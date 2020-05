Bērnu ķirurgs: sākoties siltajam gadalaikam, bērnu traumatisms palielinās trīs reizes

Sākoties siltajam gadalaikam, bērnu traumatisms palielinās trīs reizes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotajā videokonferencē par bērnu drošību gada siltajā laika posmā, stāstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurgs Jānis Upenieks.

Viņš skaidroja, ka bērnam visdrošākā vide ir mājas, taču trīs no četriem nelaimes gadījumiem ar bērniem notiek tieši mājās. Mediķis kā vienu no raksturīgākajām traumām minēja bērnu saindēšanos ar sadzīves ķīmiju. Viņš atkārtoti aicināja vecākus sadzīves ķīmijas līdzekļus nepārliet no oriģinālajiem iepakojumiem uz "Coca-Cola" pudelēm, un nenovietot tās maziem bērniem pieejamās vietās.

"Pat mazi bērni pazīst "Coca-Cola" pudeli un tikai viens mazs malks sadzīves ķīmijas var apdedzināt mutes dobumu, barības vadu, kuņģi un neatgriezeniski radīt problēmas cilvēka dzīvei," uzsvēra Upenieks.

Ārsts lūdza vecākus būt piesardzīgiem ar karstiem dzērieniem mazu bērnu klātbūtnē. Visiem traukiem ar karstiem dzērieniem un ēdieniem uz galda ir jābūt novietotiem tik tālu, lai bērns tos nevarētu aizsniegt. "Ja dzerat kafiju vai tēju, lūdzu neņemiet rokās arī bērnu, jo viena nejauša bērna kustība var izraisīt lielu nelaimi. Izlīstot karstam dzērienam, bērns gūst smagus ķermeņa apdegumus," aicināja Upenieks, piebilstot, ka mazam bērnam viena karsta dzēriena krūzīte ir tas pats, kas verdoša ūdens spainis pieaugušam cilvēkam.

Runājot par drošību uz ielas, dakteris atgādināja, ka velobraucējiem, skrituļotājiem obligāts nosacījums ir ķiveres, lai mazinātu riskus gūt smagas galvas traumas. Vecākiem, kuri mazuļus pārvadā sēdeklīšos uz velosipēda, bērni ir obligāti jāpiesprādzē pat ja brauciens ir plānots netālu, jo nekad nevar prognozēt, kurā brīdī var notikt kāda sadursme, un sekas var būt ļoti traģiskas, uzsvēra mediķis. Tāpat obligāts nosacījums ir vienmēr lietot auto sēdeklīti, kas var pasargāt bērnu no smagām traumām, piebilda ārsts.

Tāpat dakteris vērsa uzmanību uz grilēšanas sezonas sākumu, kas arī nereti beidzas ar ļoti smagām traumām maziem bērniem. "Es vienmēr vecākiem mēģinu skaidrot, ka karsts priekšmets izskatās tāpat kā auksts priekšmets, tādēļ mazi bērni neiedomāsies, ka viņi nedrīkst pieskarties grilam vai mangalam uz kura cepas gaļa, kā rezultātā gūst smagus apdegumus," atgādināja Upenieks.

Savukārt Līgo svētkos, ko visticamāk cilvēki svinēs arī šogad, biežāk traumas gūst jaunieši, kuri, lecot pāri ugunskuram, apdedzina ķermeni. Ārsts no savas prakses minēja arī gadījumu, ka Jāņu dienas rītā mazi bērni, kuri pamostas, kad pieaugušie vēl guļ, un Jāņu ugunskurs jau nodzisis, sāk spēlēties ar oglēm un apdedzina plaukstas, pēdas.

Mediķis vērsa vecāku uzmanību uz batuta pareizu lietošanu. "Iegādājoties batutu, pirms to sāk lietot, ir obligāti jāizlasa ierīces instrukcija un tā jāizskaidro bērniem, lai izvairītos no smagām traumām," aicināja Upenieks. Viņš uzsvēra, ka batutu nekādā gadījumā nedrīkst lietot bez aizsargtīkla, kā arī batutā nedrīkst atrasties vairāk bērnu kā noteikts instrukcijā, lai izvairītos no savainošanās.

Lai atlikusī dzīve nebūtu jāpavada ratiņkrēslā, ārsts lūdz nelekt ar galvu ūdenī, kā to katru gadu diemžēl dara pārgalvīgi cilvēki, gūstot smagas traumas.