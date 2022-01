Zīdīšana ir ieguvums bērnam, mammai, ģimenei un sabiedrībai kopumā. Tā samazina daudzu saslimšanu riskus, kā arī stiprina mammas un bērna emocionālo saikni. Lai zīdīšanu uzsāktu un veiksmīgi turpinātu, ļoti svarīgi jau no pirmajām zīdīšanas reizēm pievērst uzmanību zīdīšanas pozai un krūts satvērienam. Kā to pareizi darīt, skaidro sertificēta vecmāte un zīdīšanas konsultante Rīgas Dzemdību nama Zīdīšanas istabā Žanete Eglīte.

Pēc piedzimšanas bērns mammas pienu ēd vidēji astoņas līdz 12 reizes diennaktī un katra ēdienreize var ilgt vidēji no 10 līdz 40 minūtēm. Ja pirmā pusgada laikā mazulis saņem ekskluzīvo zīdīšanu (mammas piens ir vienīgais uzturs), būtu svarīgi, lai bērniņš tiktu barots pēc pieprasījuma, arī tad, ja viņš izrāda šādu vēlmi vairāk nekā 12 reizes diennaktī. "Pieprasījums pēc piena no bērna puses radīs piena piedāvājumu no mammas puses. Taču, kā redzams, zīdīšana prasa laiku, tāpēc ļoti svarīgi, lai mamma un bērniņš atrod abpusēji labāko zīdīšanas pozu, bet, ja konkrētā poza mammai vai bērnam nav ērta, tā, visticamāk, nav pareiza," saka Žanete Eglīte, atklājot, ka galvenokārt tiek izmantotas divas pamatpozas, kas ir sēdus un guļus.

Ko svarīgi ievērot, zīdot mazuli sēdus pozīcijā:

Mammas mugurai ir jābūt atbalstītai un taisnai.

Lai mammai nebūtu jāliecas pie klēpī guļošā bērna, mammas rokas ieteicams balstīt uz spilvena, pakava vai cita atbalsta tā, lai viņš atrastos krūts līmenī.

Kājas nedrīkst būt atbalstītas uz pirkstgaliem, jo automātiski sasprindzinās arī māmiņas pleci. Ja nepieciešams, kājas var novietot uz kāda zema soliņa vai cieta spilvena.

Bērna galvai un mugurai jāatrodas vienā asī, kas nozīmē, ka galva nav sagriezta uz vienu vai otru pusi, bet atrodas taisni pret krūti. Bērniņa vēders ir novietots pret mammas vēderu.

Kas jāņem vērā, ja bērniņš tiek zīdīts guļus pozīcijā:



Izvēloties guļus pozu, jāatceras, ka mammai ir jāguļ, nevis jāatbalstās uz elkoņa.

Bērnam jāguļ uz sāna pretī krūtij un jābūt pilnībā piespiestam mammas ķermenim.

Krūts galam jāatrodas deguna līmenī.

Bērniņa galva nedrīkst būt noliekta uz priekšu, bet gan nedaudz atliekta – tad bērna mute automātiski pavērsies platāk, kas nepieciešami krūts gala pareizai satveršanai, satverot maksimāli daudz krūts audus. Krūts gals mazuļa mutē atrodas pie mīkstajām aukslējām.



Ļoti svarīgi ņemt vērā, ka bērnu jābalsta aiz pleciem un skausta, nevis aiz galviņas, lai mammas plauksta viņam ir kā apkaklīte.

Kāds ir pareizas krūts satvēriens?



Viens no biežākajiem šķēršļiem veiksmīgai zīdīšanai ir tas, ka bērns jau no pirmās dienas nepareizi satver mammas krūti. Tas var veicināt gan to, ka bērns nepietiekami var izzīst mammas pienu, kavējot efektīvu piena veidošanos, kā arī var būt traumatiski un sāpīgi mammas krūts galiem.

Par pareizu krūts satvērienu liecina:

Krūts gals pret bērna degunu, tādēļ bērna apakšžoklim ir vieta, kur plaši atvērties un satvert krūtsgalu.

Lielākā daļa no krūts areolas ir bērna mutē, lūpas izvirzītas, ne ierullētas uz iekšu, bērna zods piespiests pie krūts audiem.

Žoklī redzamas lēnas un ritmiskas zīšanas kustības, kuras mijas ar ritmiskām rīšanas kustībām.

Ja ar pirmo reizi neizdodas, ar pirkstu ir jāpaver bērna mute un bez raušanas no tās jāizņem krūts. Mēģini vēlreiz!

Ar krūts galu var "pabraukāt" pa bērna lūpām un degunu. Sagaidot, kad bērns pilnībā atver muti kā žāvājoties, ātri viņu virzīt krūts virzienā.

Nevis mamma ar krūti liecas pie bērna, bet bērns tiek likts pie krūts.



Tikpat svarīgi arī atcerēties, ka zīdīšana ir iemaņa, kuru gan bērns, gan mamma mācās abi kopā. Nevajag pārdzīvot, ja viss uzreiz neizdodas tik viegli un gludi, kā gribētos. Galvenais nepārtraukt zīdīšanu, bet meklēt palīdzību!



