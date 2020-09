Arī šogad oktobrī norisināsies 'Labo darbu nedēļa'

Ikvienam no mums ir vēlme darīt otram labu un sniegt atbalstu grūtā brīdī. Ne visiem šī iespēja ir brīvi pieejama un kādreiz varbūt pietrūkst ideju, kur un kā to darīt. Vēl jo vairāk šobrīd, kad tik ļoti ir ierobežota iespēja tikties, būt kopā un atbalstīt vienam otru, vajadzība pēc dažāda veida palīdzības un atbalsta ir dubultojusies. Šī iemesla dēļ arī šogad organizācija "Palīdzēsim.lv" rīko "Labo darbu nedēļu 2020", kas norisināsies no 5. līdz 11. oktobrim, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu izdarīt kādu labu darbu.

"Labo darbu nedēļa" ir lielisks instruments un platforma, kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības procesus, lai tos turpinātu arī nākotnē un meklētu jaunus risinājumus, kā sniegt atbalstu ierobežotos apstākļos, norāda organizatori.

""Labo darbu nedēļa" ir laiks, kad aicinām palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan sabiedrībai kopumā. Tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo laiku un darbu. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots," skaidro labdarības akcijas rīkotāji.

Ko iedzīvotāji var darīt?

doties uz dzīvnieku patversmi;

apciemot vientuļos pensionārus, palīdzot dārza darbos;

sakopt vietējo apkārtni;

nodot asinis;

ziedot apģērbu, saimniecības lietas vai pārtiku;

dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi;

veikt jebkuru darbu, par kuru saņemsiet pretī sirsnīgu "Paldies!", un tā būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu arī jums!

Foto: Palīdzēsim.lv



Šis gads būs īpašs ar to, ka pastāv pulcēšanās ierobežojumi, bet vienlīdz tas ir lielisks iemesls, lai nelielās grupās – ģimenēs, darba kolektīvos vai klasēs – varētu kopīgi veikt savu labo darbu, tādējādi gan sniedzot kādam atbalstu, gan pašiem esot kopā vienotā komandā.

"Labo darbu nedēļa" ir lieliska iespēja Latvijas iedzīvotājiem mācīt un ar praktiskiem piemēriem rādīt, ka darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot finansiālu atalgojumu, tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam.

2019. gadā akcijas aicinājumam atsaucās vairāk nekā 15 000 cilvēku, paveicot vairāk nekā 400 labos darbus Latvijā, un šogad rīkotāji cer piesaistīt vēl vairāk labo darbu darītāju.

Arī šogad akcijas laikā darbosies interaktīva mājaslapa ar Latvijas karti, kurā ikvienam dalībniekam ir iespēja atzīmēt savu plānoto vai/un paveikto labo darbu mājaslapā.

Aiciniet citus pievienoties jūsu darbam un ievietojiet informāciju arī par savu plānoto darbu šeit.

Lai padarītu labos darbus redzamākus, noteikti pastāstiet par saviem labajiem darbiem un iedvesmojiet citus!

Kad labais darbs padarīts, informējiet par to pārējos, ievietojot aprakstu un fotogrāfijas šeit.

Ja zināt, kam noderētu palīdzība, droši rakstiet info@palidzesim.lv, lai visi kopā varētu palīdzēt.

Iedvesmai apskatāmi pagājušajā gadā reģistrētie labie darbi šeit.