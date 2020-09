Bērnu slimnīcā atklāj atjaunoto virtuvi un uzsāk ēšanas kustību 'Ēstprieks'

Otrdien, 29. septembrī, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) prezentēta jaunieviestā veselīgas ēšanas kustība "Ēstprieks", kuras pamatā ir veselīgs, vietējs, pilnvērtīgs un garšīgs uzturs. Pasākuma laikā tika atklāta arī jaunā, ar mūsdienīgām iekārtām aprīkotā slimnīcas virtuve, kas ir daļa no gadiem ilgi lolota sapņa par iespējām bagātāku virtuvi un bērniem saistošu ēdienkarti, lai ikviena maltīte ne vien stiprinātu bērnu veselību, bet arī ieinteresētu bērnus ēst veselīgāk, informēja slimnīcā.

Bērnu slimnīcā stacionāra nodaļās ik gadu ārstējas ap 15 000 bērnu, kuriem uzturēšanās slimnīcas vidē var būt satraucoša. Bērnu slimnīca par vienu no uzdevumiem izvirzījusi radīt bērnam un viņa ģimenei pēc iespējas draudzīgāku vidi, lai bērns justos mierīgāks, rastu arī prieku spēlēties un ikviena maltīte viņam sagādātu prieku. Tādēļ Bērnu slimnīcas virtuve piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas, kur tagad pacientiem ir pieejama jauna ēdienkarte, kas izstrādāta sadarbībā ar uztura speciālisti Lizeti Pugu. Ēdienkartē iekļauti astoņu diētu veidi tā, lai 10 dienās maltītes neatkārtotos.

Jaunās virtuves un ēdināšanas koncepta atklāšana ir tikai pirmais solis ceļā uz veselīgas ēšanas kustības "Ēstprieks" ieviešanu. Kustības "Ēstprieks" iedvesmotājs ir uzņēmums "Maxima Latvija, kas kopā ar atbildīgiem Latvijas uzņēmējiem apņēmušies nodrošināt bērnu slimnīcas mazajiem vietējus, svaigus un tīrus produktus, kas ļaus Bērnu slimnīcas pavāriem ne tikai pagatavot garšīgu un vizuāli pievilcīgu ēdienu, bet arī iedvesmot bērnus un vecākus turpināt veselīgās ēšanas ieradumu, esot arī mājās.

"Veselīga un bērniem saistoša ēdienkarte, iespēja pasūtīt ēdienu arī vecākiem, maltītes piegāde palātā termo paplātēs – tie bija šī gada uzdevumi, ko bijām ieplānojuši Bērnu slimnīcas stratēģijā. Nākamie soļi paredz arī iespēju pasūtīt ēdienu elektroniski, izvēloties no vairākiem piedāvājumiem, kā arī nodrošināt ēdināšanu ārpus plānotajām ēdienreizēm, piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas pacientiem, kā arī pacientiem, kuriem dienas laikā nebija apetītes, bet radās vēlme paēst vēlu vakarā. Pacientam un ģimenei draudzīga, personalizēta ēdināšana jau pavisam tuvā nākotnē kļūs par vienu no Bērnu slimnīcas iecerētajiem uzlabojumiem," stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

"Katra mamma un tētis vēlas, lai viņa bērns ir stiprs un vesels, taču ir reizes, kad atvase saslimst un nonāk slimnīcā. Tad mēs, kā vecāki, vēlamies, lai bērnam slimnīcā būtu viss pats labākais – laba ārstniecība, mīļas māsiņas, kā arī patīkama vide. Arī ēdināšana ir svarīgs solis ceļā uz atveseļošanos. Šodien Bērnu slimnīca ieguvusi jaunu un modernu virtuvi un esmu pārliecināta, ka katrs mazais slimnīcas pacients gaidīs šīs ēdienreizes ar prieku," stāsta Bērnu slimnīcas patronese Iveta Vējone.

Foto: Publicitātes foto

"Sapnis par jaunu slimnīcas virtuvi un ēdienreizēm, kas ir veselīgas un sagādā bērniem prieku, piepildās pateicoties lieliskai komandai, kurā ir apvienojušies gan slimnīcas darbinieki, gan uzņēmumi un atbalstītāji. Gadiem ilgi viena no biežākajām sūdzībām slimnīcā ir bijusi saistīta nevis ar ārstniecību un medicīnisko palīdzību, bet gan ar ēdināšanu. Paldies vecākiem par pausto viedokli, arī kritiku, jo bieži vien tieši viņu pieredze ļauj mums labāk izprast, kā slimnīcā jūtas mazais pacients, kā arī palīdz meklēt risinājumus un veikt dažādus uzlabojumus. "Maxima Latvija" jau ilgstoši atbalsta gan Bērnu slimnīcas pacientus, gan viņu vecākus, un šoreiz, pateicoties viņu uzņēmībai un atsaucībai, atbalstītāju pulkam ir pievienojušies brīnišķīgi Latvijas uzņēmumi, kuru ražotie produkti ir veselīgi un iecienīti. Tāpēc esmu pārliecināta, ka turpmāk slimnīca saņems komplimentus no mazajiem pacientiem!", pateicību atbalstītājiem pauda Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.

Lai padarītu mazo pacientu uzturēšanos slimnīcā par patīkamāku un priecīgāku notikumu projekta atbalstītājs uzņēmums "Maxima Latvija" šodien pasniedza dāvinājumu 60 000 eiro vērtībā. "Mēs, "Maxima Latvija" iestājamies par kvalitatīviem, vietējiem un garšīgiem produktiem. Par ēdienu, kas ne tikai ir veselīgs bērniem un jauniešiem, bet arī garšo labi un sniedz prieku. Esam pateicīgi Bērnu slimnīcai par iespēju līdzdarboties jaunas un modernas virtuves tapšanā, kur bērniem tagad ir pieejams vietējs, tīrs, garšīgs un mūsdienīgs ēdiens, ēdiens, kas, cerams, kļūs par dienas gaidītāko daļu, ārstējoties slimnīcā," stāsta "Maxima Latvija'' vadītājs Viktors Troicins.

Jaunās Bērnu slimnīcas virtuves būvniecības un aprīkojuma nodoršināšanā ar ERAF atbalstu un ziedotāju iesaisti investēti vairāk nekā 700 000 eiro.

Pārmaiņas bērnu slimnīcas virtuvē iedvesmojuši pavārs Elmārs Tannis un Latvijas Restorānu biedrības partnere un BKUS Vecāku padomes pārstāve Agnese Freimane. Jaunā ēdienkarte jau ir pieejama mazajiem pacientiem, viņu vecākiem un slimnīcas personālam pateicoties atbildīgiem uzņēmumiem, kas atbalstīja projekta tapšanu, nodrošinot nepieciešamos produktus jaunās ēdienkartes realizēšanai – "Smiltenes piens" AS, "Alpro", AS "Dobeles dzirnavnieks", "Baltijas dārzeņi" KS, AS Putnu fabrika "Ķekava".