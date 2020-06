Azartiska atpūta komplektā ar jēgpilnu izglītošanos – spēles latviešu valodas bagātināšanai

Latviešu valodas aģentūras metodiķi izstrādājuši spēles, kuras spēlējot vasaras brīvlaikā, var apvienot azartisku atpūtu ar jēgpilnu mācīšanos. Speciālisti iesaka piecas populāras spēles un piedāvā dažas idejas, kā spēļu spēlēšanu pārvērst konkrētā uzdevumā vai konkursā. Spēles piemērotas 5–15 gadus veciem bērniem.

Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš!

Spēlē spēli, kas paredzēta bērniem no septiņiem līdz 11 gadiem, un atrodi attēlu, kurā redzams visvairāk cilvēku!

Uzraksti, kāds teikums pie attēla veidojas spēles pirmajā līmenī!

Izvēlies vienu teikumu no spēles! Papildini to ar vārdiem tā, lai veidojas pēc iespējas garāks teikums!

Spēlē ir daudz attēlu, vienā no tiem redzama vecmāmiņa ar mazmeitiņu. Noskaidro, kā sauc vecmāmiņu un mazmeitiņu, zinot, ka vecmāmiņai vārda diena ir 17. augustā, bet mazmeitiņai – 29. janvārī!

Valodiņa

Spēle paredzēta bērniem līdz sešu gadu vecumam. Izvēlies vienu spēles tēmu, izpildi visus uzdevumus un iegūsti diplomu!

Izraksti katras tēmas pirmajā uzdevumā ietvertos vārdus – katru uz savas lapiņas! Pāros vai komandās spēlējiet Mēmo šovu!

Izvēlies tēmu, kas nav iekļauta spēlē "Valodiņa", piemēram, "Mūsu nometne"! Izveido trīs uzdevumus izvēlētajai tēmai! Mainieties ar uzdevumiem un izpildiet tos!

Mācies pats!

Skaiti un atrodi 26., 1., 29., 18. un 7. latviešu alfabēta burtu. Kāds vārds veidojas? Izpildi uzdevumu pie katra no nosauktajiem burtiem un vēro uzmanīgi attēlus! Katra burta uzdevumu attēlos atrodi vienu lietu, kas ir dzeltena! Izraksti dzeltenās lietas!

Papildini ābecē dotos vārdus ar saviem piemēriem! Katram burtam izdomā vismaz vēl vienu vārdu!

Izpildi uzdevumus, kas ar tava vārda pirmo burtu ir ietverti ābecē "Mācies pats!", izveido trīs uzdevumus par sevi un lūdz tos izpildīt citiem!

Atrodi vārdus!

Spēle paredzēta bērniem līdz sešu gadu vecumam. Izaicini kādu uz sacensību – kurš vārdus atrod ātrāk?

Izspēlē spēli "Atrodi vārdus"! un izveido burtu režģi par tematiem Mana ģimene, Mani draugi, Mana pilsēta u.c.! Lūdz vecākiem, brālim, māsai vai draugiem tevis veidotajā burtu režģī atrast vārdus!

Izveido vārdnīcu no spēlē ietvertajiem vārdiem; uzraksti pasaku, ietverot kādā tēmā dotos vārdus; veido mīklas par spēlē ietvertajiem vārdiem!

Šifrēti teksti!

No šifrētajiem tekstiem, kas paredzēti skolēniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, izvēlies tekstu par sev tuvāko pilsētu, atšifrē to! Izmanto šifra atslēgu ierosmei un papildini tekstu ar trim teikumiem!

Izlasi tekstu par kādu pilsētu un veido krustvārdu mīklu vai testu! Lūdz to izpildīt citiem!

Izdomā savu šifra atslēgu vai izmanto kādu no ieteiktajām, veido šifrētu tekstu par savu ģimeni, skolu, pilsētu! Lūdz to atšifrēt citiem!

Vēl vairāk spēļu latviešu valodas attīstībai meklē šeit.