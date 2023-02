Elīza Gulbe: studijas ir liels ieguldījums sevī

Elīza Gulbe ir sociāli aktīva, enerģiska un akadēmiski spēcīga jauniete, kura ir trešā kursa studente "Riga Business School" IT Līderības bakalaura programmā. Elīza studijas apvieno ar darbu Latvijas izglītības tehnoloģiju jaunuzņēmumā "Edurio", kur ieņem biznesa operāciju speciālistes amatu, kā arī koordinē sociālos projektus, atbalstot Ukrainas bēgļu integrāciju Latvijas sabiedrībā un vadot "Riga Business School" vēstnešu programmu, kuras mērķis ir iedvesmot jauniešus studijām izvēlēties kvalitatīvu un starptautisku izglītību tepat Latvijā. Sarunā Elīza stāsta par ikdienu "Riga Business School" un raksturo, kā ir būt sievietei, kas darbojas IT un tehnoloģiju nozarē.

Kāda, tavuprāt, ir izglītības loma veiksmīgas karjeras veidošanā?

Izglītība iedod ļoti labu bāzi karjeras sākšanai. Studiju laikā es esmu strādājusi dažādos darbos un tas, ko man ir sniegušas studijas "Riga Business School", ir plašs skatījums uz dažādiem procesiem. Es varu “ielekt kaut kur iekšā” un man būs pamatzināšanas plašā spektrā. Tas man noder gan šī brīža darbā, gan tad, kad strādāju kā programmētāja.

Turklāt "Riga Business School" ļoti novērtēju arī kontaktu dēļ. Man ir sanācis darboties daudzos foršos projektos, un, ja rodas nepieciešamība pēc kaut kā darbā, es vienmēr zinu, ko uzrunāt.

Kā, tu nonāci līdz lēmumam studēt "Riga Business School" IT Līderības programmā?

Par "Riga Business School" uzzināju 11. klasē. Es izmantoju iespēju piedalīties projektā, kura ietvaros izmēģināju studijas (šobrīd – programma "Greenhouse"). Pirms tam es nebiju domājusi studēt neko, kas ir saistīts ar biznesu. Vidusskolā ilgi nezināju ko studēt, tāpēc piedalījos jauno ārstu akadēmijā, jauno ķīmiķu programmā u.t.t., lai saprastu, kas man iet pie sirds. "Riga Business School" studiju izmēģināšanas programmas laikā man ļoti iepatikās iekšējā komūna, man patika, ka pasniedzēji ir atvērti, ļoti draudzīgi. "Riga Business School" raksturo enerģija – studenti tiek mudināti pamēģināt kaut ko jaunu, virzīties uz izaugsmi. Otra lieta ir uzņēmējdarbība, inovācijas – arī pati universitāte cenšas inovēt izglītību, piemēram, piedāvājot iespēju iegūt dubulto grādu. Izvēlējos IT Līderības programmu, jo man ļoti patīk matemātika, tehnoloģijas, digitalizācija. Tā bija ļoti veiksmīga izvēle.

Kā tu raksturotu studiju procesu?

Tas ir liels ieguldījums sevī, jo IT Līderības programmā ir augstas prasības. Īpaši pirmajos divos gados esmu ļoti daudz investējusi savā izglītībā, ko es nemaz nenožēloju, jo šobrīd tas ļoti palīdz gan manā darbā, gan projektos, ko veidoju. Man ļoti patīk, ka studiju procesā ir iesaistīti daudzi projekti, kuru ietvaros var realizēt dažādas idejas. Piemēram, šajā semestrī mēs attīstām biznesa ideju par robotu/viesmīli, citā priekšmetā pētu, kā padarīt vizualizācijas iekļaujošākas cilvēkiem, kam ir daltonisms. Gandrīz katrā priekšmetā, arī programmēšanā, notiek darbs pie reāliem projektiem, kas tiek veidoti kopā ar komandu. "Riga Business School" nodrošina globālu izglītību tepat mājās. Mūsu pasniedzēji ļoti iedvesmojas, piemēram, no Bufalo Universitātes kursiem, MIT – dažu kursu saturs pat precīzi sakrīt ar šo universitāšu kursiem.

Latvijā IT nozarē studē un strādā diemžēl maz sieviešu. Kas tevi pamudināja izvēlēties šo nozari?

Tas ir jautājums, par ko es ikdienā domāju. Arī manā kursā esam tikai 4 meitenes no 25 cilvēkiem. Pamatskolā arī es biju “stereotipu gūstā” – man šķita, ka IT mani neinteresē un ka tā ir vīriešu nozare. Vidusskolā nezināju, ko vēlos nākotnē darīt, tāpēc sāku apsvērt ļoti dažādas nozares. Man ļoti patika matemātika, bet nevēlējos studēt tikai matemātiku. Tā kā sapratu, ka mani saista arī tehnoloģijas, nolēmu, ka ir vērts pašmācības ceļā pamēģināt iemācīties programmēšanu. Pasaulē šobrīd ir pieejami tik daudz tiešsaistes kursu. Pēc šiem kursiem sapratu, ka man programmēšana patīk. Diemžēl dažkārt vidusskolas procesā priekšstats par programmēšanu un IT nozari kopumā tiek sabojāts, jo netiek parādīts cik plašās iespējas nozare paver. Es ļoti cenšos iedrošināt arī citas meitenes izvēlēties IT, jo dažādība ir ļoti svarīga inovāciju procesā.

Kā tu raksturotu darbu IT nozarē? Kas ir aizraujošākais, izaicinošākais?

IT nozare kopumā ir ļoti plaša – ir liela atšķirība starp pozīcijām, piemēram, starp programmētāju, produktu vadītāju, testētāju. Manuprāt, aizraujošākais ir, ka ir iespēja strādāt pie produktiem, kas ir inovatīvi un palīdz uzlabot cilvēku dzīves. Man personīgi strādājot ir ļoti svarīgs produkta mērķis, pievienotā vērtība. Izaicinoši, protams, ir, ka nozare patstāvīgi ļoti mainās. Piemēram, šobrīd ir kļuvis populārs "chatGPT" - ir jāspēj izmantot iespējas, ko šādas jaunas tehnoloģijas sniedz arī citu produktu attīstībai. Vēl viens izaicinājums man kā sievietei ir, ka šobrīd diemžēl nozarē nav daudz sieviešu. Man gribētos, lai Baltijā tiktu izskausts stereotips par to, ka IT nozare piemērota tikai vīriešiem. Es pazīstu daudzas meitenes, kam būtu interese un jauda strādāt IT nozarē, bet viņas ir nobijušās lielā vīriešu un sieviešu disbalansa dēļ. Lieliski redzēt, ka tas lēnām mainās ar tādu projektu, kā, piemēram, "RigaTechGirls" palīdzību.

Kas ir tavi tuvākie nākotnes mērķi?

Es vēlos iegūt lielāku pieredzi "Edurio", jo tas ir ļoti labs latviešu jaunuzņēmuma piemērs ar vērtīgu misiju. Vēlos uzzināt vairāk, kā jaunuzņēmumi strādā, inovē, un "Edurio" ir lieliska vieta, kur to mācīties. Protams, jāpabeidz arī studijas augstskolā. Nākotnē vēlos iegūt maģistra grādu ārzemēs un, iespējams, veidot pati savu uzņēmumu izglītības tehnoloģiju nozarē, jo izglītības nozare ir mans aicinājums.