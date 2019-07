Eksperti: ārvalstīs dzīvojošo bērnu iekļaušana Latvijas skolās ir iespējama

Pēdējā laikā dažādos līmeņos plaši tiek diskutēts par to, kā sekmēt Latvijas iedzīvotāju reemigrāciju, tiek izstrādāti plāni un meklēti finanšu līdzekļi, aizmirstot, ka ģimenēm, kas vēlas atgriezties, bieži vien nepieciešamas nevis finansiāls atbalsts, bet labvēlīga attieksme un informācijas pieejamība. Privātās vidusskolas "Patnis" dibinātāja, Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola norāda, ka viens no būtiskākajiem aspektiem, ko ģimenes vērtē, lemjot par atgriešanos, ir bērna iespējas iekļauties izglītības vidē. Pagaidām šajā jomā trūkst valstiska līmeņa rīcības, un lielākā daļa no paveiktā balstās uz privāto iniciatīvu.

Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūras eksperte, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra vadošā pētniece Ieva Reine uzsakta, ka reemigrējošo ģimeņu bērniem skolās nepieciešams gadu ilgs pārejas posms, kura laikā bērns uzlabo latviešu valodas zināšanas un veido izpratni par mācībām, taču nesaņem vērtējumu.

Šajā rakstā lasi Reines izceltās problēmas, ar kurām, atgriežoties Latvijā, saskaras reemigrējošās ģimenes un viņu bērni. Savukārt tālāk piedāvājam ieskatu Ozolas priekšlikumos, kas varētu radīt ģimenēm vēlmi atgriezties dzimtenē un palīdzēt bērniem iekļauties latviešu skolās.

Piemēri, kas darbojas

"Daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri šobrīd dzīvo un strādā ārzemēs, aizbrauca lielā kredītu sloga ietekmē, ko radīja piedzīvotā finanšu krīze. Ja valsts vēlas sekmēt iedzīvotāju atgriešanos, jāstrādā tieši pie šī aspekta, veicot pārrunas ar bankām u.tml. Kas attiecas uz skolēnu iekļaušanos izglītības sistēmā, jāuzsver, ka šajā jomā jau ir piemēri, kas lieliski darbojas. Atliek tikai pārņemt stafeti no nevalstiskajām organizācijām un tām skolām, kuras jau šobrīd to īsteno.

Bērni vēlas atgriezties Latvijas skolās

Šobrīd īstenotais projekts “Ar zināšanām – tuvāk Latvijai”, ko realizē vairākas nevalstiskās organizācijas, daloties ar diasporas bērnu pieredzi Latvijas skolās, parāda, ka ārvalstīs dzīvojošo bērnu iekļaušana Latvijas skolās ir iespējama. Vēl vairāk – šis piemērs apliecina, ka iekļaušanai nav nepieciešami milzīgi līdzekļi, daudz būtiskāka ir attieksme, informācijas pieejamība, profesionalitāte un labā griba. Projekta sākumā 16 bērni no Ziemeļvalstīm guva pieredzi Latvijā, turklāt tika noskaidrotas viņu gaidas pirms brauciena un sajūtas pēc tā. Bērnu atsauksmēs lielākoties tika pausta sajūsma, ieinteresētība un vēlme atgriezties skolā Latvijā. Tas kārtējo reizi apliecināja, ka sekmēt skolēnu iekļaušanos, tādejādi arī ģimeņu atgriešanos, var ikviena skola un skolotājs.