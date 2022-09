Apskati bruņinieka ekipējumu! Tēva dienā kuģniecības muzejā programma par Rīgas sargiem

Svētdien, 11. septembrī, Tēva dienā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina bērnus kopā ar vecākiem un vecvecākiem apmeklēt ģimenes dienu "Par rīdziniekiem – Rīgas sargiem tālajos gadsimtos".

Programmā: tematiska ekskursija (ar bruņinieka ekipējuma detaļu apskati) "Kā Rīgu senāk aizsargāja – vīri, ieroči, mūri" (pulksten 12 latviešu valodā, pulksten 14 krievu valodā); Kolonnu zālē radošas nodarbes bērniem kopā ar vecākiem "Būvē, zīmē, krāso, darini apsveikumu!". Ģimenes dienas programmas apmeklējums – ar muzeja ieejas biļeti, informē Ingrīda Lukašēviča, muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ģimenes dienas ekskursijas "Kā Rīgu senāk aizsargāja – vīri, ieroči, mūri" gaitā būs arī īpaša iespēja pašiem iepazīt un "pielaikot" bruņinieka, viduslaiku kareivja, ekipējumu. Muzeja pedagogs, vēsturnieks Vidvuds Bormanis ekskursijas dalībniekus vedīs "ceļojumā" cauri laikiem un vēsturiskajiem notikumiem, kad rīdziniekiem nācās savu pilsētu aizsargāt, cīnīties par to. Ekskursijas dalībnieki uzzinās, kas radīja drošības priekšnoteikumus iedzīvotājiem senajā Rīgā, kā tapa un kā funkcionēja aizsargmūri un aizsardzības vaļņi, veidojot pašas pilsētas siluetu un dzīves kārtību, aptverot laika periodu no vissenākajiem laikiem līdz 18. gadsimtam. Ekskursijā tiks arī iepazīti dažādos laika posmos aizsardzībā pielietotie ieroči. Piemēram, būs interesanti uzzināt, kā akmens laikmetā darināja un pielietoja laivveida cirvjus, krama uzgaļus, raga instrumentus, kā vēlāk vikingu mantojumu nomainīja krustnešu un pilsētnieku ieroči – zobeni, šķēpi, alebardes, arbaleti, stopi un bultas.

Ekskursijas dalībnieki nonāks arī laikā, kas kardināli mainīja visu iepriekšējo gadsimtu aizsardzības paņēmienus, jo tika izgudrots šaujampulveris un sākās šaujamieroču "uzvaras gājiens".

Pulcēšanās uz ekskursiju muzeja vestibilā. Tā kā dalībnieku skaits ekskursijā, kuras laikā tiks piedāvāta arī atraktīva bruņinieku ekipējuma detaļu apskate un pielaikošana, ir limitēts, ieteicams ekskursijai pieteikties elektroniski, rakstot: info@rigamuz.lv vai zvanot Komunikācijas darba nodaļai pa tālruņa numuru 67356676.

Radošas darbošanās vietā "Būvē, zīmē, krāso, darini apsveikumu!" muzeja Kolonnu zālē ikviens aicināts no pulksten 10.30 līdz 16.30. Tā paredzēta bērnu un vecāku kopdarbībai ar iespēju muzejā gūtās emocijas un zināšanas izteikt, būvējot koka namiņus, krāsojot, zīmējot un arī veidot sirsnīgu apsveikumu. Kam? Protams, ka šoreiz – tētim, vectēvam, krusttēvam!

Ģimenes dienas apmeklētāji aicināti arī apskatīt visu muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstādi "Viduslaiku Rīgas rakstāmlietas", kā arī Starptautiskajam Stikla gadam veltīto eksponātu parādi no muzeja krājuma un kuģniecības vēstures ekspozīcijā apskatāmās "Sen aizmirstas lietas jūrniecībā" no cikla "No muzeja krātuvēm".