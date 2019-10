Aleksandrs Neikens ir aktieris jaunajā Ukrainas un Latvijas kopīgi veidotajā seriālā "Markuss", kurā atveido galvenā tēla – Markusa – lomu. Par to, kā Aleksandra mamma Dana neapslāpē dēla talantu un ļauj būt pašam, viņa stāsta raidījumā "Māmiņu klubs".

"Mums ir divi bērni, viņi ir absolūti dažādi. Viņi abi ir vienkārši fantastiski. Katram no viņiem ir kaut kas īpašs. Bet Aleksandrs jau no dzimšanas ir nedaudz savādāks tādā ziņā, ka viņš ir ļoti zinātkārs. Ļoti zinātkārs! Viņam nekad nav miera, enerģisks, vienmēr pozitīvi noskaņots, viņš visu grib zināt, viņš grib noskaidrot, viņš grib palīdzēt. Piemēram, ja ir izlēmis vakarā, ka rīt mēs brauksim uz jūru, un viņš ierauga, ka no rīta līst lietus, viņš uzreiz ir izdomājis nākamo plānu – mēs velkam gumijas zābakus, ņemam lietussargu, dodamies uz mežu," aizrautīgi stāsta Dana Neikena.

Viņa atzīst, ka talantu ne vienmēr ietekmē audzināšana, jo bērni ir dažādi. Lielākā atziņa, ko Dana atkārto gadiem, kopš viņai ir bērni: "Ja tev ir ābele, nemēģini viņu uztaisīt par ozolu." Šo ābeli nepieciešams kopt, lai tā nestu augļus. To vistiešākajā mērā varot attiecināt uz bērniem. Tāpat divu bērnu mamma sapratusi, ka bērnu nevar virzīt profesijā, kas pārmantota vairākās paaudzēs tikai savu iegribu pēc. Un tad bērnam nav izvēles, tikai virzīšanās pa šauru koridoru.

"Vispareizākais ir ļaut bērnam darīt to, ko viņš grib darīt. Lai pamēģina darīt to, ko grib mamma, tētis vai vecmāmiņa (..)," tā Dana, norādot, ka jāvēro rezultāts dejošanas koncertos vai teikvando atskaišu cīņās. Tas parādīšoties bērnā pašā – spīdot acīm un iedegoties aizrautībā vai šņukstot par to, ka kaut kas tiek darīts tikai tāpēc, ka to grib mamma.