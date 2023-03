Dāvis Indriksons: Lai paātrinātu izaugsmi, ir jāapzinās savi limiti

Dāvis Indriksons sevi raksturo kā stāstu stāstītāju ar daudzām interesēm. Visas intereses, kas Dāvim bijušas – video montēšana, publiskā runāšana, dažādi projekti – ir saistītas ar stāstu stāstīšanu, kas cilvēkos rada emocijas un palīdz vairāk uzzināt. Dāvis studē "Riga Business School" (RBS) biznesa bakalaura programmas 2. kursā, jau otro sezonu ir RBS podkāsta "Bottom Line Studio" vadītājs un iepriekšējo gadu pavadīja studentu pašpārvaldes prezidenta amatā. Dāvim ir arī daudz hobiju – aktiermāksla, ģitāras spēlēšana, kāršu triku demonstrēšana, galda spēļu veidošana un spēlēšana, kā arī hip-hop dejošana. Intervijā ar Dāvi runājām par nokļūšanu līdz biznesa studijām, studentu dzīvi, izaugsmi un sociālajām aktivitātēm.

Tu minēji, ka 11. klasē bija grūti izvēlēties starp biznesa un aktiermākslas studijām Mākslas akadēmijā, kuras ir diezgan pretējas jomas. Kā nonāci līdz lēmumam studēt biznesu?

Es atradu veidu, kā apvienot abas jomas vienā. Būšana biznesā ir sava veida šovs. Donalds Tramps vēlējās kļūt par šovmeni, aktieri, būt uz skatuvēm. Viņam nepiemita aktierim nepaciešamā harisma, taču viņš atrada savu veidu – viņš ir kļuvis par biznesa līderi ar aktiera elementiem.

Kāpēc izvēlējies tieši Riga Business School?

Šeit ir ļoti daudz jāprezentē ikdienā. Protams, man patīk biznesa puse, bet katrā prezentācijā var pielietot aktiermākslu, stāstu stāstīšanu un prezentēšanas prasmes. RBS var iegūt ne tikai daudz zināšanu, kas noderēs jebkurā jomā, bet var arī izpausties. Es biju runājis arī ar studentiem un sapratu, ka šī ir vide, kurā gribu būt – tu visu laiku tiec izaicināts un esi zem spiediena darīt vairāk un labāk, kas ļoti attīsta laika plānošanas prasmes. Ticu, ka šeit apgūtā darba ētika noderēs darba vidē vai veidojot savu uzņēmumu, jo mācīšanās visas dienas garumā ir parasta ikdiena, turklāt šīs zināšanas ir noderīgas.

Kāda, tavuprāt, ir izglītības loma veiksmīgas karjeras veidošanā?

Lai kļūtu par uzņēmēju, nedomāju, ka ir nepieciešama formāla izglītība, jo teorētiski internetā ir pieejami kursi, kuros var apgūt visu, kas nepieciešams, taču ir jautājums, vai būsi pietiekoši disciplinēts, lai to izdarītu? Tas ir daudz grūtāk, prasa plānošanu, turklāt, esot universitātē, visu, ko nepieciešams zināt, pasniedz "kā uz paplātes". Caur augstskolu tos pašus rezultātus iespējams sasniegt ātrāk.

Augstskola nav obligāta, bet tā palīdz, turklāt ir lielāks respekts no citiem cilvēkiem.

Kā tu raksturotu studiju procesu RBS?

Pamatā tie ir projekti un prezentēšana. Iespējams iegūt ļoti daudzpusīgas biznesa zināšanas - grāmatvedība, biznesa analīze, mārketings, likumdošana utt. Tas nodrošina labu izpratni par to, kā bizness strādā. Katrā kursā ir iespēja veikt papildu soļus, lai iegūtu padziļinātāku izpratni.

Kas ir bijis vērtīgākais vai pārsteidzošākais pēc pievienošanās RBS?

Cilvēki, kas ir šeit. Jau no paša sākuma sapratu, kāpēc tā ir – jo cilvēkiem šeit ir daudz dažādu interešu, lai tiktu uzņemts, ir jāiztur padziļināts atlases process, kas nav daudzās augstskolās. Tādēļ šeit ir tikai motivēti cilvēki, kuriem visbiežāk ir padziļinātas zināšanas, foršas prasmes, daudz hobiju ārpus studijām. Ir tādu, kuriem jau studējot ir personīgais bizness, ir profesionāli pokera spēlētāji vai video montētāji. Šī dažādība vienkārši pārsteidz, taču visi ir līdzīgi domājoši.

Tu aktīvi iesaisties arī studiju dzīvē – studentu pašpārvaldē, gan arī vadi RBS podkāstu "Bottom Line Studio". Kāda ir tava motivācija tik aktīvi iesaistīties arī sabiedriskajā dzīvē?

Viens no maniem viedokļu līderiem ir Džordans Pītersons – tas ir cilvēks, kurš ir fundamentāli mainījis manu dzīvi. Viena no viņa filozofijām – ir nepieciešams uzņemties pēc iespējas vairāk atbildības – līdz brīdim, kad tu spēj atrast savus limitus, savu lūzuma punktu. Ir nepieciešams zināt, kur tas ir, lai varētu to paplašināt. Kad sāku vadīt podkāstu, biju tikai otro mēnesi šajā skolā. Es to biju darījis arī pirms tam, bet ne tik augstā līmenī. Es nevarēju no tā atteikties, jo vēlējos to darīt. Saplānoju savu laiku un spiedu savus limitus, lai straujāk augtu. Tā vietā, lai kaut ko sasniegtu divos gados, vēlos to sasniegt vienā gadā. Tas atmaksājas gan izaugsmes, gan kompetenču līmenī.

Ņemot vērā, cik daudz tu kā students esi paveicis RBS, kas ir tas, ar ko tu visvairāk lepojies?

Tas, ka sanāk visas lietas, kuras uzņemos, paveikt labi. Esmu pārsteidzis pats sevi, ka spēju uzņemties visas šīs atbildības. Uzņemoties vadīt podkāstu, pieņēmu, ka tas "maksās" iegūt zemāku atzīmi kādā priekšmetā, tāpat ar prezidentūru, jo tas aizņem daudz laika. Bet iepriekšējā gadā man izdevās attīstīt pietiekami labu laika plānošanas sistēmu, sapratu, kā man strādāt, lai izdarītu visu labā līmenī. Beigās mana vidējā atzīme bija pat augstāka, kā biju cerējis iestājoties.

Kā tu redzi savu nākotni?

Šis var mainīties, jo man ir tikai 20 gadi un tikko esmu ienācis darba tirgū, bet līdz šim brīdim vēlme ir vai nu izveidot savu biznesu, vai strādāt kāda biznesa labā, kas uzlabo dzīves kvalitāti pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Studijas tādā augstskolā kā RBS uzliek atbildību kalpot sabiedrībai, un, manuprāt, labākais veids, kā to darīt, ir attīstot ekonomiku.