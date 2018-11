Dabas muzejā notiks pasākums ģimenēm par klimata pārmaiņām

Jau vairākus gadus Latvijas Dabas muzejā tiek izsludināts vides mēnesis. Šoreiz tas veltīts vienai no pasaulē šobrīd aktuālākajām tēmām – klimata pārmaiņām. Sestdien, 24. novembrī, no pulksten 11 līdz 16, vides mēneša ietvaros, muzejā notiks pasākums ģimenēm, kurā aicināti piedalīties visi interesenti.

Pēdējo simts gadu laikā ir novērojamas straujas klimata izmaiņas, kas lielā mērā saistītas ar cilvēku saimnieciskās darbības palielināšanos. Tās ietekmē klimata kā sistēmas stabilitāti, klimatisko parādību biežumu, nokrišņu daudzumu, kā arī izraisa temperatūras paaugstināšanos. Galvenais šo izmaiņu cēlonis ir būtiski pieaugušais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) daudzums atmosfērā. Ļoti svarīga ir SEG gāzu apjoma samazināšana, tādējādi uzlabojot vides stāvokli, informē Latvijas Dabas muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe.

Tajā pašā laikā, pieaugot cilvēku saimnieciskajai darbībai, pieaug piesārņojuma līmenis apkārtējā vidē. Ūdeņu piesārņojums izraisa ezeru un upju aizaugšanu, kā rezultātā samazinās skābekļa daudzums, izmainās sugu sastāvs un daudzveidība ūdenstilpēs.

Ģimenes dienā apmeklētāji ar spēļu palīdzību noskaidros, kādi ikdienas ieradumi veicina vai mazina klimata pārmaiņas un ūdens piesārņojumu. Muzeja speciālisti skaidros, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt Latvijas dabu, kas ir zilaļģu ziedēšana, kas dzīvo un aug piesārņotos ūdeņos.

Ģimenes dienas satura ziņā piemērotas ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem. Katrā ģimenes dienā dalībnieki saņem muzeja speciālistu sagatavotu uzdevumu grāmatiņu par kādu tēmu. Pasākuma organizatori atgādina, ka ierasties un piedalīties var jebkurā laikā no pulksten 11 līdz 16. Ģimenes dienā iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Maksa par pasākumu – muzeja ieejas biļete + nodarbības biļete – 2 eiro ģimenei. Visas sezonas garumā, no septembra līdz maijam, kārtējā pasākumā, uzrādot kādu no sezonas ģimenes dienas grāmatiņām, jāiegādājas tikai muzeja ieejas biļetes.

Vides mēnesi atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.