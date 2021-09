Artūrs Utināns: pozitīvas emocijas nerodas tāpat vien, tās bērniem ir jāiemāca gūt

Dažkārt šķiet, ka pozitīvas emocijas rodas pašas, negaidot, nezināmā brīdī. Tā gluži nav. Gūt pozitīvas emocijas un priecāties ir jāmācās. Turklāt īpaši nozīmīgi ir iemācīt priecāties mūsu bērniem, tādējādi ne vien pasargājot viņus no kaitīgiem ieradumiem nākotnē, bet arī sniedzot savu artavu jaunās paaudzes nākotnes panākumos privātajā un profesionālajā dzīvē.

Arī aizvadītā pusotra gada globālo notikumu fons neveicina ne dabīgu pozitīvu emociju atmosfēru, ne daudzkrāsainu atpūtas pasākumu piedāvājumu. Esot proaktīviem, varam parūpēties gan par mūsu pašu un ģimenes locekļu psihoemocionālo labsajūtu, gan ieguldīt stabilus pamatus mūsu bērnu personību turpmākajai izaugsmei.

Atpūta ir jāieplāno ikdienā

No vecākiem bērni iemācās nākotnes uzvedības modeli. Par pozitīvu piemēru savām atvasēm varam kļūt gadījumā, ja paši esam atpūtušies un relaksēti. Atpūtas funkcija ir radīt pretstresa aktivitātes cilvēkam. Jo vairāk izaicinājumu mēs saņemam ikdienā un stresa situāciju piedzīvojam darbā, jo vairāk nepieciešamas relaksējošas aktivitātes bez steigas un spriedzes.

Domāju, šogad un pērn gandrīz ikviens būs pamanījis saspringuma pieaugumu darba kolēģu un līdzcilvēku starpā. Diemžēl dienas laikā uzkrāto stresu un negatīvās emocijas mēs mēdzam pārnest mājās ģimenes lokā. Neesot atpūtas paradumiem un ģimenes rituāliem kopīgai laika pavadīšanai, šīs emocijas nereti transformējas mājas strīdos un konfliktos, savstarpējā atsvešinātībā. No tāda redzespunkta satraucošs nesen veiktais "SuperHits EHR" un "Primero" sadarbībā ar socioloģisko pētījumu kompānijas "Norstat" veiktais pētījums par Latvijas iedzīvotāju atpūtas paradumiem. 51 procents Latvijas iedzīvotāju dienā atpūtai velta mazāk par divām stundām, 13 procentu no tiem atpūšas mazāk par vienu stundu. Vēl 36 procenti respondenti norādījuši, ka atpūtai velta divas līdz četras stundas, bet 13 procentu – vairāk par četrām stundām. Ja cilvēks atpūtai dienā velta tikai vienu vai divas stundas, diez vai ir iespējams gan fiziski, gan garīgi atpūsties no darbā pavadītajām stundām. Ilgstošas pārslodzes rezultātā arī veidojas profesionālā izdegšana, kas tikai pastiprina sarežģījumus ģimenē.

Cilvēku veģetatīvā nervu sistēma iedalās simpātiskajā un parasimpātiskajā daļā. Simpātiskā nervu sistēma sagatavo organismu aktīvai darbībai. Pārnestā nozīmē to varētu raksturot kā organisma sagatavošanos cīņai, uzbrukumam vai bēgšanai. Savukārt, parasimpātiskā nervu sistēma sagatavo organismu mieram un atpūtai. Rūpējoties par organisma psihisko un fizisko labsajūtu, mums jāspēj parūpēties arī par mūsu nervu sistēmas parasimpātisko daļu, līdzsvaroti pievēršoties kā aerobai, tā arī neaerobai atpūtai.