4. decembrī bērni aicināti izzināt mūziku kopā ar LeNeSOnu

Sestdien, 4. decembrī, LNSO aicina savus mazākos klausītājus uz koncertizrādi "LeNeSOns un Šūmaņa "Karnevāls" Lielajā ģildē, kur bērnu draugs – lelle LeNeSOns – ar dažādiem piemēriem palīdzēs izzināt mūzikas apvāršņus un orķestra noslēpumus, skaidros koncertā dzirdēto, kā arī mācīs uzvedības normas klasiskās mūzikas koncertos.

Šajā koncertā mazie klausītāji kopā ar LeNeSOnu iepazīsies ar neparastajiem karnevāla dalībniekiem – jokdariem Arlekīnu un Pjero, lirisko Eisēbiju un dumpīgo Florestānu, viltīgajiem Pantaloni un Kolumbīni. LeNeSOns uz skatuves kāps divreiz – pulksten 11 krievu valodā un puksten 14 latviešu valodā. Koncerta diriģents – Andris Vecumnieks.

Šajā sezonā LeNeSOna koncertciklu turpina režisēt "Lielā Kristapa" nominante un kampaņas "#iamintrovert" idejas autore Una Rozenbauma, savukārt LeNeSOnam atdzīvoties palīdz talantīgie aktieri Valdis Vanags un Rūdolfs Apse. Koncerta māksliniece Kristīne Abika rūpējas par koncerta vizuālo noformējumu. Uzveduma dramaturgs – Ansels Kaugers.

Koncertā LeNeSOns kopā ar mazajiem klausītājiem iepazīs vācu komponista Roberta Šūmaņa skaņdarbus no cikliem "Karnevāls" un "Bērnu ainas", kas oriģinālā komponēti klavierēm, taču šoreiz izskanēs krāšņā orķestra instrumentācijā. Caur mūzikas tēlainību bērni varēs iepazīties ar neparastajiem karnevāla dalībniekiem – jokdariem Arlekīnu un Pjero, lirisko Eisēbiju un dumpīgo Florestānu, viltīgajiem Pantaloni un Kolumbīni. Starp karnevāla tēliem vīsies muzikālas ainavas, un zināmākā no tām – trauslais "Sapņojums" pārlikumā mežragam ar orķestri. Koncertā solo izpildīs jaunie mežradznieki no Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas – Matīss Lektauers un Emīls Jauja.

Koncerta apmeklētāji laipni lūgti ierasties tērpos ar karnevāla elementiem.

Biļetes iespējams iegādāties Lielās ģildes kasēs un "Biļešu paradīzē". Atbalstot daudzbērnu ģimenes, tiek piedāvāta 30% atlaide 3+ Goda ģimenes karšu īpašniekiem.

Koncerta apmeklētāji aicināti ierasties uz koncertu vismaz pusstundu pirms tā, izvairoties no drūzmēšanās un ieņemot vietas zālē savlaicīgi.

Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris piedāvā apmeklēt pasākumus zaļajā drošības režīmā. Bērniem līdz 11 gadu vecumam sertifikāts nav nepieciešams, taču pasākumu apmeklēt iespējams vienīgi kopā ar pavadoni, kurš var uzrādīt derīgu sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, kā arī personu apliecinošu dokumentu (ID vai pasi). Pasākuma apmeklētājiem, kas vecāki par 12 gadiem, nepieciešams uzrādīt derīgu sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

Aktuālajiem LNSO notikumiem vari sekot līdz LNSO mājaslapā, kā arī orķestra "Facebook" lapā.