Aicina nenošķirt Covid-19 pozitīvas mammas no priekšlaikus dzimuša bērna. Kā notiek Latvijā

“Šobrīd aprūpes kvalitāti ietekmē dzīvībai un veselībai svarīgas aprūpes pārtraukšana Covid-19 laikā pašiem visneaizsargātākajiem bērniem, tostarp dzīvību glābjošā kontakta ar vecākiem liegšana,” saka ārste Anšu Banerjē, kas ir Pasaules Veselības organizācijas Mātes, jaundzimušo, bērnu, pusaudžu veselības un novecošanas daļas direktore. “Desmitgadēm bija veikti uzlabojumi, lai mazinātu bērnu nāves gadījumus. Ja mēs neaizstāvēsim un neuzlabosim aprūpes kvalitāti mātēm un jaundzimušajiem, un nepaplašināsim tādu zīdaiņu glābšanas aprūpes metodi kā ķengura metode (kaila bērna turēšana uz kailas mammas vai tēta miesas, to sauc arī par āda-āda kontaktu), agrāk panāktie panākumi būs apdraudēti.”

PVO rekomendē turpināt mātēm atrasties ar bērniem pēc dzemdībām un ļaut viņām zīdīt bērnus ,un sniegt āda-āda kontaktus, pat ja ir aizdomas, ka mātei ir vai jau ir apstiprināts Covid-19. Tāpat jārūpējas par infekciju profilaksi.

Kvīna Dube, Malāvi Veselības ministrijas Veselības nodaļas direktore ziņojumā raksta: “Ķengura metode ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā nosargāt mazus un slimus jaundzimušos. Saskaņā ar mūsu izpēti, riski no Covid-19 iegūšanas jaundzimušajiem ir mazāki. Ķengura metode ir labākais atbalsts, lai uzlabotu priekšlaikus dzimušo un bērnu ar mazu dzimšanas svaru izredzes izdzīvot, īpaši nabadzīgajās valstīs.”

Sistemātisks pētījums par 20 klīniskajām vadlīnijām no 17 valstīm Covid-19 pandēmijas laikā, rāda, ka vienā trešdaļā tiek rekomendēts mātes nošķirt no bērniem, ja mātei ir vai varētu būt Covid-19 pozitīvs tests. Aptaujājot tūkstošiem neonatālās aprūpes speciālistus, “British Medical Journal (BMJ) Global Health” publicēja datus, ka no 62 valstīm divas trešdaļas veselības aprūpē strādājošo atzīmējuši – viņi neļauj mātēm ar apstiprinātu Covid-19 veidot āda-āda kontaktu, savukārt aptuveni viena ceturtā daļa neatļauj zīdīšanu, pat ja māte nav inficēta.

Pētījumi rāda, ka vairumā gadījumu jaundzimušajiem, kas inficējušies ar Covid-19, nav simptomu vai tie ir viegli un ir zems neonatālās nāves risks (dzīva jaundzimušā nāve līdz 27. dzīves dienai).

Kā notiek Latvijā

Rīga Dzemdību nama galvenā neonatoloģe Inese Bļodniece apstiprina, ka arī Latvijas Neonatologu biedrība rekomendē pēc iespējas nešķirt Covid-19 pozitīvas mammas no bērna. Pašu pētījuma aprakstu PVO gan viņa vērtē – kā pasniegtu tā, it kā ķengurmetode būtu vienīgais, kas var izglābt bērnu...

“Tāpat kā Latvijas neonatologu rekomendācijās, tā arī Rīgas Dzemdību nama iekšējā regulējumā iesakām Covid-19 pozitīvu mammu no bērna nešķirt. Jā, kamēr pagājušā gada martā vēl tikai bija pirmie ziņojumi par Covid-19 no Ķīnas, bija rekomendācijas mammu no bērna izolēt, bet jau drīz vien, pēc kāda mēneša pusotra, bija skaidrs, ka jaundzimušajiem ir lielāks ieguvums būt ar mammām. Lielāks ieguvums ir arī no zīdīšanas.