai vienu reizi bija ierādījis, kā iedarbināt auto," smej Nata.



Tāds viņš ir – kautrīgs, bet ļoti darbīgs, mērķtiecīgs. Ja gribēs kaut kam iekrāt, to arī izdarīs, un izdomās arī, kā iegūt naudiņu. Tā tas notika arī ar būrīšu gatavošanu. Janča ideja un izpildījums. Tētis tikai sagādāja koku un dažreiz, ja brīvāks laiks, kaut ko piepalīdz, taču faktiski tas ir tikai zēna darbs.

Vecāki bija nedaudz nobažījušies, ka dēlam ne īpaši pie sirds iet matemātika un lasīšana, taču citi viņus nomierināja – visu nevar gribēt, – toties zēns savā vecumā dara lietas, ko daudzi pieauguši vīrieši neprot. Viņam ir citi dabas doti talanti. Un tas ir tiesa! Zēns savā teritorijā ir uzmeistarojis arī štābiņus. Un vēl – neba jau Jancis brīvajā laikā tikai lodē un metina. Viņam, tāpat kā visiem šī vecuma zēniem, patīk arī spēlītes telefonā, patīk makšķerēt – ģimenei ir pašiem savs dīķis pie mājas, – patīk sēņot, braukt ar riteni. Vispusīgs zēns ar rokām, ko prot likt lietā labu darbu darīšanai. Mamma pasmej, ka gluži brīnumbērns viņiem sanācis: Jancis ģimenē ir trešais bērns, pastarītis, kurš pārsteidzis vecākus ar saviem talantiem. Jānim ir vecāka māsa (29 gadi) un brālis (25 gadi), kurš tagad strādā Itālijā. Savukārt mamma apkalpo klientus kādā daiļdārzniecības uzņēmumā, bet tētis strādā ķīmijas rūpnīcā.

Starp citu, par būrīšiem Jancis jau iekrājis ap 250 eiro, bet Latvijā nav pieejami cālēni. Mamma jau izpētījusi tirgu – tukšums. Pēc cāļiem ģimene jau šajās brīvdienās plāno doties uz Lietuvu. Ģimene arī saprot, ka, iespējams, pēc šīs publikācijas būrīšu gribētāju skaits varētu būt vēl lielāks, taču jau tagad saka: "Jancis visu Latviju nevarēs apgādāt ar putnu būrīšiem." Tas nav bizness, tikai patīkama laika pavadīšana, kas apvienota arī ar ienākumu gūšanu labu mērķu vārdā.