Apjukums, bezspēcība, bailes... Kādēļ jaunieši vēršas Pusaudžu resursu centrā

Strādājot ar vecākiem, svarīgi ieklausīties viņos un pieņemt viņu emocijas, bezpalīdzību, reizēm agresiju un dusmas. Covid-19 pandēmija šobrīd ļoti ietekmē attiecības ģimenē, un gan bērni, gan vecāki ir fiziski un emocionāli pārslogoti. Ģimenes terapija dod iespēju kopā ieraudzīt problēmu cēloņus, atpazīt tos, saklausīt vienam otru un kopā veidot attiecības nu jau citā kvalitātē. Individuāli tas ir daudz grūtāk. Svarīgi atcerēties: lai vai cik noraidošs būtu pusaudzis, viņam ir vajadzīgs vecāks, kurš viņu saprot, uzklausa, sajūt, pieņem. Vecākiem pašiem ir pārsteigums, kad konsultācijas laikā pusaudzis saka, ka vēlas pavadīt laiku kopā ar ģimeni, tad runājam par to, kāds šis laiks kopā varētu būt," darbu ar pusaudžiem un vecākiem komentēja PRC ģimenes psihoterapijas speciāliste Jolanta Ūsiņa.

Vecāki bieži atzīst, ka viņiem trūkst zināšanu, sapratnes par pusaudzi, par to, kas ar viņu notiek, ko viņš domā. Arī vecākiem ir svarīgi apgūt jaunas prasmes, piemēram, kā vadīt savas emocijas, kā ievērot pašiem robežas un kā to konstruktīvi prasīt no pusaudža viņam pieņemamā un saprotamā veidā.

"PRC vecāku grupas veidotas ar mērķi sniegt iespēju vecākiem dalīties ar grūtībām, izaicinājumiem un pieredzi audzinot pusaudzi, kā arī izglītot par vecāku lomu, nozīmi un atbildību, lai mazinātu dažādus mentālās veselības riskus savam pusaudzim. Pārsvarā vecākiem ir grūtības komunicēt ar pusaudžiem, ir neziņa par to, kā atbalstīt, iedrošināt un motivēt. Šobrīd atbalsta grupās ļoti aktuāla tēma ir arī viedierīču lietošanas biežums, jo dators, telefons tiek lietots mācību procesā, tāpēc ir sarežģīti identificēt, kurā brīdī var rasties atkarību riski.