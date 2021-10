Ar Covid-19 testu nevakcinētajiem vairs nepietiks? Kādas prasības ir pavadošajām personām dzemdībās

Kā zināms, Latvijā ir atkal izsludināts ārkārtas stāvoklis – kā tas ietekmēs dzemdību norisi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bērniņi nāk pasaulē vienmēr – vai tā būtu ziema vai vasara, diena vai nakts, svētki vai pandēmija. To nekas nevar ietekmēt, taču topošo māmiņu un medicīnas personāla veselību un labsajūtu Covid-19 apstākļos gan iespējams īpaši pasargāt, tāpēc Latvijas slimnīcas atkal ir ieviesušas virkni ierobežojumu, kas gan vairāk attiecas uz pavadošajām personām.

Rīgas Dzemdību nams

Līdzko tika izsludināta ārkārtas situācija, Rīgas Dzemdību nams nekavējoties ieviesa stingrākus nu jau trīs posmu ierobežojumus attiecībā uz personām, kuras vēlas piedalīties ģimenes dzemdībās un pirms vai pēc dzemdībām uzturēties ģimenes palātā. Lielākoties šie ierobežojumi attiecas uz tiem, kam nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Pavadošajām personām ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu pašlaik papildus ierobežojumi netiek noteikti.

Pirmais posms būs spēkā no 11. līdz 17. oktobrim, otrais – no 18. oktobra, trešais – no 1. decembra.

Pirmajā posmā ģimenes dzemdībās piedalīties un ģimenes palātās uzturēties atļauts nevakcinētām un Covid-19 nepārslimojušām personām, uzrādot negatīvu Covid-19 testu. To iespējams veikt arī par maksu Rīgas dzemdību nama uzņemšanas nodaļā. Pametot Dzemdību nama telpas un atgriežoties, jāuzrāda vai jāveic jauns tests.

Foto: LETA

Jaunievedums ir otrais posms, no 18. oktobra, kad ģimenes dzemdībās un uzturēties ģimenes palātā kopā ar pacienti drīkstēs tikai personas ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kā arī personas, kuras ne vēlāk kā līdz 17. oktobrim uzsākušas vakcināciju pret Covid-19. Šajā gadījumā būs nepieciešams uzrādīt sertifikāta izdruku par saņemtajām vakcīnām pret Covid-19.

Trešajā posmā no 1. decembra piedalīties ģimenes dzemdībās un uzturēties ģimenes palātā kopā ar pacienti drīkstēs tikai un vienīgi personas ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pabeigtu pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimošanas faktu.

Kuldīgas slimnīca

Arī Kuldīgas slimnīcā ir ieviesti stingrāki nosacījumi pavadošajām personām ģimenes dzemdībās. Plānojot ģimenes dzemdības Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā, ģimenēm ir jāņem vērā, ka turpmāk pavadošā persona Dzemdību nodaļā varēs atrasties tikai tad, ja tā varēs uzrādīt sertifikātu par pabeigtu vakcinācijas procesu, sertifikātu par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem (derīgs 48 h), sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu, kas derīgs 180 dienas, vai laboratoriski veiktu Covid-19 uztriepes (PĶR) negatīvu testu (derīgs 48 h).

Lai piedalītos ģimenes dzemdībās, siekalu testu vai citu eksprestestu rezultāti nebūs derīgi un pavadošā persona nodaļā netiks ielaista.

Kuldīgas slimnīca atgādina, ka joprojām ir spēkā prasība pavadošajai personai par plaušu rentgenu.

Tāpat kā Rīgas Dzemdību namā, arī Kuldīgas slimnīcā pavadošā persona Dzemdību nodaļā var ieiet tikai vienu reizi un drīkst atrasties kopā ar grūtnieci pirms un pēc dzemdībām, neatstājot nodaļu. Ja grūtniece plāno dzemdēt viena, tad pavadošā persona drīkst grūtnieci pavadīt līdz Dzemdību nodaļas uzņemšanas durvīm un tāpat viņu sagaidīt kopā ar mazuli, dodoties mājās no Dzemdību nodaļas.

Tā kā ciemošanās Kuldīgas slimnīcā šobrīd ir liegta visās nodaļās, sūtījumus var nodot mitrumizturīgā, viegli dezinficējamā iepakojumā.

Vidzemes slimnīca

Foto: LETA

Vidzemes slimnīcā Valmierā šobrīd vēl ir spēkā iepriekšējie nosacījumi, jaunie ierobežojumi tiek precizēti un varētu tikt ieviesi šīs nedēļas laikā, portālam "Delfi" skaidroja Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila.

Ierodoties Dzemdību nodaļā abiem vecākiem obligāti ir jānodod ātrais Covid-19 tests – arī tiem, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinēšanās kursu. Ja pavadošajai personai tests ir negatīvs, tā var pavadīt topošo māmiņu uz Dzemdību nodaļu, pretējā gadījumā ir jāatgriežas mājās. Ja pozitīvs tests ir dzemdētājai, viņai jebkurā gadījumā tiks sniegta attiecīgā palīdzība.

Ierodoties uz ģimenes dzemdībām, pavadošajām personām ir jārēķinās, ka jāpaliek pie dzemdētājas visu laiku, ko viņa pavada slimnīcā. "Ja tētis ir pametis nodaļu, tad lai dodas mājās un sagatavojas jaundzimušā atbraukšanai. Tās jebkurā gadījumā ir tikai trīs, četras dienas, ko māmiņa pavada slimnīcā," saka Benita Brila. Slimnīca arī neiesaka uz Dzemdību nodaļu vest citus bērnus – brāļus un māsas.

Vidzemes slimnīcā ir noteikta karantīna, līdz ar to citur apmeklētāji netiek ielaisti, bet ir izveidota īpaša vieta, kur var atstāt produktus un paciņas; ieteikts izvairīties no produktiem, kas ātri bojājas, un visam ir jābūt iesaiņotam tā, lai var ērti dezinficēt.

Rīgas Stradiņa Slimnīca

Foto: Pexels.com

Rīgas Stradiņa slimnīcas Dzemdību nodaļā jaunā ārkārtas situācija būtiskas izmaiņas nav nesusi, tur spēkā nosacījumi, kas atbilst slimnīcā noteiktajam modelim. Tie paredz, ka dzemdētājas partneris vai pavadošā persona dzemdībās piedalās tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Topošajai māmiņai tas nav obligāts – ja dzemdības ir akūtas, Covid-19 testu taisa uz vietas, ja plānotas – testam, kas derīgs 48 stundas, ir jābūt viņai līdz, portālu "Delfi" informēja slimnīcā.

Atšķirībā no citām slimnīcām, "stradiņos" partneris vai pavadošā persona Dzemdību nodaļā pēc dzemdībām kopā ar māmiņu un jaundzimušo drīkst uzturēties tikai sešas stundas, un atgriešanās telpās nav paredzēta, tāpat kā apmeklēšana. Sūtījumus var atstāt info centrā, kas ar kurjeru tiks nogādāti attiecīgajā nodaļā.

Jaunās māmiņas nereti uztraucas, kā, dodoties mājās, vienas ar mazuli uz rokām un visām somām tiks līdz sagaidītājiem, kuriem nav atļauts ienākt ēkā. Slimnīcas pārstāvji mierina: "Lai viņas nesatraucas, Dzemdību nodaļas personāls vienmēr pavadīs jauno māmiņu līdz durvīm!"