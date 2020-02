Bērnu slimnīcā veikta sarežģīta neiroortopēdijas operācija pacientam ar kustību traucējumiem

Bērnu slimnīcas ārsti pērn gada nogalē veikuši sarežģītu operāciju neiroortopēdijā, kas būtiski palīdz cerebrālās triekas pacientiem – atvieglo viņu ikdienas stāvokli, mazina sāpes, risina kopšanas grūtības un mazina ķermeņa disbalansu, līdz ar to tiek atvieglota viņu ilgstošā atrašanās ratiņkrēslā, portālu "Cālis" informē slimnīcas pārstāvji.

Jau kopš 2011. gada Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārsti mērķtiecīgi ieguvuši jaunas zināšanas, lai Latvijā veiktu arvien sarežģītākas operācijas neiroortopēdijā. Tiem pacientiem, kuriem bija uzstādītas diagnozes, kas saistītas ar kustību traucējumiem, kā rezultātā nepieciešama sarežģītāka operācija, bija jādodas uz ārstniecības iestādēm ārpus Latvijas.

Lai iegūtu jaunas zināšanas neiroortopēdijā, BKUS traumatologs-ortopēds un bērnu ķirurgs Uldis Bergmanis ir stažējies "Gillette" Bērnu slimnīcā (ASV) un "Charite" klīnikā (Berlīne). "Charite" ir viena no lielākajām universitātes slimnīcām Eiropā, klīnikas ārsti saņēmuši vairākas Nobela prēmijas medicīnā.

"Apmācību mērķis bija iegūt papildu zināšanās, lai ikdienas darbā Bērnu slimnīcā varētu veikt arvien sarežģītākās manipulācijas, kas ļoti nepieciešamas mazajiem pacientiem. Iegūtās zināšanas ļāvušas šāda augsta sarežģītības līmeņa operācijas tagad veikt arī bērniem Latvijā, kas līdz šim nebija pieejamas," komentē BKUS ārsts Uldis Bergmanis.

Pacientiem, kuriem bija vajadzīga šāda veida operācija, bija jādodas ārpus Latvijas, kas ārstēšanos krietni sadārdzina. Pēdējo divu gadu laikā ir uzkrāta plaša pieredze, lai veiktu arvien sarežģītākas operācijas neiroortopēdijā. Notikusi arī ciešāka sadarbība starp slimnīcām Baltijas valstīs, BKUS ārsti – traumatologi-ortopēdi un bērnu ķirurgi Uldis Bergmanis (attēlā 1. no labās) un Ģirts Salmiņš (attēlā 1. no kreisās) stažējušies Tallinas Bērnu slimnīcā. Bet šogad Bērnu slimnīcā Latvijā jau ir veiktas divas operācijas neiroortopēdijā ārsta Bergmaņa vadībā, kurās savukārt asistēja kolēģi no Tallinas Bērnu slimnīcas.