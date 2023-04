'Iespējamā misija' meklē skolotājus izglītības programmai pirmsskolā

Nodibinājums "Iespējamā misija" izsludinājusi pieteikšanos uz Latvijā unikālu līderības attīstības programmu "Misija: Pirmsskola", kuras mērķis ir piesaistīt, atlasīt un sagatavot vislabākos kandidātus – jaunos skolotājus, pārmaiņu vēstnešus, kuri jau 2023.gada rudenī uzsāks darbu Rīgas un Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēs.

Programmai pieteikties iespējams līdz 31. maijam.

""Iespējamā misija" pēc 15 darbības gadiem pievēršas jauniem izaicinājumiem, ko redzam Latvijas izglītības sistēmā – pirmsskolas izglītība un pašvaldības. Esam gandarīti, ka pirmās pašvaldības, ar ko veidojam partnerību, ir Rīga un Valmiera. Tās ir progresīvas un uz risinājumiem vērstas pašvaldības, kurās redzam pozitīvas attīstības tendences izglītības jomā. Tādēļ uzskatām, ka mūsu ieguldījums izglītības nozarē kļūst ne tikai mērķtiecīgāks, bet nesīs ilgtspējīgus rezultātus šīm pašvaldībām, un galvenais – labāku izglītību bērniem pirmsskolā," norāda "Iespējamā misija" vadītāja Ramona Urtāne.

Viņa uzsver, ka pirmsskolas izglītības posms ir svarīgākais bērnu attīstībā – šajā laikā veidojas gan zinātkāre kā ieradums, gan tiek ielikti pamati turpmākai izglītībai un interesei par mācīšanos un izaugsmi, neapstājoties pie sasniegtā. Tomēr pirmsskolas izglītība jau ilgstoši Latvijā ir nepamatoti atstāta novārtā, tādēļ, plānojot organizācijas spēka pielikšanas punktus problēmas risināšanai, pieņemts lēmums partnerībā ar pašvaldībām uzsākt aktīvu darbu šajā virzienā.

"Iespējamā misija" aicina pieteikties jaunajai izglītības programmai ikvienu interesentu ar augstāko izglītību, kura mērķis ir attīstīt savas līderības prasmes un gūt piepildījumu profesionālajā dzīvē, kļūstot par bērnu pirmo skolotāju un pārmaiņu vēstnesi Rīgā vai Valmierā, un radītu pozitīvu ietekmi uz katra bērna dzīvi, kā arī apgūtu prasmes ilgtspējīgas ietekmes radīšanai izglītības sektorā Latvijā, karjeru nākotnē veidojot izglītības nozarē vadības līmenī.

Jaunajā skolotāju izglītības programmā būtiska loma atvēlēta līderības un pārmaiņu vadības prasmju attīstīšanai. Nozīmīgu devumu programmas dalībnieku profesionālajā attīstībā spēlēs ikvienam dalībniekam nodrošinātais individualizētais atbalsta mehānisms, kas ļaus ne tikai strauji pilnveidoties darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, bet arī efektīvi izmantot jaunās prasmes pārmaiņu iniciatīvas izstrādei un ieviešanai pirmsskolā konkrētajā pašvaldībā.

""Iespējamā misija" izglītības programmas absolventu karjeras liecina, ka programmā iegūtās prasmes un pārliecība par bērnu neizmērojamo potenciālu sekmē turpmāko karjeras virsotņu sasniegšanu – mūsu vidū ir ne tikai lieliski skolotāji, bet arī sekmīgi skolu direktori, skolu metodiskā darba vadītāji, pašvaldību izglītības pārvalžu speciālisti un citi izglītības nozares eksperti," pauž Urtāne, kura ir arī "Iespējamās misijas" sestā iesaukuma absolvente un dabaszinību un bioloģijas skolotāja.

Jaunā skolotāju izglītības programma ir daļa no "Iespējamās misijas" jaunās ilgtermiņa stratēģijas, kuras ietvaros kā vienu no darbības virzieniem organizācija ir iekļāvusi pirmsskolas izglītības kvalitātes jautājumu risināšanu pašvaldībās un pašvaldības kapacitātes stiprināšanu. Jaunā izglītības programma ir veidota, ņemot vērā "Iespējamās misijas" pieredzi skolotāju sagatavošanā pēdējo 15 gadu laikā, papildinot to ar pirmsskolas skolotājiem nepieciešamajām kompetencēm un jaunāko pasaules praksi skolotāju apmācībā.

"Iespējamā misija" jau 15 gadus strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, izglītības sektoram piedāvājot pārmaiņu iniciatīvas, kuru mērķis ir veidot izglītības sistēmu kā bērnu centrētu ekosistēmu katrā izglītības iestādē un pašvaldībā.