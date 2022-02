Dēla uzturēšanai tērē 2165 eiro mēnesī? Tēvs apšauba uzturlīdzekļu apmēra samērīgumu

Par bērnu jārūpējas abiem vecākiem – to paredz likumdošana, un tas ir saprotams. Taču nereti vecāki pēc šķiršanās nespēj vienoties par sapātīgiem noteikumiem, kā turpmāk rūpēties par kopīgiem bērniem. Turpinājumā kāda situācija par šķirtu ģimeni – tiesa apstiprina, ka māte dēla uzturēšanai tērē 2165 eiro mēnesī, līdz ar to arī tēvam tiek pieprasīti gana lieli uzturlīdzekļi, un viņš apšauba to samērīgumu.

"Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā pēc padoma vērsies kāds tēvs, kurš vēlējies palikt anonīms:

"Esmu bērna tēvs, man ir izveidojusies absurda situācija: tiesa apstiprina, ka māte tērē bērnam, kas dzīvo Siguldā, 2165 eiro mēnesī, tādēļ man piespriests maksāt 350 eiro mēnesī. Šo ikmēneša naudas summu pēc mātes iesniegtās informācijas tiesai izvērtēšanai veido pārtika (350 eiro), apģērbs, apavi (atkarībā no sezonas: 250 eiro), transporta izdevumi (degviela, apkopes: 250 eiro), auto līzings (210 eiro mēnesī; paņemts uz viņas vārda tieši pirms tiesas, pati ar auto nekad nav braukusi), saimniecības preces (15 eiro), izdevumi par dzīvesvietu un komunālie maksājumi (590 eiro), bērnudārza izdevumi (šobrīd tikai ēdināšana: 35 eiro mēnesī), attīstošās rotaļlietas un citi izdevumi (230 eiro), medikamenti (100 eiro). Daļai no šiem maksājumiem pievienoti čeki, pārējiem bankas izraksti. Bet pat čekiem ticamības nav, jo viņa agrāk šajā tiesā tika pieķerta, digitāli modificējot iesniegtos čekus.

Lūgums tiesai samazināt uzturlīdzekļu apjomu, iesniedzot papildu informāciju, ieskaitot jaunu faktu par otru apgādājamo, tika noraidīts: šeit izvilkums no tiesas sprieduma [11.2]: "Tādējādi no lietā esošajiem pierādījumiem ir redzams, ka nepieciešamie izdevumi bērna uzturēšanai un attīstībai netiek mākslīgi sadārdzināti vai izdomāti. Mēnesī dēlam vidēji tērē 2165 eiro. [13.16]" Tiesas ieskatā apstāklis, ka prasītājam ir jāveic hipotekārie maksājumi un jāuztur vēl viens nepilngadīgs bērns, nevar būt par pamatu, lai secinātu, ka pagaidu uzturlīdzekļi būtu samazināmi."



Vai ticams, ka Siguldā dzīvojošam trīs gadus vecam bērnam iespējams tērēt 2165 eiro mēnesī un otram apgādātājam šāda izšķērdība ir jāsedz? Vai auto līzings un remonts ietilpst bērna uzturnaudā (bērnudārzs atrodas 50 metrus no mājas, man citi obligāti izbraucieni nav zināmi). Vai tādi maksājumi kā izdevumi par dzīvesvietu nebūtu jādala uz četri? (Dēls izmaksā tikai pusi no īres maksas, par sevi pašu maksā māte. Un dēla izdevumi jādala uz divi.) Paldies."

LV portālā atbild juriste Ilona Barkovska:

"Par to, kas ietilpst uzturlīdzekļu summā: saskaņā ar Civillikuma 177. panta 4. daļu bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t. i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).

Bet katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, jo bērniem var būt dažādas vajadzības – tas var būt saistīts, piemēram, ar bērna ārpusskolas nodarbībām un pulciņiem, ar bērna veselības stāvokli un citiem aspektiem.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015. gada 20. novembra spriedumā civillietā SKC-2885/2015 ir norādīts: "Civilprocesa likuma 96. panta pirmā daļa noteic: ja tiesa atzīst kādu faktu par vispārzināmu, tas nav jāpierāda. Iepriekš minētajā Senāta spriedumā lietā Nr. SKC-863/2011 ir norādīts, ka tiesa var atbrīvot lietas dalībniekus no pierādījumu iesniegšanas, ja tā atzīst par vispārzināmu, ka bērnam uzturēšanas izdevumos iekļaujami izdevumi par ēdienu, apģērbu, mājokli, higiēnas piederumiem utt. Par vispārzināmu atzīstams, ka bērna uzturēšanai ir nepieciešami izdevumi pārtikai, apģērbam, apaviem, mājoklim, ārstniecībai, higiēnas precēm, kā arī izdevumi attīstībai un atpūtai. Līdz ar to izdevumu kā tādu nepieciešamība prasītājai nav jāpierāda. Secināms, ka nav pamata ierobežot uzturlīdzekļu apmēru atbilstoši tikai visnepieciešamākajām bērna vajadzībām, bet ir jāņem vērā arī bērna tiesības uz atbilstošu attīstību, bērna individualitāte [..]."

Pagaidu uzturlīdzekļus tiesa nosaka, pieņemot pagaidu lēmumu, ar kuru uz laiku līdz sprieduma taisīšanai nosaka uzturlīdzekļus bērnam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 238.1 panta otro daļu lūgumu par uzturlīdzekļiem bērnam un līdzekļiem laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai izskata rakstveida procesā. Un saskaņā ar šā panta astoto daļu tiesneša lēmums par šā panta otrajā daļā minētajiem prasījumiem nav pārsūdzams.