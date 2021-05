11 jautājumi vecākiem, uz kuriem atbildēt pirms bērna vasaras nometnes

Protams, ir svarīgi, vai bērna vasaras nometne ir tuvu vai tālu no mājām, bet tikpat svarīga ir arī cena. Taču ir vēl 11 jautājumi, par kuriem nereti vecāki pat neiedomājas, bet uz kuriem ir vērts rast atbildi, pirms pieņem galīgo lēmumu par bērnu sūtīšanu uz konkrētu vasaras nometni. Ko jautāt, kur meklēt un ko gaidīt no atbildēm – par to stāsta "Dienasnometne.lv" vadītājs Māris Šķēle.

Vai nometne ir saskaņota? To var pārbaudīt vietnē nometnes.gov.lv. "Saskaņota" nozīmē, ka nometne ir saņēmusi visas atļaujas no tādām valsts institūcijām kā Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija, pašvaldība, PVD un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Šādā nometnē viss būs atbilstoši likumos noteiktajam. "Daļēji saskaņota" nozīmē, ka tiek gaidītas atbildes no institūcijām. "Nesaskaņota" – ka nav pieteikti nekādi saskaņojumi. Vietnē ir ne tikai Latvijas karte ar visām nometnēm un to saskaņojuma statusu, bet arī īss katras nometnes apraksts un organizētājs. Kas vada nometni? Par nometni atbildīgais ir nometnes vadītājs. Kurš tas ir – to var atrast vietnē nometnes.gov.lv. Aizejot uz sadaļu "Nometņu vadītāji", var noskaidrot, vai attiecīgajai personai ir derīga nometnes vadītāja apliecība. Šī apliecība ir kā diploms, kas apliecina, ka cilvēks zina savu darbu, sākot ar pirmās palīdzības sniegšanu un beidzot ar konfliktsituāciju risināšanu un interesantu spēļu izdomāšanu. Nometnes vadītājs var būt saistīts ar juridisku personu, kas ir nometnes organizators. Vai nometņu organizatoram ir pieredze? Teorija ir viena lieta, bet praktiska pieredze – kas cits. Vislabāk, ja šie abi komponenti ir kopā. Visu nekad nevar paredzēt, un, ko ar neparedzēto darīt – to māca tieši reālā pieredze. Tātad, jo vairāk gadu nometne ir organizēta, jo labāk. Galu galā tas ir arī apliecinājums faktam, ka citiem bērniem un viņu vecākiem nometne ir patikusi. Vai nometnes organizators ir reģistrēts kā interešu izglītības sniedzējs? Ja ir, tad nometnes organizētājs varēs uzrādīt reģistrācijas apliecību, savukārt jūs varēsiet saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (20%), gada beigās aizpildot ienākumu deklarāciju. Vai nometne ir reģistrēta kā interešu izglītības sniedzējs – to var noskaidrot vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences Vai bērns nometnē tiks ēdināts? Vai nometnē tiek ņemta vērā pārtikas alerģija vai nepanesamība, vai vienkārši ētiska izvēle? Var jau būt, ka tādu ētisku izvēli kā vegānisms sabiedrība ir pilnībā pieņēmusi, bet tas nenozīmē, ka visās nometnēs vegāniskā ēšana tiek nodrošināta. Tāpēc tas jānoskaidro laikus – vēl pirms par nometni tiek maksāts. Tāpat ar alerģiju un nepanesamību. Ja tā ir īpaši nopietna, vēlams nometnes vadītājam iesniegt detalizētu atļauto produktu sarakstu un ārsta zīmi, lai ēdienu nodrošinātu bez alergēniem. Vai līgums par dalību nometnē ir noslēgts? Izklausās gandrīz vai neticami, bet, kā atzīst nometņu organizētāji, tas nemaz nav tik reti, kad vecāki aizmirst noslēgt līgumu. Turklāt, lai varētu saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, maksājot par nometni, ir jāsaņem maksājuma dokuments. Tajā ir jābūt norādītam bērna vārdam un uzvārdam, personas kodam, kā arī maksājuma mērķim. Kāda ir nometnes programma? To parasti var uzzināt nometnes mājaslapā. Citādi – jāprasa nometnes organizētājam. Lai varētu atbildēt uz nākamo jautājumu, programmu silti iesakām izstudēt kopā ar bērnu. Vai bērnam patiks nometne? Vecāku un bērnu prioritātes mēdz atšķirties. Pirmie mūžīgi lūkojas nākotnes, tāpēc izglītošanas virzienā (tas nekas, ka vasaras brīvlaiks), savukārt otrie – izklaides virzienā (ir taču brīvlaiks!). Tomēr nometnē būs tikai pēdējais, tas ir – bērns. Ne tikai viņa, bet arī visas nometnes labā vērtīgāk ir pieteikties nometnei, kuras tēma jūsu mazo kaut vismaz nedaudz saista. Un nē, vasaras nometne nav pāraudzināšanas nometne. Vai bērns zina, ko vispār nozīmē būt nometnē? Īpaši svarīgi tas ir tad, ja tā ir pirmā nometne viņa mūžā. Jā, ir līdzība ar skolu (tikai nometnē ir stipri jautrāk) un līdzība ar dzīvošanos pie omes laukos (jo prom no mājām), tomēr nometne ir kas cits. Protams, vecāki nezinās, kas un kā tieši notiks konkrētajā vietā, bet tas arī nav tik svarīgi. Būtiskāk ir izjautāt, ko bērns gaida un no kā baidās, un apspriest ar viņu, kā tikt galā ar satraukumu. Ja tas ir īpaši liels, pārrunājiet savas bažas ar nometnes vadītāju/organizētāju. Vai nebūs nekādu papildu izmaksu? Par ēdienu, ekskursijām vai jebko citu. Noskaidrojiet jau iepriekš, kas tieši ir iekļauts dalības maksā un vai ir paredzami kādi papildu izdevumi. Mums taču ir jau pieredze ar aviokompānijām, vai ne? Ja bērns pieteikts diennakts nometnei, vai viņš tai ir gatavs? Viena lieta ir būt nometnē no 9.00 līdz 18.00, pavisam cita – uz veselu nedēļu prom no mājām. Ja bērns nejūtas labi dienas nometnē, diezin vai viņš gribēs būt pavisam prom no mājām. Protams, var jau mācīties peldēt, vienkārši ielecot ūdenī, bet tā var arī tikt pie nepatikas pret nometnēm uz visu mūžu.



