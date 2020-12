Foto: Mūsdienu mammas ikdiena jestrās karikatūrās

Katra mamma pateiks – audzināt bērnus nav nekāda pastaiga ziedošā pļavā. Protams, tie ir mīļuma un maiguma piepildīti mirkļi, bet tajā pašā laikā aizņemtajā ikdienā nākas cīnīties ar konstantu bezmiegu mazuļa pirmajos dzīves mēnešos, apjukumu un nevēlamu padomu atgaiņāšanu. Tas, kas palīdz grūtākos brīžos, – pasmaidīt un ar humoru paraudzīties uz mammošanos no malas.

Arhitekte un māksliniece Inna Sakali no Moldovas sevis zīmētajos komiksos, kurus publicē "Instagram" profilā @inna_s_art 18 tūkstošiem sekotāju, parāda vecāku būšanu no abām pusēm – gan skaistās, gan brutāli godīgās. Vietnei "Bored Panda" Sakali norādījusi, ka ilustrē savu ikdienu, ko aizvada kopā ar vīru un abu mazo dēlēnu, kas nekad nav garlaicīga. No grūtniecības līdz savstarpējo attiecību izaicinājumiem, pārgurumam, mazuļa piemīlīgajam smaidam un blēņām. Šīs ilustrācijas ikvienam, kurš ir vecāks, būs labi saprotamas. Un pat ja nē – tās būs pavisam godīgs ieskats ikdienā ar mazuli, bez cukurotas virskārtas.

Kā grūtniece jūtas patiesībā.



Mammas evolūcija.





Kamēr vīrs guļ kā zīdainis…





Dēlu mammas spēs saprast.





Tik pazīstamās nakts barošanas.





Ārsta apmeklējums vīrusu laikā.





Pēcdzemdību matkritis.





Kā bēbītis redz savu ģimeni.





Arī visstiprāko tēti spēj uzveikt viens mazs klucītis, kas tumsā pamests uz grīdas.





Atstāj mazuli uz pāris sekundēm un…





Gaismiņu projektori ir lieliski mazuļiem, bet vēl lieliskāki vecākiem.





Mammas spēj pielāgoties visam, arī mazuļa jaunajai prasmei izslēgt gaismas.





Nedodiet viengadniekam dāvanas, dodiet viņam kastes.