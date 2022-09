20 000 dalībnieku konkurencē Jauno vides reportieru konkursā uzvar jaunietes no Latvijas

Jauno vides reportieru konkursā, ko rīko starptautiskais nodibinājums "Vides izglītības fonds", uzvaras laurus plūc divas dalībnieces no Latvijas. No konkursā iesniegtajiem vairāk nekā 20 000 žurnālistikas darbiem, kategorijā "Raksts" pirmo vietu ieguva Roze Aleksa Bogdane ar rakstu "Nav dūmu bez uguns – elektroniskās cigaretes ietekmē vidi un veselību", savukārt kategorijā "Video" trešo ieguva Estere Felicita Žukovska ar video "Piembremzē! Nepārsniedz modes ātrumu". Pirms tam Latvijas žūrijā piedalījās arī "Delfi.lv".

Pirmās vietes ieguvēja Roze (16 gadi) savā rakstā apskata elektronisko cigarešu ietekmi uz vidi, regulējumus un ierobežojumus attiecībā uz to izplatību un iegādi, un to, vai elektroniskās cigaretes un to popularitāte jauniešu vidū ir tikai nevainīga izklaide. Autore izveidoja arī aptauju par elektronisko cigarešu lietošanas paradumiem, kurā atklājās, ka 33 procentu jauniešu zem 18 gadiem lieto vai ir lietojuši elektroniskās cigaretes, savukārt tukšos kārtridžus paredzētajās savākšanas vietās izmet tikai 11 procenti no aptaujātajiem jauniešiem. Rakstā elektronisko cigarešu lietošanu komentēja divi eksperti: vides zinātniece, ķīmiķe, inženierzinātņu doktore Jana Simanovska un Vides izglītības fonda vadītājs, vides eksperts un kampaņas "Mana jūra" vadītājs Jānis Ulme. Ar rakstu var iepazīties šeit.

Otra Jauno vides reportieru dalībniece, kas starptautiskajā konkursā ieguva trešo vietu, videoklipā apskata ātrās modes ietekmi uz vidi. Videoklipā skolniece radošā veidā pastāsta par datiem šīs problēmas ietvaros, kā arī sniedz ieteikumus kā un kādu apģērbu iegādāties videi draudzīgākā veidā. Ar video var iepazīties šeit.

Šogad Jauno vides reportieru (JVR) starptautiskajā konkursā piedalījās jaunieši no 43 valstīm, kopumā konkursam tika iesniegti 20 775 darbi. Konkursa finālā tika katras dalībvalsts nacionālā konkursa uzvarētāji, šogad – 230 vides žurnālistikas darbu. Starptautiskajam konkursam no Latvijas tika izvirzīti četri dalībnieku darbi.

Kā atzīst JVR starptautiskā žūrija, iespaidīgais pieteikumu skaits un to kvalitāte atspoguļo studentu motivāciju un centību visā pasaulē. "Šis bija vēl viens rekordu gads iesniegto žurnālistikas darbu daudzumā un kvalitātē. Īpaši liels prieks, ka konkursā darbus iesniedza arī jaunieši no valstīm, kas konkursā piedalījās pirmo reizi, kā, piemēram, Maurīcijas. Iesniegtajos žurnālistikas darbos visās vecuma grupās novērojām pieaugošu radošuma līmeni un briedumu", stāsta Niks Nutals (Nick Nuttal), Jauno vides reportieru žūrijas loceklis, organizācijas "We Don't Have Time" komunikācijas speciālists un bijušais ANO Vides un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām komunikācijas vadītājs.

Starptautiskā žūrija savu vērtējumu ir balstījusi uz katra jaunieša izvēlēto tēmu un to saistību ar vides ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un viņu vispārējām žurnālistikas prasmēm. JVR konkurss notiek katru gadu un tas ir atvērts 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11 līdz 14 gadi, 15 līdz 18 gadi, 19 līdz 25 gadi).

Jaunie vides reportieri (JVR) ir vides izglītības programma jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadu vecumam ar mērķi izzināt un popularizēt risinājumus vides problēmas, kā arī apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai. Katru gadu notiek arī nacionāls konkurss un labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.

Var pieteikties nākamajam konkursam

Pieteikšanās nākamā gada JVR programmai jau ir atklāta": jaunieši no visas Latvijas ir aicināti piedalīties JVR programmas apmācībās un nacionālajā konkursā līdz 2023. gada 31. martam. Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskajam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu. Ar plašāku informāciju par JVR programmu, reģistrācijas anketu un dalību konkursā var iepazīties Vides izglītības fonda mājaslapā.

Informācija par starptautisko Jauno vides reportieru konkursu: Young Reporters for the Environment.

Jaunie vides reportieri programmu Latvijā īsteno nodibinājums "Vides izglītības fonds" ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta "FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2022.gadā" (proj.nr. 1-08/4/2022) ietvaros.