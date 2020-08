Covid-19: PVO publicē jaunas vadlīnijas par sejas masku lietošanu bērniem

Pasaules Veselības organizācija (PVO) un UNICEF publicējuši vienotas vadlīnijas, kas apraksta nepieciešamību nēsāt sejas maskas bērniem, lai pasargātu sevi un citus no Covid-19 saslimšanas. Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā bērnu drošību un vispārējo interesi par to, lai bērni, ja maskas nēsā, darītu to pareizi, norādīts PVO publikācijā.

Joprojām gan trūkst pārliecinošu zināšanu par to, kā Covid-19 izplatās bērnu vidū. Analizējot pieejamos datus no dažādām valstīm, PVO secinājusi, ka ar Covid-19 slimo aptuveni 1–7 procenti bērnu, atkarībā no valsts, turklāt saslimšana bērniem norit ar vieglākiem simptomiem. Pēc Eiropas Slimību un profilakses centra datiem apkopots, ka Eiropā un Apvienotajā Karalistē no visiem saslimušajiem tikai četri procenti bijuši bērni. Tik zemi rādītāji gan norāda uz to, ka liels nopelns bijis mācību iestāžu slēgšanai, jo tie bērni, kas lielākoties saslimst ar Covid-19, bijuši kontaktpersonas vienas mājsaimniecības ietvaros.

Šobrīd pierādījumi liecina, ka gados jaunāku bērnu analīzēs patogēns konstatēts caurmērā retāk, ja salīdzina ar gados vecākiem bērniem un pieaugušajiem. Turklāt dati parāda, ka vecākiem bērniem (pusaudžiem) ir lielāka loma vīrusa pārnēsāšanā, nekā mazākiem bērniem, norāda PVO. Ieguvumus tam, ka bērni nēsā maskas, iesaka novērtēt pēc potenciālā kaitējuma, ko masku nēsāšana var nodarīt, – slimības izplatīšanas iespējamība, diskomforts nēsājot masku, kā arī sociālie un komunikācijas aspekti, kas tiek traucēti.

PVO izdala trīs galvenos principus, pēc kuriem vajadzētu izvērtēt masku lietošanu bērnu vidū:

nenodara kaitējumu: masku lietošana/nelietošana ir bērnu interesēs, kā prioritāti izvirzot bērna labsajūtu un veselību;

ieteikumam vilkt sejas masku nevajadzētu negatīvi ietekmēt bērna attīstību un mācību rezultātus;

noteikumam lietot sejas maskas ir jābūt pamatotam, izvērtējot sociālo, kulturālo un ģeogrāfisko kontekstu.

PVO publikācijā arī norāda, ka ir ierobežoti pierādījumi tam, ka bērni vecumā līdz pieciem gadiem mazāk pārnēsā vīrusu, taču, ņemot vērā bērna attīstību, bērniem vecuma grupā 0–5 gadi sejas masku nav nepieciešams nēsāt, jo viņi paši to nespēj pareizi uzvilkt. Bet bērniem vecākiem par pieciem gadiem parasti ir attīstīta motorā koordinācija un veiklība, līdz ar to viņi ir spējīgi paši sev uzvilkt masku pareizi.

PVO un UNICEF vadlīnijās norādīts, ka bērniem vecuma grupā 6–11 gadi vajadzētu nēsāt sejas maskas, ja viņus ietekmē šādi faktori:

vietā, kur bērns uzturas, ir augsts saslimšanas risks un pierādījumi tam, ka ir ar Covid-19 saslimušie bērni šajā vecuma grupā;

sociālā un kulturālā vidē, kur ir ierasts, ka cilvēki savstarpēji komunicē un socializējas ar pieskārieniem, skūpstiem utt. arī bērnu vidū;

bērns ir spējīgs pareizi uzvilkt un lietot sejas masku, kā arī šo procesu palīdz vadīt pieaugušais;

specifiskos apstākļos, kad vienā mājsaimniecībā dzīvo bērni ar senioriem, skolās, sporta pasākumos vai bērnu vidū, kuriem ir smagas saslimšanas vai hroniskas slimības.

Savukārt bērniem, kuri ir vecāki par 12 gadiem, jāseko tām vadlīnijām, kas noteiktas pieaugušajiem sejas masku lietošanai. Ar pilnu PVO un UNICEF publikāciju par sejas masku lietošanu bērniem Covid-19 apstākļos var iepazīties šeit.