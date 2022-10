Bērnu slimnīcā paplašinātas iespējas ārstēt epilepsijas pacientus

Bērnu slimnīcā oktobra sākumā veiksmīgi noritējušas pirmās trīs no valsts budžeta apmaksātās operācijas, lai uzsāktu klejotājnerva stimulācijas terapiju bērniem, kuri cieš no epilepsijas lēkmēm. Terapijas rezultāti gaidāmi pēc ilgāka laika, bet pētījumi liecina, ka šis ķirurģiskās ārstēšanas veids lielākajai daļai pacientu palīdz mazināt lēkmju biežumu pat par 50 procentiem, informē slimnīcas pārstāvji.

"Bērnam augot, dažkārt epilepsijas lēkmes beidzas pašas, tās dēvē par pašlimitējošām epilepsijas formām, kas parasti nerada attīstības un mācīšanās traucējumus. Tad nepieciešama tikai bērna veselības novērošana, kuru veic neirologs. Ja ir jāsāk ārstēšana, pirmā izvēle parasti ir medikamenti, taču aptuveni 20-30 procentos gadījumos epilepsijas pacientiem tie nepalīdz pietiekoši efektīvi. Tad ieteicama ķirurģiska ārstēšana. Esam gandarīti, ka tagad daudzu bērnu, kuriem nākas sadzīvot ar epilepsijas lēkmēm, iespējas ārstēties par valsts budžeta līdzekļiem paplašinājušās un pieejams viens no efektīvajiem risinājumiem epilepsijas ķirurģiskā ārstēšanā – klejotājnerva stimulācijas terapija jeb VNS terapija," skaidro Jurģis Strautmanis, Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centra vadītājs.

Pacientam krūškurvja priekšējā sieniņā tiek ievietots elektrisko impulsu ģenerators, kuru caur elektrodu savieno ar klejotājnervu. Ar stimulatora palīdzību pa klejotājnervu veicot galvas smadzeņu elektrisko stimulāciju, tiek izjaukts patoloģiskais neironu darbības ritms. Tas lielākajai daļai pacientu pakāpeniski mazina lēkmju smagumu, daudzumu un ilgumu.

"Bērnu slimnīcā pirmās klejotājnerva stimulatoru ievietošanas operācijas, pateicoties ziedojumiem, tika veiktas pirms pieciem gadiem. Rezultāti ir labi – lielai daļai šo pacientu būtiski samazinājies lēkmju biežums un uzlabojusies dzīves kvalitāte. Līdz šī gada beigām par valsts budžeta līdzekļiem rasta iespēja veikt septiņas operācijas. Bērnu slimnīcas pacientiem gada laikā būtu nepieciešamas aptuveni 10 šādas operācijas," stāsta Strautmanis.

Pētījumi liecina, ka divām trešdaļām VNS terapijas pacientu piecu gadu periodā pēc terapijas uzsākšanas lēkmju biežums samazinās vairāk nekā par 50 procemtiem. Čehijas dati rāda, ka 10 procentiem pacientu lēkmju intensitāte pēc pieciem gadiem ir samazinājusies vairāk nekā par 90 procentiem.

"Esam gandarīti, ka īsajā laika periodā, kopš mūsu neirologi un neiroķirurgi apguvuši šīs operācijas, VNS terapija bērniem iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā. Pateicoties Bērnu slimnīcas fonda un citu sadarbības partneru nodrošinātajam atbalstam, no 2017. līdz 2021. gadam ir veiktas 11 šādas operācijas, daži no terapiju uzsākušajiem bērniem jau sasnieguši 18 gadu vecumu, kas aktualizē jautājumu par terapijas turpināšanu pieaugušā vecumā. Lai sniegtu plašāku palīdzību bērniem, kas cieš no epilepsijas vai miega traucējumiem, Bērnu slimnīcā tuvākajos gados plānots uzbūvēt atsevišķu ēku Epilepsijas un miega medicīnas centra darbībai," stāsta Renāte Snipe, Bērnu slimnīcas virsārste.

Epilepsija ir hroniska slimība, kuras izplatība visās pasaules valstīs ilgstoši ir nemainīga, pacientu skaits būtiski nemainās. Tomēr šī slimība, ko nosaka bioķīmisku procesu radīts pārmērīgs smadzeņu šūnu (neironu) uzbudinājums, joprojām ir grūti izprotama un ne vienmēr labi padodas ārstēšanai. Epilepsijas izpausmes var būt biedējošas: īslaicīgs samaņas zudums, lēkmjveida uztveres un domāšanas traucējumi, pārejoši krampji, kustību traucējumi.