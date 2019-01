Grūtniecēm un jaunajām māmiņām: kāda ir jogas ietekme uz pašsajūtu

Grūtniecība un bērniņa piedzimšana ievieš emocionālas un fiziskas pārmaiņas jaunās māmiņas ikdienā. Papildu ikdienas rūpēm gan prāts, gan ķermenis jāsagatavo jaunam dzīves posmam. Kā ar fiziskiem vingrinājumiem sev palīdzēt grūtniecības laikā un kāda ir jogas ietekme uz pašsajūtu, skaidro kundalini jogas pasniedzēja Agnese Guļāne.

Joga grūtniecēm – ar ko tā ir īpaša

Joga grūtniecēm ir īpaši izstrādātas un pielāgotas nodarbības jaunajām māmiņām ar mērķi atbalstīt, stiprināt, relaksēt un iedvesmot topošās māmiņas. Līdz ar bērniņa pieteikšanos sievietes ķermenis piedzīvo dažādas pārmaiņas, un dažreiz tās nav patīkamas (slikta dūša, nelabums, nogurums). Praktizējot jogu, iespējams veikt vingrinājumus, kas šīs nepatīkamās izjūtas ievērojami samazina vai pat novērš. Jogas laikā pielietotie elpošanas vingrinājumi palīdz saglabāt mieru stresa situācijās, kas jaunajām māmiņām ir jo īpaši nelabvēlīgas. Būtiski, ka jogā izmantotās metodes ir viegli praktizējamas, tādēļ sievietes, neuztraucoties par nevēlamu papildu slodzi, var pielietot šos vingrinājumus arī mājas apstākļos. Jogas nodarbības grūtniecēm sniedz arī informatīvu atbalstu, palīdz sagatavoties dzemdībām. Arī regulāras tikšanās ar citām grūtniecēm ir iedvesmojošas un savstarpēji atbalstošas.

Vai jābūt labā fiziskā formā

Grūtnieču joga ir īpaša arī ar to, ka tā paredzēta visām sievietēm neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, tomēr ar tās palīdzību savu fizisko formu un garīgo veselību ir iespējams uzlabot. Agnese Guļāne skaidro: "Iznēsājot bērniņu, sievietei ir svarīgi labi justies, tāpēc nepieciešams "sakārtot domāšanu" un atbrīvoties no dzemdību bailēm. Lai pēc iespējas efektīvāk atbalstītu grūtnieces šajā īpašajā dzīves posmā, nodarbībās arī paskaidroju, kā katrs vingrinājums ietekmē gan ķermeni, gan arī psihi." Lietderīgi un būtiski, ka nodarbībās apgūto iespējams vēlāk praktizēt mājās.

Kāpēc ieteicams praktizēt jogu

Bērnam attīstoties mātes ķermenī, svarīgas ir arī ikdienišķās detaļas, piemēram, fonā skanošā mūzika un mātes piedzīvotās emocijas. Bērns mātei "dzīvo līdzi", tādēļ ir svarīgi, lai māmiņa gaidību laikā ir mierīga, brīva no stresa un apmierināta ar sevi. Joga ir veids, kā ar elpošanas un fiziskiem vingrinājumiem iepazīt savu ķermeni, saprast to un rast veidu, kā sev palīdzēt.

Tāpat arī joga ir ieteicama pēc dzemdībām, lai ātrāk atgūtu spēkus. Īpaši vingrinājumi, piemēram, iegurņa pamatnes vingrinājumi, palīdz ātrāk sadziedēt sievietes ķermeni. Iegurņa muskulatūras stiprināšanas vingrinājumi ieteicami kā pirms dzemdībām, tā arī pēc tām. Jogas skolotājs stāsta arī par to, ko nevajadzētu darīt grūtniecības un pēcdzemdību periodā, lai sev nekaitētu. Tomēr vissvarīgākais ieteikums ir ieklausīties savā pašsajūtā un sekot sava ķermeņa signāliem. Agnese Guļāne skaidro, ka rūpēm par sevi nav jābūt sarežģītām – arī gara pastaiga spēj labvēlīgi ietekmēt kā emocionālo, tā arī fizisko pašsajūtu.

Plašāku informāciju par to, kā grūtnieču joga ietekmē sievietes pašsajūtu, kā arī par citām noderīgām tēmām, varēs uzzināt "Gaidību 4dienā".