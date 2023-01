60 procentus pusaudžu neapmierina paštēls; diskutēs par dzīvi greizo spoguļu pasaulē

Ķermeņa paštēls ir saistīts ar to, kā cilvēki domā un jūtas par savu ķermeni. Tas attiecas uz cilvēka uztveri, jūtām un domām par savu ķermeni. Fizioloģisko, psiholoģisko un sociālo izmaiņu dēļ, ko piedzīvo pusaudži, viņi ir īpaši neaizsargāti, ievainojami saistībā ar to, kā viņi uztver savu ķermeni.

Dažādos pētījumos vairāk nekā 60 procenti pusaudžu ir neapmierināti ar savu ķermeni – viņi jūtas satraukti vai izjūt kaunu saistībā ar savu ķermeņi.

Arī pieaugušo vidū aptaujās katrs piektais (20 procenti) norādījuši, ka izjūt kaunu, nedaudz vairāk nekā viena trešdaļa (34 procenti) jutās nomākti un 19 procenti izjuta riebumu pret savu ķermeni pēdējā gada laikā, norāda Pusaudžu resursu centra (PRC) speciālisti.

Pētījumi liecina, ka ķermeņa tēlu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, mūsu attiecības ar ģimeni un draugiem, kā mūsu ģimene un vienaudži jūtas un runā par ķermeni un izskatu, idealizētu vai nereālu ķermeņu attēlu pakļaušana plašsaziņas līdzekļos vai sociālajos medijos, spiediens izskatīties noteiktā veidā vai atbilst "ideālajam" ķermeņa tipam.

2. februārī notiks diskusija "Ķermeņa paštēls – dzīve greizo spoguļu pasaulē", kurai varēs sekot līdzi tiešraidē "Delfi" un PRC feisbuka lapā. Diskusijā ar jomas speciālistiem un jauniešiem tiks meklētas atbildes uz to, kā pusaudzis izjūt savu ķermeņa paštēlu. Cik tas ir nozīmīgi un kas to ietekmē? Kādas sekas var būt tam, ja jūtos neapmierināts ar savu ķermeni? Kādi ir riski? Vai to, kā vecāks uztver savu ķermeni pamana arī pusaudzis? Vai tas ietekmē jaunieša uztveri par sevi? Kā palīdzēt sev un citiem?

PRC norāda: neapmierinātība ar savu ķermeni tiek saistīta ar sliktāku dzīves kvalitāti, psiholoģisku stresu, neveselīgas ēšanas paradumu un ēšanas traucējumu risku.