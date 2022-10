Foto: Bērnu slimnīcā atklāts jaunais Lāču rotaļu laukums

20. oktobrī Bērnu slimnīcā atklāts jaunais Lāču rotaļu laukums. Jau vēstīts, ka uzsākti ne tikai vērienīgi būvniecības, bet arī teritorijas labiekārtošanas darbi, kas turpināsies nākamajos gados.

"Rotaļu laukuma atklāšana ir priecīgs notikums gan mūsu pacientiem, gan darbiniekiem. Apzinoties, ka bērni attīstās rotaļājoties, un zinot, cik lielā mērā spēlēšanās un fiziskās aktivitātes ir svarīgas bērnu veselībai, rotaļu stūrīšiem gan Bērnu slimnīcas iekštelpās, gan ārtelpā vienmēr esam pievērsuši lielu uzmanību. Uzlabojot pacientu pieredzi katrā solī, ceram Bērnu slimnīcā arvien vairāk redzēt smaidīgus bērnus un jauniešus. Smaidi un prieks palīdz ātrāk atveseļoties, palīdz visiem justies labāk. Blakus rotaļu laukumam esam izveidojuši atpūtas zonu, kur svaigā gaisā pie galdiņiem varēs pulcēties pacienti ar ģimenēm un darbinieki atelpas brīdī," uzsver Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Jaunais rotaļu laukums ir piemērots arī bērniem ar kustību traucējumiem. Aktivitāšu zonu klāj mīksts segums, dodot iespēju vecākiem un Bērnu slimnīcas darbiniekiem ļaut bērniem lēkāt un skraidīt pa laukumu. Ja bērna veselība to ļauj, fiziskās aktivitātes svaigā gaisā paātrina atveseļošanos un uzlabo garastāvokli. Par Lāču rotaļu laukumu aktivitāšu zona nosaukta, jo lācis ir pamanāmākais tās objekts. Lācis ir viena no atrakcijām, pa to var droši kāpelēt, ar to var fotografēties, to var samīļot.

"Plānojot un realizējot būvniecības, teritorijas un telpu labiekārtošanas darbus, Bērnu slimnīcā vienmēr domājam ne tikai par būvnormatīvu izpildi un drošības aspektiem, bet arī pacientiem draudzīgu vidi. Tāpēc allaž meklējam veidus un iespējas, kā slimnīcas vidi padarīt dzīvespriecīgāku. Veidojot junā rotaļu laukuma konceptu, iekļāvām tajā lāci, lai iepriecinātu katru, kas tur iegriezīsies," stāsta Iluta Riekstiņa, Bērnu slimnīcas valdes locekle.

Jaunā Lāču rotaļu laukuma izveidošana ir viens no "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca aug 2024" attīstības projektiem. Vērienīgie infrastruktūras darbi, kas norisinās Bērnu slimnīcā, tiek finansēti no vairākiem finanšu avotiem. Lāču rotaļu laukums tapis kopējās slimnīcas teritorijas labiekārtojuma koncepcijas realizācijas ietvarā, kurā iekļauta gan žoga nomaiņa, gan parka zonas labiekārtošana (celiņu un atpūtas zonu ierīkošana), kā arī jaunu automašīnu stāvlaukumu ierīkošana. Kopējā projekta izmaksu summa ir 1,4 miljoni eiro (ar PVN). Finansējums piešķirts no līdzekļiem, kas tika novirzīti augstas gatavības projektiem.

Rotaļu laukums kopā ar slimnīcas ēku rekonstrukciju un būvniecību, kā arī dažādiem teritorijas labiekārtošanas projektiem, ir daļa no Bērnu slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas darbiem, kuriem ir jānoslēdzas 2024. gadā, radot modernāko bērnu slimnīcu Baltijā. Pagājušā gada nogalē atklāts jaunais Rehabilitācijas centrs, aktīvi turpinās Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra būvniecība, un ēkas, kurā atradīsies Barnhaus jeb Bērna māja, renovācija, noslēguma posmā ir Dienas stacionāra renovācija. Vasarā uzsākta Bērnu slimnīcai ļoti nozīmīgas ēkas, kurā atradīsies Ambulatorais veselības centrs un Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa, pārbūve un Administrācijas ēkas rekonstrukcija, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Plānots uzsākt Epilepsijas un miega medicīnas centra būvniecību, kā arī Veselības aprūpes attīstības centra projektēšanas darbus, informē BKUS pārstāvji.