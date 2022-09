Cik krīžu viens cilvēks var izturēt? Podkāsts 'Laimes laboratorija' sāk jaunu sezonu

Ar sarunu par to, kā sadzīvot ar negatīvām un pat neizturamām ziņām, podkāsts "Laimes laboratorija" sāk jaunu sezonu. Turpmāk žurnāliste Dita Vinovska un psihoterapeits Andris Veselovskis reizi mēnesi pirmdienās palīdzēs "Delfi" klausītājiem kalt savu ceļu uz mieru un laimi.

Podkāsts par emocionālo un mentālo labsajūtu "Laimes laboratorija" šonedēļ sāk 4. sezonu. Jaunajā sezonā žurnāliste Dita Vinovska un psihoterapeits Andris Veselovskis runā par to, kā sadzīvot ar mūsdienu pasauli, kā nepazaudēt vai atrast sevi, kā veidot attiecības un sadzīvot ar līdzcilvēkiem, kā risināt dažādas problēmas un kur meklēt palīdzību, ja tā nepieciešama.

Sezonas pirmā saruna būs par to, kā dzīvot laikā, kad šķiet – negatīvas ziņas un grūti izturama informācija teju krīt virsū no visiem iespējamiem kanāliem. Pandēmija vairāku gadu garumā, izolēšanās, karš un nebeidzamas ziņas par rēķiniem, ko nespēsim apmaksāt… Vai ļauties izmisumam un bezspēcības sajūtai? Cik daudz viens cilvēks var izturēt un ko darīt, lai izturētu ne tikai šo krīžu sēriju, bet arī to, kas sekos pēc tam?

Jau runāts par tēmām, ko mums un līdzcilvēkiem nodara nepārtraukta kritikas izteikšana, kā nepazaudēt autentiskumu, kā būt labam tētim, kā atpazīt un uzveikt depresiju, kā pārvaldīt emocijas, ko mums var nodarīt hiperprieks, kas ir būtiskākais pieaugušajiem attiecībās ar saviem vecākiem un daudzām citām tēmām. Šosezon plānojam turpināt iesākto – ar klausītājiem tiksimies pirmdienās reizi mēnesī, apmēram mēneša vidū.

Dita Vinovska ir "Delfi" žurnāliste, kas interesējas par garīgo un fizisko veselību, kā arī vienlīdzību. Saprast un uzklausīt cilvēkus mācījusies, studējot kultūras un sociālo antropoloģiju Latvijas Universitātē. Andris Veselovskis jau 20 gadus nodarbojas ar psihoterapiju un ne vien konsultē savus pacientus, bet arī lasa dažādas lekcijas un piedalās diskusijās, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu piekļūt sev vajadzīgajai informācijai par psihisko labsajūtu.

Pirmā epizode iznāca 2019. gada martā.

"Laimes laboratorijas" epizodes ir pieejamas Apple Podcasts, Spotify un YouTube.