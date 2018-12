Es nemīlu savu bērnu. Vai esmu slikta māte?

"Es nemīlu savu bērnu" ir frāze, kuru pat drosmīgākās mammas baidās izteikt skaļi. Mātes instinkts mums sniedz apziņu un vēlmi parūpēties un mīlēt savu bērnu, bet ko darīt, ja tas klusē? Ģimenes psiholoģe un bioloģe, rakstu un grāmatu par populāro psiholoģiju autore Katerina Murašova portālam "Matrony.ru" atklāj, kas notiek, ja sievietes mātes instinkts klusē, kādu iespaidu tas atstāj uz bērnu, un kas šādā situācijā kalpo kā glābējriņķis.

Psiholoģe norāda, ka situāciju, kad māte nemīl savu bērnu, nevar saukt pat sarežģītu fenomenu, bet gan par mātes instinkta nepamošanos. Viņa portālam uzsver, ka tā var notikt aptuveni 20 procentos gadījumu. Turklāt šis skaitlis atspoguļo dzimušo nevis māšu skaitu, jo pilnīgi iespējams, kādai mammai pēc pirmā bērna piedzimšanas instinkts nepamostas, bet pēc otrā pamostas vai otrādi.

Tas, no kā atkarīga instinkta ieslēgšanās vai neieslēgšanās droši nav zināms. Tā ir bioloģijas joma, hormonālā fona īpatnības. Protams, arī psiholoģiskiem faktoriem ir sava loma un ietekme instinkta darbībā. Tas varētu liecināt, ka, piemēram, mātei, kura uzaugusi bērnu namā, visu piedzīvoto psiholoģisko pārbaudījumu dēļ ir lielāka iespēja, ka viņas instinkts rūpēties un mīlēt savu bērnu tā arī paliks klusējot, taču psiholoģe, balstoties uz pieredzi, atklāj, ka tas ne vienmēr ir iemesls. Vienīgi iespējams, ka viņa būs neprasmīgāka māte, jo viņai nebija iespēja vērot savu mammu, iegūstot pieredzi un sapratni par to, kā par mazuli ir jārūpējas. To pašu var teikt par sievietēm no tā dēvētajām antisociālajām ģimenēm – mamma un tētis dzer, lieto narkotikas utt. Tas liecina, ka ne vienmēr sievietes iepriekšējā pieredzi ir iemesls, kāpēc mātes instinkts klusē.

Loģiski spriežot, nevēlamu bērnu (izvarošanas rezultāts, bērna tēvs pametis, citas sarežģītas situācijas) mātēm instinkta nepamošanos varētu novērot biežāk, bet psiholoģe atzīst, ka viņas rīcībā šādu datu nav.

Ir vairāki iemesli, kāpēc mātes instikts nepamostas uzreiz:

Sievietei ir hormonālās sistēmas traucējumi. Mātes instinkta pamatā ir hormonu komplekss, bet nepietiekama to izstrāde var novest pie konkrēto emociju trūkuma;

Sievietei ir pēcdzemdību depresija. Nervozitāte, bailes, apātija un nepārliecinātība par sevi traucē jaunajai māmiņai izbaudīt pozitīvas emocijas. Šādos gadījumos ieteicams vērsties pie speciālista. Gaidīt, ka "viss nostāsies saavās vietās" ir bezjēdzīgi un pat bīstami;

Nogurums. Fizisks spēku izsīkums pēc dzemdībām arī var būt par iemeslu, kas kaitē jaunās mammas un mazuļa attiecību veidošanai;

Ilgstoša mātes un bērna nošķiršana. Ja pēc dzemdībām mātes vai bērna veselības stāvoklis pieprasa medicīnisku iejaukšanos, līdz vēlamajai abu tikšanās reizei var paiet ne tikai viena diena, bet pat nedēļa. Šādā gadījumā būs visai sarežģīti izveidot drīzu kontaktu abu starpā.

Mātes instinkts ir ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Piemēram, lielajiem primātiem šis mehānisms darbojas aptuveni četrus gadus. Lielie pērtiķi dzīves laikā zina, kas ir viņu bērni, bet četrus gadus pēc bērna piedzimšanas māte kļūst vienaldzīga pret bērnu, mehānisms izslēdzas. Taču mums, cilvēkiem, attiecības nepārtrūkst, bet tas, kas notiek vēlāk, nav balstīts uz bioloģiju, bet uz cilvēcīgām jūtām.

Varētu domāt, ka lielākā daļa sieviešu pat pašas no sevis slēpj faktu, ka neizjūt mīlestību pret savu bērnu, taču ir sievietes, kuras, par spīti sabiedrības spiedienam un viedoklim, no tā nekaunas. Portāls skaidro, ka, piemēram, dažas intelektuāli stipras, bet emocionāli neattīstītas sievietes uzskata, ka to brīnišķīgo izjūtu apraksts, ko piedzīvo māte, ir pārspīlējums un normāli ir tā, kā ir viņām.