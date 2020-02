Inga Oliņa: bērnunamā nebūtu jādzīvo nevienam, lai arī kā uzvestos

Ar cilvēkiem par audžuģimenes, adoptētāja vai aizbildņa statusa nokārtošanu bāriņtiesā fonda "Plecs" vadītāja Inga Oliņa un darbinieki runā ik dienas. Lai gan situācija pēdējos gados ir uzlabojusies, joprojām ir daudz bērnu, kas savu ģimeni gaida, aizvadot dienas bērnunamos. Un ir potenciālās ģimenes, kurām jāapzinās sava gatavība – uzņemt bērnu no bērnunama.

Fonds "Plecs" darbojas, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā. "Pleca" atbalsta programma uzņemošajām ģimenēm ik dienu sniedz emocionālu un praktisku atbalstu bērniem un vecākiem, kuri gatavojas vai jau ir uzņēmuši jaunu ģimenes locekli. Par to, kā mainījusies situācija, cik daudz fondam "Plecs" kopš dibināšanas izdevies sasniegt, un kādi ir izaicinājumi, stāsta tā vadītāja Inga Oliņa.

Adoptēšana nevar būt lēmums, kas balstīts mirkļa emocijās



Salīdzinot "Pleca" darbības pirmsākumus ar pašreizējo situāciju, Inga Oliņa norāda, ka situācija ir krasi mainījusies. Turklāt jārunā par sabiedrības attieksmi kopumā, nevis tikai potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. "No atskārsmes, ka bērniem aprūpes iestādēs neklājas tik labi, kā mums labpatiktu domāt (ja par to iepriekš vispār aizdomājāmies), tagad esam izauguši līdz izpratnei par to, ka bērnunamos nebūtu jādzīvo nevienam – lai arī kā viņš uzvestos."

Šobrīd pašsaprotama esot arī bērna dziedināšana mājās emocionāli siltās attiecībās, jo aiz bērna uzvedības paslēptas vajadzības un traumatiskā dzīves pieredze, kas uzkrāta līdz šim. Kā norāda Oliņa, pirms pāris gadiem šādi domājusi vien saujiņa cilvēku. "Vai esam pamudinājuši cilvēkus doties uz bāriņtiesu, kārtot statusu (audžuģimenes, aizbildņa, adoptētāja vai aizbildņa) un ne tikai domāt, bet arī reāli uzņemt bērnus ģimenē? Noteikti. Par to ar cilvēkiem runājam katru dienu. Taču vienlaikus mudinām viņus arī saprast savas reālās iespējas un emocionālo kapacitāti. Tas nevar būt lēmums, kas balstīts mirklīgās emocijās! Tā sakot – ieraudzīju reklāmu, un gribu darīt labu! Nē, tā ne," skaidro Oliņa vienlaikus norādot, ka galvenās ir bērna vajadzības, nevis tas, ko vēlas ģimene, un starp abām nostājām ir milzu atšķirība.